Ziua Limbii Române va fi celebrată în Ucraina pe 31 august, alături de România și Republica Moldova

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a semnat un decret de adoptare a unei noi sărbători în Ucraina, în cadrul vizitei sale în România. Astfel,

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a semnat un decret de adoptare a unei noi sărbători în Ucraina, în cadrul vizitei sale în România. Astfel, anual, pe data de 31 august se va sărbători Ziua Limbii Române.

Decizia a fost luată pentru a promova înțelegerea, respectul reciproc și cooperarea în relațiile ucraineano-române, precum și pentru a „încuraja dialogul intercultural”, potrivit decretului emis de președintele Volodimir Zelenski, care s-a aflat într-o scurtă vizită în România.

În România, Ziua Limbii Române este sărbătorită pe 31 august, fiind instituită oficial în 2013 printr-o lege adoptată de Parlamentul României, pentru a celebra importanța limbii române, identitatea culturală și patrimoniul lingvistic al țării și a sublinia legătura culturală și lingvistică dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului.

Ziua a fost mai întâi celebrată în Republica Moldova, încă din 1990, în ziua de 31 august, fiind numită „Limba Noastră”. Denumirea vine de la poezia „Limba noastră” scrisă de poetul Alexei Mateevici în 1917. Această poezie a devenit ulterior și imnul național al Republicii Moldova, numit tot „Limba noastră”.

De ce 31 august?

Pe 31 august 1989, Parlamentul de atunci al republicii sovietice moldovenești a adoptat legi prin care limba română (numită atunci „limba moldovenească”) a devenit limbă oficială, s-a revenit la alfabetul latin, în locul alfabetului chirilic folosit în perioada sovietică. Acest moment a fost unul important pentru identitatea culturală și pentru revenirea la tradiția limbii române.

După evenimentele din 31 august 1989, când au fost adoptate legile prin care limba română a devenit limbă oficială și s-a revenit la alfabetul latin, anul următor autoritățile au decis ca 31 august să devină o sărbătoare națională dedicată limbii.



Astfel, parcursul celebrării acestei zile este următorul:

1989 – adoptarea legilor limbii și revenirea la alfabetul latin

– adoptarea legilor limbii și revenirea la alfabetul latin 1990 – prima celebrare oficială a sărbătorii „Limba Noastră”

– prima celebrare oficială a sărbătorii „Limba Noastră” ulterior, ziua a devenit sărbătoare națională oficială în Republica Moldova

2013 – Ziua Limbii Române a fost instituită oficial și în România

Cum este celebrată

De obicei au loc evenimente culturale și literare, ceremonii oficiale, recitaluri de poezie, conferințe despre limba română, programe speciale în școli și biblioteci, precum și manifestări organizate de instituții culturale, iar în Republica Moldova au loc depuneri de flori la monumentul lui Alexei Mateevici, în Cimitirul Central (Armenesc) din Chișinău.

Foto: Administrația Prezidențială / Facebook

