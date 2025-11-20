145 de ani de relații diplomatice SUA – România

La 20 noiembrie 1880, un gest diplomatic al președintelui american Rutherford B. Hayes avea să deschidă un drum istoric pentru România. În răspunsul o

La 20 noiembrie 1880, un gest diplomatic al președintelui american Rutherford B. Hayes avea să deschidă un drum istoric pentru România. În răspunsul oficial transmis lui Carol I, liderul de la Washington recunoștea notificarea independenței României și își exprima, în numele Statelor Unite, disponibilitatea de a construi relații stabile cu noul stat european.

Deși poate puțin cunoscut publicului larg, acest moment reprezintă una dintre primele verigi ale unei relații bilaterale care avea să treacă prin războaie, alianțe, transformări geopolitice și schimbări de regim, devenind astăzi un parteneriat strategic solid.

Un pas decisiv pentru România pe scena internațională

În 1880, România își consolida statutul de stat independent, după proclamarea din 1877 și recunoașterea internațională din 1878. În acest context, sprijinul unei puteri emergente precum Statele Unite venea ca o confirmare suplimentară a legitimității țării pe arena globală.

Mesajul președintelui Hayes era mai mult decât o formulă diplomatică: reprezenta un semnal că România era privită drept un partener cu potențial, iar Washingtonul era dispus să investească într-o relație pe termen lung.

De la începuturi prudente la un parteneriat strategic

Relațiile bilaterale au evoluat lent la debutul lor, marcate de distanța geografică și de prioritățile diferite ale celor două state. Totuși, secolul XX a adus schimbări majore. Sprijinul american pentru România în perioada interbelică, ruptura determinată de regimul comunist și apoi relansarea intensă după 1989 au construit treptat o relație tot mai strânsă.

Un moment definitoriu a venit în 1997, când Washingtonul și Bucureștiul au semnat Parteneriatul Strategic, consolidat ulterior prin cooperarea militară, integrarea euro-atlantică a României și participarea alături de SUA în misiuni internaționale.

O relație modernă bazată pe securitate, economie și valori comune

Astăzi, parteneriatul româno–american se sprijină pe trei piloni: securitate, investiții economice și cooperare politică. Prezența militară americană în România, investițiile companiilor americane și colaborarea în domenii precum energia, tehnologia sau statul de drept ilustrează maturitatea unei relații începute acum aproape un secol și jumătate.

Un gest care a deschis un drum lung

Scrisoarea din 1880 a președintelui Hayes poate părea un episod minor într-o arhivă diplomatică vastă. Dar pentru România tânără și pentru America în ascensiune, a reprezentat o punte simbolică între două lumi.

