Planul de 28 de puncte al lui Trump pentru Ucraina: Între șansă diplomatică și concesii riscante

Administrația Trump a aprobat un document diplomatic ambițios și controversat: un plan de pace în 28 de puncte pentru Ucraina, elaborat în colaborare

Administrația Trump a aprobat un document diplomatic ambițios și controversat: un plan de pace în 28 de puncte pentru Ucraina, elaborat în colaborare cu oficiali ruși, dar raportat fără consultarea directă a Kievului. Propunerea, prezentată recent Ucrainei, a stârnit reacții mixte — de la speranță pentru o cale de ieșire din război, până la critici severe din partea unor aliați europeni și ucraineni.

Ce prevede planul

Potrivit mai multor surse citate de Axios, WSJ și alte publicații, planul este structurat pe patru mari capitole: pace în Ucraina, garanții de securitate, securitatea europeană și definirea relațiilor viitoare între SUA, Rusia și Ucraina.

Principalele prevederi ar include:

Recunoașterea controlului rus asupra Crimeei și a unei părți substanțiale din Donbas (inclusiv regiuni pe care Ucraina încă le controlează).

„Înghețarea” liniilor de front în zone precum Herson și Zaporojie, cu negocieri ulterioare pentru unele reveniri teritoriale.

Reducerea forțelor armate ucrainene la aproximativ 600.000 de militari, ceea ce ar reprezenta o scădere semnificativă.

Interdicția pentru Ucraina de a adera la NATO, înscriind acest angajament și în Constituție.

NATO să nu staționeze trupe pe teritoriul ucrainean.

Staționarea de avioane de luptă europene în Polonia, pentru a asigura o „descurajare” regională.

Folosirea a până la 100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei; o parte ar reveni SUA drept „compensații”.

Crearea unui grup de lucru american-rus care să asigure respectarea condițiilor planului și să promoveze cooperarea pe termen lung.

Constituirea Ucrainei ca stat „non-nuclear” în conformitate cu Tratatul de Neproliferare.

Supravegherea centralei nucleare de la Zaporojie de către AIEA și împărțirea energiei produse între Ucraina și Rusia, în cote egale.

Garantarea drepturilor minorităților lingvistice – planul ar propune, potrivit unor surse, ca limba rusă să capete statut oficial în anumite regiuni, și un statut special pentru biserica ortodoxă rusă.

Posibilitatea ca Rusia să plătească „chirii” pentru Donbas: conform unor relatări, Moscova ar achita o sumă Ucrainei în schimbul controlului asupra regiunii, fără să transfere formal suveranitatea.

Amnistie pentru părțile implicate: lideri și militari ruși nu ar fi urmăriți penal pentru acțiunile din timpul războiului, potrivit planului.

Organizarea de alegeri în Ucraina la 100 de zile de la semnarea acordului, potrivit planului.

Garanții de securitate echivalente Articolului 5 NATO

Potrivit mai multor surse, planul propus de SUA prevede garanții de securitate „inspirate” de articolul 5 din Tratatul NATO. În documentul atașat planului se precizează că un atac rus „semnificativ, deliberat și susținut” asupra Ucrainei „va fi considerat un atac care amenință pacea și securitatea comunității transatlantice” și că SUA și aliații „vor răspunde în consecință, inclusiv prin forță militară”.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Ideea este una ambițioasă: angajarea unei comunități transatlantice de a răspunde militar la un atac asupra Ucrainei este un semnal puternic de descurajare.

Reacții și critici

Președinția de la Kiev a confirmat că a primit planul și că este dispusă să coopereze „constructiv” cu partea americană și cu alți parteneri. Totuși, oficialii de la Kiev au ridicat semne de întrebare: unii avertizează că prevederile sunt „umilitoare” și riscă să slăbească capacitatea defensivă a Ucrainei.

Criticile vizează în special renunțarea la arme cu rază lungă, reducerea armatei și cedarea de teritorii. Există, de asemenea, îngrijorări cu privire la termenele „agresive” impuse Ucrainei, pentru acceptarea planului: conform unor surse, Washington ar vrea un acord până la începutul lunii decembrie.

Liderii europeni au fost surprinși de propunere, spunând că nu au fost implicați și avertizând că orice plan de pace trebuie să recunoască suveranitatea Ucrainei și să nu echivaleze cu o capitulare.

Oficialii europeni cer ca Kievul să fie parte integrantă în negocieri. Criticii spun că planul oferă prea multe concesii Rusiei fără garanții tangibile pentru securitatea pe termen lung a Ucrainei.

În sprijinul planului, susținătorii propunerii spun că acesta reprezintă o oportunitate reală de a opri violențele și de a începe reconstrucția — inclusiv prin folosirea fondurilor rusești înghețate. Un oficial de la Casa Albă, citat de Axios, ar fi spus că, deși prevederile nu sunt ușoare, planul este „bun pentru Ucraina”.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Mai mult, promotorii planului consideră că fără o inițiativă de acest tip, războiul riscă să continue pentru mult timp, cu pierderi umane și materiale uriașe.

