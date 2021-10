Ziua Veteranilor: 15 detalii pe care ar trebui să le știe toată lumea

Acea dată din noiembrie are o semnificație majoră. Într-un articol Reader’s Digest, Meghan Jones prezintă istoria Zilei Veteranilor și mai multe detalii care vă vor ajuta să apreciați semnificația acestei sărbători.

Ce este Ziua Veteranilor?

Pe 11 noiembrie, mulți americani vor avea o zi liberă de la servici sau școală pentru a onora pe cei care și-au servit patria ca militari. Întrucât în SUA avem în prezent aproximativ 19 milioane de veterani, este important să nu ne gândim la această zi ca fiind „doar o altă sărbătoare“. Iată de ce sărbătorim Ziua Veteranilor, în ce fel este diferită de Memorial Day și alte câteva detalii pe care americanii s-ar putea să nu le știe.

La început avea alt nume

Ziua Veteranilor nu a fost numită întotdeauna așa – și asta din cauza modului în care sărbătoarea a apărut. Originea Zilei Veteranilor merge înapoi până pe 11 noiembrie 1919, aniversarea de un an a armistițiului care a pus capăt Primului Război Mondial. Președintele Woodrow Wilson a declarat acea zi „Ziua Armistițiului“. În 1926, Congresul a adoptat o rezoluție pentru a face din aceasta un eveniment anual. Abia în 1938 a devenit, de fapt, o sărbătoare națională, iar numele sub care o știm astăzi l-a primit doar în 1954. Președintele Dwight D. Eisenhower i-a schimbat denumirea în Ziua Veteranilor pentru a-i onora pe toți veteranii, în loc să semnifice doar sfârșitul unui singur război.

Regula de celebrare a fost schimbată o singură dată

Datorită asocierii sale cu sfârșitul Primului Război Mondial, Ziua Veteranilor se sărbătorește pe 11 noiembrie, indiferent în ce zi a săptămânii pică. (De obicei, dar vom discuta despre asta mai încolo.) Din punctul acesta de vedere, este diferită de Memorial Day, Ziua Președinților și Ziua Recunoștinței, sărbători care respectă o anumită zi a săptămânii, nu o dată specifică. Dar nu a fost dintotdeauna așa! În 1968, Congresul a adoptat „Uniform Holidays Act“, conform căruia Ziua Veteranilor trebuia celebrată în a patra zi de Luni a lunii octombrie. A intrat în vigoare în 1971 – dar în 1975, președintele Gerald Ford a aprobat o lege prin care s-a revenit la data de 11 noiembrie.

Nu pică niciodată duminica

Deoarece mulți angajați primesc liber de Ziua Veteranilor, data sărbătorii poate fi modificată dacă pică într-un weekend. Mai exact, dacă 11 noiembrie este duminică, sărbătoarea legală va fi în general mutată pe a doua zi, lunea. Dacă pică sâmbăta, ar putea fi sărbătorită vineri sau rămâne pe sâmbăta. O altă variantă pentru atunci când pică într-un weekend, multe companii vor oferi angajaților posibilitatea de a alege când să își ia ziua liberă.

Cum diferă de Memorial Day

Mulți oameni încurcă Memorial Day și Ziua Veteranilor, sau cel puțin consideră că celebrează același lucru – dar există o diferență majoră. Memorial Day onorează americanii care au murit la datorie; Ziua Veteranilor comemorează pe toți cei care și-au slujit onorabil patria.

Memorial Day este o sărbătoare mai veche (și mai recentă, în același timp)

Memorial Day există de fapt de la Războiul Civil. Această sărbătoare a început în anii 1860, când oamenii organizau ceremonii pentru a-i onora pe cei care au murit în timpul Războiului Civil și le împodobeau mormintele cu flori. Deși Ziua Veteranilor a fost înființată pentru a comemora sfârșitul Primului Război Mondial, cu aproximativ o jumătate de secol mai târziu, a devenit de fapt o sărbătoare recunoscută pe plan național înainte de Memorial Day! Ziua Veteranilor (numită pe atunci Ziua Armistițiului) a devenit o sărbătoare națională în 1938 – Memorial Day abia în 1971.

Cum diferă de Ziua Forțelor Armate

Toate aceste detalii despre Ziua Veteranilor te-au făcut să te întrebi dacă există o sărbătoare în onoarea actualilor membri ai trupele militare americane – având în vedere că, practic vorbind, „veteranii“ sunt oameni care au servit țara în trecut? Ei bine, există – se numește Ziua Forțelor Armate și cade în a treia sâmbătă din mai, deci destul de aproape de Memorial Day. Și sărbătoarea Zilei Veteranelor devine din ce în ce mai populară. Se ține pe 12 iunie, aniversarea zilei în care femeilor li s-a permis pentru prima dată să fie membri permanenți ai armatei SUA. Deși nu este o sărbătoare recunoscută la nivel național, unele state o comemorează.

Există și „Ziua Veteranilor Atomici“

Atâtea sărbători ale veteranilor! În 1983, președintele Reagan a desemnat 16 iulie ca Ziua Națională a Veteranilor Atomici. Potrivit Casei Albe, această zi onora în mod specific veteranii atomici sau „membrii trupelor militare americane care au participat la teste nucleare între 1945 și 1962, au făcut parte din forțele militare ale Statelor Unite de la Hiroshima și Nagasaki până la mijlocul anului 1946, sau au fost ținuți ca prizonieri de război în sau în apropiere de Hiroshima sau Nagasaki“. Reagan a desemnat data respectivă pentru o singură comemorare, în 1983. Anul acesta, însă, președintele Joe Biden a reintrodus Ziua Națională a Veteranilor Atomici, iar Rep. Abigail Spanberger se ocupă de un proiect legislativ prin care să devină anuală.

