Încălzire globală sau doar îmbătrânire?

Un grup de experți al Organizației Mondiale a Sănătății consideră schimbările climatice o urgență globală de sănătate, dar uită să își ajusteze datele

Un grup de experți al Organizației Mondiale a Sănătății consideră schimbările climatice o urgență globală de sănătate, dar uită să își ajusteze datele în funcție de vârstă

Organizația Mondială a Sănătății revine în prim-plan. O comisie de rang înalt — alcătuită dintr-un fost comisar al Uniunii Europene pentru climă, un fost prim-ministru al Islandei, alți foști miniștri și activiști de mediu — a recomandat ca instituția să declare schimbările climatice o urgență globală de sănătate.

Principala dovadă invocată de comisie este un studiu publicat în The Lancet, care arată că numărul deceselor cauzate de căldură în Europa este în creștere rapidă, ajungând la 63.000 pe an. Acest studiu susține că riscul de deces cauzat de căldură în Europa a crescut cu 82% din 1990.

Însă atât studiul, cât și raportul comisiei ignoră un factor crucial: riscul de mortalitate asociat căldurii crește accentuat odată cu vârsta, iar Europa a îmbătrânit dramatic. Din 1990, ponderea europenilor cu vârsta de peste 70 de ani a crescut cu 78%. Numai îmbătrânirea populației explică practic întreaga creștere observată a deceselor cauzate de căldură.

Orice analiză riguroasă a mortalității într-o societate care îmbătrânește rapid utilizează rate de mortalitate standardizate în funcție de vârstă, comparabile în timp deoarece controlează schimbările demografice.

Global Burden of Disease, cea mai importantă bază de date privind mortalitatea la nivel mondial, constată că riscul standardizat de deces cauzat de căldură în Europa s-a modificat doar marginal din 1990. La populația actuală, această creștere echivalează cu mai puțin de 850 de decese suplimentare cauzate de căldură. Cifrele nestandardizate folosite de comisia OMS exagerează problema de peste 50 de ori, analizează WSJ.

Aceasta nu este o dispută tehnică minoră. Este diferența dintre o veritabilă criză de sănătate și o inevitabilitate demografică reetichetată drept urgență climatică.

O omisiune și mai profundă apare în altă parte. Pe măsură ce temperaturile cresc, decesele cauzate de căldură se înmulțesc, dar decesele cauzate de frig scad. Decesele provocate de frig sunt mult mai numeroase decât cele provocate de căldură pe toate continentele. Datele standardizate în funcție de vârstă arată că ratele de mortalitate cauzate de frig în Europa au scăzut cu aproape 50% din 1990. La nivelul populației de astăzi, aceasta se traduce prin aproximativ 210.000 de decese cauzate de frig mai puține în fiecare an.

Raportul OMS nu doar că exagerează numărul deceselor cauzate de căldură; el ascunde și faptul că numărul deceselor cauzate de frig a scăzut de aproximativ 250 de ori mai mult decât a crescut numărul deceselor cauzate de căldură. Aceasta reprezintă suprimarea unor date incomode pentru a fabrica o criză.

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