Riscuri și incertitudini

Lipsa de transparență: Mai multe surse spun că planul a fost redactat secret între emisari americani și ruși (Steve Witkoff și Kirill Dmitriev), fără consultare suficientă a Ucrainei sau a aliaților europeni.

Securitate slăbită: Reducerea forțelor armate și interdicția unei forțe de menținere a păcii străine ar putea lăsa Ucraina vulnerabilă la viitoare agresiuni. Alți analiști spun că planul, în starea sa curentă, favorizează cererile Kremlinului.

Garanții: Deși planul prevede „garanții de securitate fiabile” pentru Ucraina, nu este clar — cel puțin din informațiile publice — ce formulă legală sau militară concretă va da greutate acestor garanții.

Aspect moral și politică internă: Pentru mulți ucraineni, cedarea teritoriilor (chiar și parțială) sau renunțarea la aderarea la NATO reprezintă un preț politic și identitar foarte ridicat. Acceptarea unor astfel de condiții ar putea provoca contestări interne majore.

Planul de 28 de puncte propus de Trump reprezintă una dintre cele mai ambițioase tentative diplomatice recente de a pune capăt războiului din Ucraina. Deși oferă o foaie de parcurs concretă, el ridică întrebări serioase despre echilibrul între concesii teritoriale și garanții de securitate.

Pentru Ucraina, este o opțiune cu potențial, dar cu riscuri mari. Pentru Rusia, pare o victorie diplomatică ce ar legitima controlul asupra unor regiuni-cheie. Iar pentru Europa, planul este un semnal că marile decizii de pace ar putea fi luate și fără consens european complet — ceea ce provoacă îngrijorare.

În cele din urmă, succesul unui astfel de acord va depinde nu doar de textul planului, ci de modul în care este negociat, implementat și garantat — iar implicarea tuturor părților, inclusiv Ucraina și aliații săi europeni, pare esențială pentru orice șansă reală de durabilitate.

Planul integral

Suveranitatea Ucrainei va fi confirmată. Va fi încheiat un acord cuprinzător de neagresiune între Rusia, Ucraina și Europa. Toate ambiguitățile din ultimii 30 de ani vor fi considerate soluționate. Se prevede că Rusia nu va invada țările vecine, iar NATO nu se va mai extinde. Va avea loc un dialog între Rusia și NATO, mediat de Statele Unite, pentru a rezolva toate problemele de securitate și a crea condiții pentru de-escaladare, în vederea asigurării securității globale și creșterii oportunităților de cooperare și dezvoltare economică viitoare. Ucraina va primi garanții de securitate fiabile.

Un oficial american a declarat pentru Axios că ar fi o garanție explicită de securitate pentru Ucraina din partea SUA — prima dată când aceasta este pusă oficial pe masă în cadrul acestor discuții — deși propunerea nu oferă detalii suplimentare despre ce presupune.

Dimensiunea Forțelor Armate ale Ucrainei va fi limitată la 600.000 de militari.

Notă: Armata Ucrainei are în prezent 800.000–850.000 de militari și avea aproximativ 250.000 înainte de război, conform unui oficial ucrainean.

Ucraina este de acord să înscrie în constituția sa că nu va adera la NATO, iar NATO este de acord să includă în statutele sale o prevedere conform căreia Ucraina nu va fi admisă în viitor. NATO este de acord să nu staționeze trupe în Ucraina.

Notă: Țări NATO precum Franța și Regatul Unit au lucrat la propuneri separate care includeau un număr mic de trupe europene pe teritoriul ucrainean după război. Acest plan pare să ignore această posibilitate.

Avioane de luptă europene vor fi staționate în Polonia. Garanția SUA:

SUA vor primi compensații pentru această garanție;

Dacă Ucraina invadează Rusia, va pierde garanția;

Dacă Rusia invadează Ucraina, pe lângă un răspuns militar coordonat decisiv, toate sancțiunile globale vor fi reintroduse, recunoașterea noului teritoriu și toate celelalte beneficii ale acestui acord vor fi revocate;

Dacă Ucraina lansează un atac cu rachetă asupra Moscovei sau Sankt Petersburgului fără un motiv întemeiat, garanția de securitate va fi considerată invalidă.

Ucraina este eligibilă pentru aderarea la UE și va primi acces preferențial pe termen scurt la piața europeană, cât timp această chestiune este analizată.12. Un pachet global puternic de măsuri pentru reconstrucția Ucrainei, inclusiv, dar fără a se limita la:

Crearea unui Fond de Dezvoltare a Ucrainei pentru a investi în industrii cu creștere rapidă, inclusiv tehnologie, centre de date și inteligență artificială.

Statele Unite vor coopera cu Ucraina pentru a reconstrui, dezvolta, moderniza și opera în comun infrastructura de gaze a Ucrainei, inclusiv conductele și capacitățile de stocare.

Eforturi comune pentru reabilitarea zonelor afectate de război pentru restaurarea, reconstrucția și modernizarea orașelor și zonelor rezidențiale.

Dezvoltarea infrastructurii.