Există și comemorări de o săptămână

În august 2001, Senatul a adoptat Rezoluția 143, desemnând perioada 11 noiembrie-17 noiembrie a acelui an drept National Veterans Awareness Week. Spre deosebire de sărbătoarea națională mai generală, săptămâna se adresa în mod specific demersurilor educaționale pentru elevii din clasele primare. De atunci, în fiecare an s-au adoptat rezoluții pentru a comemora o săptămână în noiembrie în acest scop. Iar persoana care a sugerat Rezoluția 143 a Senatului a fost… nimeni altul decât Joe Biden, pe atunci senator!

Există un Consiliu Național al Zilei Veteranilor

Din 1954, Consiliul Național al Zilei Veteranilor a monitorizat planificarea guvernamentală privind sărbătoarea anuală. Membrii lui se întâlnesc în D.C. de trei ori pe an, pentru a se pregăti de Ziua Veteranilor. La început, Administrator of Veterans Affairs era președintele Consiliului; în 1989, când Veterans Affairs a devenit un departament al Cabinetului, responsabilitatea a revenit Secretary of Veterans Affairs. Actualul președinte este Secretary of Veterans Affairs Denis McDonough.

Lipsa corectitudinii gramaticale în denumire este un aspect intenționat

Cei pasionați de gramatică vor observa că în varianta engleză „Veterans Day“ lipsește apostroful ce denotă că este ziua „lor“. Ar fi trebuit să fie „Veterans’ Day“, nu? Pare o eroare gramaticală, dar nu este. Potrivit însuși U.S. Department of Veterans Affairs, nu este de fapt ziua „lor“, ci „o zi în care se onorează toți veteranii“, la un nivel mai general.

Ar fi putut fi… Ziua Mayflower?!

Când a devenit clar că sărbătoarea ar trebui să comemoreze mai mult decât sfârșitul Primului Război Mondial (pentru că, suprinzător, devenise clar că Primul Război Mondial nu va fi „războiul care va pune capăt tuturor războaielor“ așa cum l-au numit oamenii), acest lucru a devenit elementul catalizator pentru numele Ziua Veteranilor. Însă Dr. Francis Carr Stifler de la American Bible Society și alți militanți au avut o viziune diferită pentru această sărbătoare. Pe lângă faptul că a fost Ziua Armistițiului din Primul Război Mondial, 11 noiembrie a fost și ziua în care s-a semnat Pactul Mayflower, în 1620. Susținătorii „Zilei Mayflower“ au argumentat că acel pact a fost baza tuturor actelor fondatoare americane, cum ar fi Declarația Drepturilor, Declarația de Independență. Dar asta îndepărta atenția publicului de la membrii trupelor militare, așa că ideea nu a câștigat teren.

Arlington National Cemetery organizează o ceremonie comemorativă

În Arlington National Cemetery, care se întinde pe 624 de acri, și-au găsit locul odihnei veșnice mai mult de 400.000 de cadre militare și familiile lor. Ca atare, aici se organizează în fiecare an un serviciu de comemorare cu ocazia Zilei Veteranilor, la 11 dimineața (momentul în care a fost semnat Armistițiul din Primul Război Mondial). Gărzile depun o coroană de flori pe Mormântul Soldatului Necunoscut, iar organizațiile veteranilor organizează o paradă. Ceremonia este gratuită și deschisă publicului; potențialii participanți sunt încurajați să sosească cu cel puțin o oră mai devreme.

Alte țări celebrează diferite versiuni ale acestei sărbători

11 noiembrie 1918 a fost sfârșitul Primului Război Mondial, astfel încât Statele Unite nu sunt singura națiune ce comemorează acea dată. Canada, Australia, Franța și Belgia o numesc Remembrance Day. Regatul Unit sărbătorește Remembrance Sunday în a doua duminică a lunii noiembrie. În U.K. și în alte țări din Commonwealth, se obișnuiește să se păstreze două minute de tăcere pentru a onora pe cei care au murit în război. În mod interesant, această tradiție a celor două minute de tăcere își are de fapt originea în Africa de Sud – înainte de sfârșitul Primului Război Mondial.

Veteranii mănâncă gratuit

La fel ca la aproape orice altă sărbătoare, mediul de afaceri profită de ocazie pentru a oferi reduceri și promoții de Ziua Veteranilor. Unele dintre ele sunt special destinate veteranilor (așa cum și trebuie să fie!). Profitați de ocazie pentru a scoate la masă în oraș un veteran pe care-l cunoașteți. Localuri precum Applebee’s, Olive Garden, IHOP și multe altele au promoții pentru veterani pe care nu vreți să le ratați.

Veterani nu sunt doar cei care luptă în războaie

O altă concepție greșită frecventă, privind Ziua Veteranilor (și veteranii, în general), este că toți veteranii au participat la război. Mulți membri ai forțelor armate americane slujesc și pe timp de pace, chiar aici, în țară, de multe ori prin acțiuni de genul ajutorului în caz de dezastre.

