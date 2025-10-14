China arestează zeci de pastori ai bisericilor clandestine în cadrul unei campanii de represiune

Poliția din China a reținut zeci de pastori ai uneia dintre cele mai mari biserici clandestine în weekend, au declarat un purtător de cuvânt al biseri

Poliția din China a reținut zeci de pastori ai uneia dintre cele mai mari biserici clandestine în weekend, au declarat un purtător de cuvânt al bisericii și rudele acestora, în cea mai mare acțiune de represiune împotriva creștinilor din 2018, informează Reuters.

Arestările, care au avut loc pe fondul tensiunilor reînnoite dintre China și SUA după ce Beijingul a extins dramatic controalele asupra exporturilor de metale rare săptămâna trecută, au fost condamnate de secretarul de stat Marco Rubio, care a cerut duminică eliberarea imediată a pastorilor.

Pastorul Jin Mingri, fondatorul Bisericii Zion, o „biserică de casă” neoficială, neautorizată de guvern, a fost reținut vineri seara la domiciliul său din orașul Beihai, din sudul țării, au declarat fiica sa, Grace Jin, și purtătorul de cuvânt al bisericii, Sean Long.

„Ceea ce s-a întâmplat face parte dintr-un nou val de persecuții religioase din acest an”, a spus Long, adăugând că poliția a interogat peste 150 de credincioși și a intensificat hărțuirea la slujbele de duminică în ultimele luni.

În declarația dată pentru Reuters de la domiciliul său din Statele Unite, Long a adăugat că, în aceeași perioadă, autoritățile au reținut aproape 30 de pastori și membri ai bisericii la nivel național, dar ulterior au eliberat cinci dintre ei

Aproximativ 20 de pastori și lideri ai bisericii rămân în detenție, a adăugat el.

Jin, în vârstă de 56 de ani, este reținut în Centrul de detenție nr. 2 din orașul Beihai, fiind suspectat de „utilizarea ilegală a rețelelor de informații”, potrivit unei notificări oficiale de detenție furnizate agenției Reuters de către Long. Fapta este pedepsită cu închisoare de până la șapte ani.

Susținătorii se tem că Jin și alți pastori ar putea fi în cele din urmă acuzați de utilizarea ilegală a internetului pentru a difuza informații religioase.

„A fost internat în spital în trecut pentru diabet. Suntem îngrijorați, deoarece are nevoie de medicamente”, a spus Grace Jin. „Am fost, de asemenea, informată că avocaților nu li se permite să se întâlnească cu pastorii, ceea ce ne îngrijorează foarte mult”.

Măsurile represive vin la o lună după ce noile reguli ale autorității supreme de reglementare a religiei din China au interzis predicarea online neautorizată sau formarea religioasă de către clerici, precum și „colaborarea cu străinii”.

Luna trecută, președintele Xi Jinping a promis, de asemenea, să „aplice strict legea” și să promoveze sinizarea religiei în China.

China are peste 44 de milioane de creștini înregistrați în bisericile autorizate de stat, majoritatea protestanți, potrivit cifrelor oficiale.

Dar se estimează că alte zeci de milioane fac parte din „biserici de casă” ilegale, care funcționează în afara controlului Partidului Comunist aflat la putere.

Biserica Zion, cu aproximativ 5.000 de enoriași în aproape 50 de orașe, și-a mărit rapid numărul de membri în timpul pandemiei de COVID-19 prin predici pe Zoom și mici adunări în persoană, a spus Long.

Biserica a fost fondată de Jin, cunoscut și sub numele de Ezra, în 2007, după ce a renunțat la funcția de pastor al bisericii protestante oficiale.

Absolvent al prestigioasei Universități din Beijing, Jin s-a convertit la creștinism după ce a fost martor la represiunea din 1989 din Piața Tiananmen, a adăugat Long.

În 2018, poliția a închis clădirea bisericii sale din Beijing, capitala țării, în timpul unei represiuni împotriva marilor biserici domestice. La începutul acestui an, poliția a reținut temporar 11 pastori ai Bisericii Zion, a spus Long.

Guvernul i-a impus restricții de călătorie lui Jin în 2018, astfel încât acesta nu și-a putut vizita soția și cei trei copii care s-au stabilit în Statele Unite, a spus Grace Jin.

„Cred că el a știut întotdeauna că există posibilitatea să fie încarcerat”, a adăugat ea.

Ca semn al restricțiilor impuse asupra mișcărilor sale, el a fost interceptat și dus înapoi la Beihai de zeci de polițiști în timpul unei vizite la Shanghai luna trecută, au spus Grace Jin și Bob Fu, fondatorul ONG-ului creștin ChinaAid.

„Motivul principal este că Biserica Zion a crescut exploziv în ultimii ani, devenind o rețea bine organizată, ceea ce, desigur, trebuie să sperie conducerea Partidului Comunist”, a spus Fu.

