Un pas către pace în Ucraina: „O să le trimit rachete Tomahawk”

La fel ca în cazul Hamasului în Gaza, pentru a pune capăt războiului din Ucraina va fi necesar să se vorbească pe limba Moscovei: prin forță!

Președintele Trump a făcut un alt pas pe singura cale către pace în Ucraina când a declarat duminică că „dacă acest război nu se va încheia, le voi trimite rachete Tomahawk” – ceea ce înseamnă că va furniza rachete cu rază lungă de acțiune Ucrainei. La fel ca în cazul Hamas și al luptelor din Gaza, pentru a pune capăt războiului din Ucraina este necesar să se vorbească singura limbă pe care Moscova o înțelege: forța. Rachetele Tomahawk ar oferi o capacitate calitativ nouă de a ataca mașina de război a Rusiei și de a exercita presiuni asupra Moscovei pentru a accepta un acord de pace, analizează WSJ.

În ciuda afirmațiilor repetate ale lui Vladimir Putin că este interesat de pace, președintele rus a respins cu dispreț un acord. În schimb, el a intensificat atacurile brutale împotriva Ucrainei, care au ucis și rănit peste 50.000 de civili din februarie 2022. Agențiile de informații ruse au intensificat o campanie de sabotaj în Europa împotriva țărilor care susțin Ucraina, aruncând în aer depozite și facilități de producție, tăind cabluri submarine, zburând cu drone și avioane de luptă peste spațiul aerian al membrilor Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și efectuând asasinate.

Deși Ucraina a făcut o treabă extraordinară în apărarea teritoriului său împotriva unei armate ruse mult mai mari, ajutată de China, Iran și Coreea de Nord, Kievul are nevoie de o capacitate de atac pe distanțe lungi mai mare pentru a ajunge la ținte militare rusești aflate în afara razei sale actuale. Rchetele Tomahawk – cele mai lungi rachete de croazieră din arsenalul SUA – sunt vitale pentru efortul de război. Fără rachetele Tomahawk sau un sistem cu o încărcătură utilă și o rază de acțiune similare, Ucraina nu poate exercita o presiune reală asupra liniilor de aprovizionare rusești, asupra producției militare sau asupra lansatoarelor cu rază lungă de acțiune din teritoriul ucrainean. Cu variante capabile să transporte o ogivă de 1.000 de livre și să atingă o rază de acțiune între 1.000 și 1.500 de mile, rachetele Tomahawk ar permite Ucrainei să pună în pericol mii de ținte militare rusești.

Ucraina poate folosi rachetele Tomahawk pentru a viza zonele de sprijin din spate care susțin operațiunile rusești de pe linia frontului, inclusiv depozitele de arme și combustibil, facilitățile de producție de tancuri și bazele aeriene utilizate de avioanele de vânătoare și bombardierele rusești. Există aproximativ 2.000 de ținte militare rusești în raza de acțiune a variantei de 1.500 de mile a rachetei Tomahawk și peste 1.600 de ținte în raza de acțiune a variantei de 1.000 de mile. Fabrica rusă de drone Shahed din Yelabuga s-ar afla în raza de acțiune mai scurtă. Iranul a ajutat Moscova să înființeze această facilitate, ceea ce a permis Rusiei să-și intensifice atacurile nocturne în Ucraina de la 83 de drone în ianuarie 2025 la 187 în septembrie.

Ucraina a folosit drone produse intern pentru a efectua atacuri de lungă distanță împotriva spatelui Rusiei, dar capacitatea lor de încărcare este relativ mică. Ucraina a dezvoltat, de asemenea, o rachetă de croazieră de lungă distanță lansată de la sol, Flamingo, dar aceasta este încă în curs de dezvoltare și sunt prea puține pentru a avea un efect major asupra negocierilor.

Prin trimiterea rachetelor Tomahawk, liderii de la Washington ar putea, de asemenea, să încurajeze aliații să facă mai mult. Poate că acest lucru ar convinge Germania să trimită rachete de croazieră Taurus, la fel cum trimiterea tancurilor americane Abrams a facilitat exportul de tancuri Leopard din Germania. Simpla prezență a rachetelor Tomahawk ar impune costuri crescânde operațiunilor rusești, forțând armata rusă să opereze mai departe de Ucraina.

Vladimir Putin cunoaște pericolele pe care le prezintă rachetele Tomahawk și a avertizat în repetate rânduri SUA să nu le trimită. Cu toate acestea, este greu să luăm în serios amenințarea lui Putin că rachetele Tomahawk ar distruge o „tendință pozitivă emergentă” iluzorie în relațiile dintre SUA și Rusia, sau declarația Kremlinului că acestea ar constitui o „escaladare gravă”. Rusia folosește deja aproape toate rachetele sale convenționale, dronele și alte arme împotriva țintelor militare și civile din toată Ucraina și a fost cea care a escaladat conflictul încă de la început.

Putin a prelungit negocierile și a ignorat toate avertismentele, termenele limită și oportunitățile de a urmări pacea. El va face același lucru pentru a împiedica exportul rachetelor Tomahawk. Blufurile și amenințările Rusiei au funcționat împotriva președintelui Biden și a altor lideri NATO, care au ezitat să furnizeze sisteme tactice de rachete ale armatei, sisteme de apărare aeriană Patriot și avioane F-16.

Unii decidenți politici americani ar putea obiecta că rachetele Tomahawk sunt necesare în alte părți, în special împotriva Chinei în Indo-Pacific. Dar rachetele Tomahawk sunt utile împotriva multor adversari, iar Pentagonul și Congresul trebuie să intensifice finanțarea pentru producerea acestora și a altor muniții.

De ani de zile, Pentagonul a achiziționat o cantitate infimă de rachete, situându-se în jurul ratei minime de întreținere. America încearcă în sfârșit să intensifice producția de rachete Tomahawk, ca parte a listei Pentagonului cu o duzină de muniții prioritare. Dar companiile din domeniul apărării nu pot crește producția fără finanțare. Probabil va fi nevoie de un proiect de lege suplimentar al Congresului privind alocarea de fonduri pentru muniții.

Rachetele Tomahawk nu vor pune capăt războiului, dar vor crește presiunea asupra Rusiei pentru a soluționa conflictul. Armata rusă a suferit deja peste un milion de victime din februarie 2022, a pierdut cantități uriașe de echipament și a capturat mai puțin de 1% din teritoriul ucrainean de la ofensiva din ianuarie 2024, avansând mai lent decât forțele franceze și britanice în timpul bătăliei de la Somme.

Din comportamentul lui Vladimir Putin pe parcursul negocierilor reiese clar că singura modalitate de a pune capăt acestui război este de a forța Rusia să se așeze la masa negocierilor. Trimiteți rachetele Tomahawk în Ucraina. Arătați Rusiei că Washingtonul vorbește serios.

