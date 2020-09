WSJ: Non-revelația lui Woodward

Nu avem nevoie de cărți care să ne spună totul. Ne spune Trump în fiecare zi

Echipa editorială a cotidianului Wall Street Journal analizează subiectul care a ținut capul de afiș al ultimei săptămâni, cartea lui Bob Woodward, celebrul jurnalist Watergate, care arată că președintele Trump a minimizat public coronavirusul.

Cărțile care practică dezvăluirile întunecare despre președintele Trump par a fi aliniate de astăzi și până în ziua alegerilor, precum avioanele care se îndreaptă spre LaGuardia.

Acum a venit rândul lui Bob Woodward, vestea mare demnă de raportat fiind că Donald Trump i-a spus într-o conversație înregistrată, pe 7 februarie, că a minimizat coronavirusul, în ciuda faptului că știa că e „o chestiune mortală”.

Asta nu-i o știre. Știm că președintele Trump a minimizat amenințarea virusului la acel moment pentru că a spus-o în mod public de atâtea ori. Pe 12 martie am scris un editorial despre asta, The Virus and Leadership, avertizându-l pe președintele Trump că alegătorii îi vor judeca președinția în mare măsură după modul în care a gestionat virusul.

Președintele Trump spune acum că încerca să împiedice panicarea oamenilor. Și având în vedere preocuparea lui pentru marketing, îl credem. Știm, de asemenea, că președintele a înțeles că virusul era mortal, chiar dacă riscurile nu erau pe deplin clare, acționând prin interzicerea curselor din China pe 31 ianuarie și a celor din Europa pe 11 martie.

Istoricul administrației sale privind COVID-19 a fost, de asemenea, mai bun decât îl face să sune – în mobilizarea eforturilor public-private pentru testare, echipamente de protecție și vaccinuri și prevenirea unei crize financiare în martie. Principalul lui eșec a fost conducerea retorică inconstantă. A redus riscurile virusului și și-a lăudat prea mult propriile realizări, când publicul voia doar să știe care este realitatea. Acest lucru nu este un eșec mic într-o criză.

Dar știm toate acestea pentru că sunt consemnate public. Bună sau rea, aceasta ar putea fi cea mai transparentă președinție din istorie. Defectele și greșelile sale sunt afișate constant, fie prin propria voce, fie prin scurgerile către o mass-medie care îl vrea dispărut.

Acum, Democrații citează non-dezvăluirea lui Woodward ca dovadă că președintele Trump este responsabil pentru cele 190.000 de decese înregistrate în SUA, ceea ce e vrednic de dispreț chiar și după standardele politice actuale.

Citește și Michael Farris, ADF: Cine are responsabilitatea constituțională de combatere a coronavirusului?

COVID-19 ar fi provocat orice Președinție, la fel cum i-a provocat pe guvernatorii Democrați. Președintele Trump a făcut greșeli, așa cum am subliniat deseori. Dar, de asemenea, a salvat viețile și mijloacele de trai ale americanilor cerând insistent ridicarea mai rapidă a blocajele care au afectat economia și au dăunat sănătății publice.

Apropo, în februarie Democrați proeminenți spuneau aceleași lucruri ca Trump. Pe 24 februarie, Nancy Pelosi spunea că „este foarte sigur să mergi în Chinatown și sper că vor merge mulți… Vrem ca oamenii să fie preocupați și vigilenți. Cu toate acestea, nu vrem să le fie frică… Așa că, din nou, cred că această teamă este nejustificată în lumina măsurilor de precauție care se iau în Statele Unite”.

Pe 30 ianuarie, Guvernatorului New York-ului, Andrew Cuomo, spunea: „Am mai trecut prin situații asemănătoare și vreau să le spun newyorkezilor că este mult mai probabil să fie expuși la virusul gripal decât la coronavirus”.

Și mai sunt și alți Democrați.

Campania mass-mediei mainstream de a-l face pe președintele Trump singurul responsabil pentru daunele provocate de COVID-19 este un oportunism politic rânced.

Alegătorii ar trebui să ignore această încercare a mass-mediei și să judece întregul proces de gestionare a virusului COVID-19.

Citește și În vremuri de criză, oficialii aleși trebuie trași la răspundere după un singur standard – Constituția

Tribuna.US