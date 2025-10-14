14 octombrie | „Ziua Națională de Comemorare a lui Charlie Kirk”. Ce trebuie să știți

A trecut mai mult de o lună de când influencerul conservator Charlie Kirk a fost asasinat în timp ce ținea un discurs la Universitatea Utah Valley din

A trecut mai mult de o lună de când influencerul conservator Charlie Kirk a fost asasinat în timp ce ținea un discurs la Universitatea Utah Valley din Orem, Utah. Camera Reprezentanților din SUA a desemnat data de 14 octombrie drept Ziua Națională de Comemorare a lui Charlie Kirk, marcând ceea ce ar fi fost cea de-a 32-a aniversare a acestuia.

Ziua Națională de Comemorare a lui Charlie Kirk este sărbătorită astăzi (14 octombrie) în Statele Unite, în ziua în care acesta ar fi împlinit 32 de ani.

Camera Reprezentanților a adoptat în septembrie o rezoluție prin care a desemnat oficial această dată în onoarea lui Kirk. Deși această măsură recunoaște influența regretatului activist politic conservator, ea nu transformă această zi într-o sărbătoare federală.

Școlile, băncile și serviciile poștale vor funcționa normal. În schimb, rezoluția „încurajează instituțiile de învățământ, organizațiile civice și cetățenii din întreaga Statele Unite să sărbătorească această zi cu programe, activități, rugăciuni și ceremonii adecvate, care promovează angajamentul civic și principiile credinței, libertății și democrației pe care Charlie Kirk le-a susținut”, au scris legislatorii.

Kirk, născut pe 14 octombrie 1993, a murit pe 10 septembrie, la vârsta de 31 de ani.

Nu este o sărbătoare oficială, ci una simbolică

În ciuda rezoluției Camerei Reprezentanților, data de 14 octombrie nu va fi recunoscută ca sărbătoare oficială la nivel statal sau național. Statele nu vor închide instituțiile publice sau școlile cu această ocazie. În schimb, ziua reprezintă un omagiu simbolic: unul care, potrivit susținătorilor, subliniază impactul lui Kirk asupra implicării politice a tinerilor.

Legiuitorii care au susținut rezoluția au declarat că aceasta avea scopul de a onora „dedicarea sa față de educația civică” și idealurile pe care le-a promovat prin Turning Point USA, organizația conservatoare de studenți pe care a fondat-o. Grupul are filiale în campusurile din SUA și a jucat un rol important în ascensiunea lui Kirk ca influencer politic.

Ideea unei zile de comemorare a câștigat popularitate la scurt timp după moartea sa, prin petiții și campanii online care solicitau sărbătorirea anuală a acestei zile în numele său.

Moartea lui Kirk rămâne în continuare sub investigație. Un rezident din Utah în vârstă de 22 de ani, pe nume Tyler Robinson, a fost acuzat de omor calificat și mai multe infracțiuni legate de arme de foc în legătură cu împușcăturile care au avut loc în timpul unui eveniment la Universitatea Utah Valley.

Născut în Illinois și crescut în suburbia Chicago, Kirk s-a implicat în politică de timpuriu și a renunțat la facultate pentru a se dedica activității de activist cu normă întreagă. Înainte de moartea sa, era cunoscut la nivel național ca fondator al Turning Point USA și gazdă a emisiunii The Charlie Kirk Show.

