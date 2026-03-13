Administrația Trump va permite companiilor să solicite rambursarea tarifelor impuse global

Administrația Trump a comunicat joi unei instanțe federale modul în care va rambursa companiile după ce tarifele sale, denumite „Liberation Day”, au f

Administrația Trump a comunicat joi unei instanțe federale modul în care va rambursa companiile după ce tarifele sale, denumite „Liberation Day”, au fost anulate de Curtea Supremă luna trecută.

Curtea Supremă a decis, cu 6 voturi la 3, că tarifele globale impuse în temeiul Legii privind puterile economice de urgență internaționale erau ilegale, iar un judecător al Curții de Comerț Internațional a Statelor Unite a dispus ulterior rambursarea tuturor tarifelor colectate, la scurt timp după decizia instanței supreme.

Într-un caz în care companiile solicită rambursarea tarifelor, Brandon Lord, director executiv al Direcției de politică comercială și programe vamale și de protecție a frontierelor, a depus o declarație sub jurământ în care prezintă noul portal web dezvoltat pentru ca companiile să poată depune cereri de rambursare.

„CBP dezvoltă o nouă funcționalitate în cadrul sistemului său de înregistrare a mărfurilor importate … pentru a se pregăti să calculeze și să acorde rambursări valabile ale taxelor ad valorem suplimentare impuse în temeiul IEEPA”, a declarat Lord în documentul depus la instanță.

Oficialul CBP a prezentat modul în care vor fi proiectate și vor funcționa portalul de revendicări, care este finalizat în proporție de 70%, sistemul de procesare în masă, care este finalizat în proporție de 40%, procesul de revizuire, care este dezvoltat în proporție de 80%, și procesul de rambursare, care este finalizat în proporție de 60%. El a menționat, de asemenea, că portalul va fi dezvoltat într-un proces etapizat. Lord a afirmat că portalul va putea procesa „majoritatea” articolelor cărora li s-au impus tarife IEEPA și va fi actualizat pentru a gestiona cazuri mai complexe.

Judecătorul Richard Eaton, numit de fostul președinte Bill Clinton și care prezidează cazul, a declarat joi într-o ordonanță că declarația a dovedit că administrația Trump „face progrese satisfăcătoare pentru a finaliza la timp dezvoltarea unui proces de rambursare a taxelor plătite în temeiul Legii privind puterile economice de urgență internaționale, cu dobânzi”. În plus, el a ordonat administrației să depună o altă actualizare a situației privind dezvoltarea portalului de rambursare pe 19 martie.

Procesul pe care Eaton îl supraveghează la Curtea de Comerț Internațional este cel mai avansat dintre cazurile de rambursare a tarifelor, dar nu este singura bătălie juridică privind agenda tarifară a președintelui Donald Trump. După ce tarifele IEEPA au fost anulate, președintele a adoptat noi tarife globale în temeiul secțiunii 122 din Legea comerțului din 1974. Noile tarife din secțiunea 122 s-au confruntat cu o serie de procese.

Într-un proces intentat de 23 de state conduse de democrați și doi guvernatori democrați împotriva noilor tarife prevăzute în Secțiunea 122 la Curtea de Comerț Internațional, un judecător a programat dezbaterile pentru data de 10 aprilie.

Legea din 1974 îi permite lui Trump să impună taxe de până la 15% fără aprobarea Congresului timp de 150 de zile, dar procesul intentat de statele conduse de democrați susține că președintele are o justificare „fatalmente defectuoasă” pentru invocarea Secțiunii 122 în vederea impunerii tarifelor.

