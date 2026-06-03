Washingtonul descurajează participarea ambasadelor SUA la evenimente LGBT

Singurele steaguri care vor flutura deasupra ambasadelor SUA în această lună vor fi cele cu însemnele americane, întrucât administrația Trump ia măsur

Singurele steaguri care vor flutura deasupra ambasadelor SUA în această lună vor fi cele cu însemnele americane, întrucât administrația Trump ia măsuri împotriva steagurilor curcubeu și a altor manifestări legate de „Mândria LGBT” pentru a doua lună iunie consecutivă.

Într-o notă internă, secretarul de stat Marco Rubio a interzis personalului departamentului „să organizeze sau să participe la orice activitate de diplomație publică sau de reprezentare” legată de sărbătorile care nu sunt fie sărbători oficiale ale SUA, fie recunoscute printr-o proclamație prezidențială.

Directiva consolidează „Politica unui singur steag” a Departamentului de Stat, adoptată în ianuarie 2025, care limitează steagurile care pot fi arborate la sediile SUA din întreaga lume la steagul SUA, steagul prizonierilor de război și al persoanelor dispărute în misiune (POW/MIA) și steagul ostaticilor și al persoanelor deținute pe nedrept.

„Steagul Statelor Unite ale Americii a unit toți americanii sub principiile universale ale justiției, libertății și democrației”, se afirma în documentul de politică. „Aceste valori, care constituie temelia țării noastre mărețe, sunt împărtășite de toți cetățenii americani, din trecut și din prezent”.

Această politică a reprezentat un contrast puternic față de poziția Departamentului de Stat al administrației Biden, în cadrul căruia secretarul de stat Antony Blinken a acordat ambasadelor „o autorizație scrisă generală […] de a arbora steagul Pride pe catargul orientat spre exterior, pe durata sezonului Pride din 2021”.

În 2022, ambasadele SUA din cel puțin 98 de țări au recunoscut sau au sărbătorit „Luna Mândriei” . Aproape 30 de ambasade ale SUA au arborat steagul Pride sau steagul Progress Pride, inclusiv la Vatican. Într-un incident, Ministerul de Externe al Kuweitului l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al ambasadei americane din Kuweit pentru a-l mustra pentru postările de pe rețelele de socializare „în sprijinul homosexualității”, care au încălcat „legile și reglementările în vigoare în Kuweit”.

Petrecerile curcubeu ale Pride-ului LGBT organizate la ambasadele SUA sub administrația Biden au reflectat „inițiativa la nivel guvernamental” a președintelui Biden de a promova agenda LGBT+, așa cum au documentat parțial experții FRC într-un raport intitulat „Exportarea ideologiei LGBT: prioritatea de politică externă a administrației Biden”. Chiar și pe plan intern, până în 2024, administrația Biden a urmărit cursa prezidențială în plină accelerare participând la nu mai puțin de 200 de parade Pride în luna iunie.

„Pride este atât o sărbătoare comunitară plină de bucurie a vizibilității, cât și o sărbătoare personală a stimei de sine și a demnității”, a declarat Biden cu entuziasm în proclamația sa din 2021 cu ocazia Lunii Pride LGBTQ+. „În această Lună a Pride, recunoaștem contribuțiile valoroase ale persoanelor LGBTQ+ din toată America și ne reafirmăm angajamentul de a fi solidari cu cetățenii americani LGBTQ+ în lupta lor continuă împotriva discriminării și nedreptății”.

Președintele Biden a susținut această atitudine printr-o serie de ordine executive. În special, în prima sa zi de mandat (Ordinul executiv 13985), Biden a îndrumat administrația sa să „adopte o abordare cuprinzătoare pentru promovarea echității pentru toți, inclusiv pentru persoanele de culoare și alte persoane care au fost, de-a lungul istoriei, defavorizate, marginalizate și afectate negativ de sărăcia și inegalitatea persistente. Promovarea activă a echității, a drepturilor civile, a justiției rasiale și a egalității de șanse este responsabilitatea întregului nostru guvern”.

Doi ani mai târziu, Biden a emis un alt decret prezidențial, intitulat „Promovarea în continuare a echității rasiale și a sprijinului pentru comunitățile defavorizate prin intermediul guvernului federal” (Decretul prezidențial 14091), care a dispus ca fiecare agenție să înființeze „o echipă pentru echitate în cadrul agenției respective, cu rolul de a coordona punerea în aplicare a inițiativelor de echitate”. Ordinul a definit „echitatea” ca incluzând „tratamentul consecvent și sistematic al tuturor persoanelor într-o manieră corectă, justă și imparțială, inclusiv al persoanelor care aparțin comunităților cărora li s-a refuzat adesea un astfel de tratament, cum ar fi… persoanele LGBTQI+”.

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La fel ca și declarația anterioară a lui Biden cu ocazia Pride, acest decret a promovat ideea că persoanele care se identifică ca fiind atrase de persoane de același sex sau transgender constituie o comunitate care a suferit nedreptăți și discriminări sistemice, similare segregării rasiale istorice care i-a discriminat pe afro-americani. Cu toate acestea, Curtea Supremă a refuzat în repetate rânduri să considere persoanele care se identifică ca LGBT drept o astfel de „categorie protejată”.

Același decret prezidențial a dispus, de asemenea, șefilor agențiilor să „sprijine punerea în aplicare continuă a unei strategii cuprinzătoare privind echitatea”, să coopereze cu activitatea Biroului de Management și Buget în vederea „integrării echității în procesele la nivel guvernamental” și să „utilizeze pe deplin autoritățile și birourile respective în domeniul drepturilor civile pentru a preveni și combate discriminarea și a promova echitatea pentru toți, inclusiv pentru a spori eficacitatea aplicării drepturilor civile și a sensibiliza publicul cu privire la principiile drepturilor civile”.

Cu toate acestea, a doua administrație Trump a înlocuit promovarea „la nivel guvernamental” a agendei LGBT, practicată de administrația Biden, cu un scepticism „la nivel guvernamental”. Administrația Trump s-a străduit să elimine procedurile de schimbare de gen pentru minori, să protejeze sporturile feminine și să readucă Titlul IX la scopul său inițial.

În 2025, președintele Trump nu a emis nicio declarație oficială pentru a sărbători „Luna Mândriei”, și nici în acest an nu a făcut acest lucru.

Dimpotrivă, când a fost întrebat dacă Casa Albă va marca „Luna Mândriei” în luna iunie a acestui an, un purtător de cuvânt a răspuns: „Noi îi sărbătorim pe toți americanii în fiecare zi”.

Foto: The White House

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