Exploatarea mineralelor și resurselor naturale.

Banca Mondială va dezvolta un pachet special de finanțare pentru accelerarea acestor eforturi.

Rusia va fi reintegrată în economia globală:

Ridicarea sancțiunilor va fi discutată și agreată treptat, de la caz la caz.

Statele Unite vor încheia un acord pe termen lung de cooperare economică pentru dezvoltare reciprocă în domeniile energiei, resurselor naturale, infrastructurii, inteligenței artificiale, centrelor de date, proiectelor de extracție a metalelor rare din Arctica și alte oportunități corporative reciproc avantajoase.

Rusia va fi invitată să reintre în G8.

Fondurile înghețate vor fi utilizate astfel:

100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate vor fi investite în eforturile conduse de SUA pentru reconstrucția și investițiile în Ucraina;

SUA vor primi 50% din profiturile acestei inițiative. Europa va adăuga 100 de miliarde de dolari pentru a crește suma disponibilă pentru reconstrucția Ucrainei. Fondurile europene înghețate vor fi deblocate. Restul fondurilor rusești înghețate vor fi investite într-un vehicul de investiții SUA–Rusia, care va implementa proiecte comune în domenii specifice. Acest fond va avea ca scop consolidarea relațiilor și creșterea intereselor comune pentru a crea un puternic stimulent împotriva revenirii la conflict.

Va fi înființat un grup de lucru americano-rus privind problemele de securitate, care să promoveze și să asigure respectarea tuturor prevederilor acestui acord. Rusia va consfinți prin lege politica sa de neagresiune față de Europa și Ucraina. Statele Unite și Rusia vor conveni asupra extinderii valabilității tratatelor privind neproliferarea și controlul armelor nucleare, inclusiv Tratatul START I.

Notă: New START, ultimul mare tratat de control al armelor dintre SUA și Rusia, urmează să expire în februarie.

Ucraina este de acord să fie un stat non-nuclear, în conformitate cu Tratatul de Neproliferare Nucleară. Centrala Nucleară Zaporojie va fi repornită sub supravegherea AIEA, iar electricitatea produsă va fi distribuită egal între Rusia și Ucraina — 50:50. Ambele țări se angajează să implementeze programe educaționale în școli și în societate, orientate spre promovarea înțelegerii și toleranței între culturi diferite și eliminarea rasismului și prejudecăților:

Ucraina va adopta regulile UE privind toleranța religioasă și protecția minorităților lingvistice.

Ambele țări vor conveni să elimine toate măsurile discriminatorii și să garanteze drepturile mass-mediei și educației ucrainene și ruse. (Notă: idei similare au fost incluse în planul de pace Israel–Gaza din 2020 al lui Trump.)

Toată ideologia și activitatea nazistă trebuie respinse și interzise.

Teritorii:

Crimeea, Luhansk și Donețk vor fi recunoscute ca fiind de facto rusești, inclusiv de Statele Unite.

Herson și Zaporojie vor fi înghețate de-a lungul liniei de contact, ceea ce va însemna o recunoaștere de facto a liniei de contact.

Rusia va renunța la alte teritorii convenite pe care le controlează în afara celor cinci regiuni.

Forțele ucrainene se vor retrage din partea regiunii Donețk pe care o controlează în prezent, iar această zonă de retragere va fi considerată o zonă neutră demilitarizată, recunoscută internațional ca teritoriu aparținând Federației Ruse. Forțele ruse nu vor intra în această zonă demilitarizată.

După stabilirea aranjamentelor teritoriale viitoare, atât Federația Rusă cât și Ucraina se angajează să nu modifice aceste aranjamente prin forță. Orice garanții de securitate nu se vor aplica în cazul încălcării acestui angajament. Rusia nu va împiedica Ucraina să folosească râul Nipru pentru activități comerciale, și vor fi încheiate acorduri privind transportul liber al cerealelor prin Marea Neagră. Va fi înființat un comitet umanitar pentru a rezolva problemele restante:

Toți prizonierii și corpurile neidentificate vor fi schimbați pe principiul „toți pentru toți”.

Toți civilii reținuți și ostaticii vor fi eliberați, inclusiv copiii.

Va fi implementat un program de reunificare a familiilor.

Vor fi luate măsuri pentru a reduce suferința victimelor conflictului.

Ucraina va organiza alegeri în termen de 100 de zile. Toate părțile implicate în acest conflict vor primi amnistie totală pentru acțiunile lor din timpul războiului și vor conveni să nu depună pretenții sau plângeri în viitor. Acest acord va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Implementarea lui va fi monitorizată și garantată de Consiliul Păcii, condus de președintele Donald J. Trump. Vor fi impuse sancțiuni pentru încălcări.

Notă: Aceasta este aceeași structură generală pe care Trump a propus-o pentru gestionarea acordului de pace din Gaza.

Odată ce toate părțile sunt de acord cu acest memorandum, încetarea focului va intra în vigoare imediat după ce ambele părți se retrag la punctele convenite pentru începerea implementării acordului.

Share this: Facebook

X

