18 cuvinte și fraze „corecte politic”, dar false, la care trebuie să renunți

„Cel mai rău lucru pe care îl poți face cu cuvintele este să le cedezi altuia“, scria George Orwell în eseul său din 1946, „Politica și limba engleză“. Orwell a protestat nu doar împotriva utilizării neglijente a limbajului, ci și împotriva utilizării abuzive a limbajului în scopuri politice, în mod intenționat, analizează Elle Reynolds pentru The Federalist.

„Limbajul politic este conceput pentru a face ca minciunile să pară adevărate, iar crima un lucru respectabil“ spunea el. „Prin urmare, limbajul politic trebuie să se compună în mare măsură din eufemisme, argumente circulare și exprimări vagi.“

Politicienii și propagandiștii necinstiți din mass-media folosesc astăzi un limbaj imprecis pentru a încadra narațiunile și a încuraja o perspectivă de stânga. Involuntar, chiar și publicul bine intenționat interiorizează uneori acest limbaj și oamenii ajung să propage exact ideile și înscenarea pe care practic le resping. Nu fă și tu la fel.

În orice dezbatere, este vital să începi prin definirea termenilor. Dacă noi, conservatorii, dorim să contracarăm agenda radicală de stânga, trebuie să începem prin a folosi cuvinte care reflectă cu exactitate ceea ce vrem să spunem – nu cuvinte care înseamnă de fapt contrariul. Iată 18 dintre ele.

1. „Mass-media Mainstream“

Cartelul comunicațiilor publice condus de The New York Times, The Washington Post, CNN, CBS și MSNBC nu reprezintă marea masă a americanilor. La începutul acestui an, Axios a raportat că 56% dintre americani cred că „jurnaliștii și reporterii încearcă în mod intenționat să inducă în eroare oamenii, spunând lucruri despre care știu că sunt false sau exagerări grosolane“.

Big Media a luat parte la înșelătorie prin „relatări“ false și eronate cu privire la legile electorale din Georgia, încălcarea proprietății și tulburările de la Capitoliul SUA din 6 ianuarie și multe altele. Adoptarea poveștii „Russiagate“ și acuzațiilor dosarului Steele împotriva președintelui Trump a fost un indicator al prăbușirii credibilității sale. Mușamalizarea poveștii cu laptopul lui Hunter Biden chiar înainte de alegerile prezidențiale din 2020 a fost încă unul.

În trecutul nu foarte îndepărtat, emisiunea „60 de minute“ a CBS a inventat un scandal despre guvernatorul republican din Florida, Ron DeSantis, vorbind foarte puțin despre mușamalizarea deceselor COVID-19 din casele de bătrâni din New York, cauzate de guvernatorul democrat, Andrew Cuomo.

Canalele de propagandă de stânga care-i acoperă pe democrați și răspândesc minciuni despre conservatori nu merită să fie numite mainstream. Utilizați în schimb termenii „Big Media“, „mass-media corporatistă“ sau – așa cum i-a numit DeSantis – „denigranți“.

2. „Gen“, când de fapt te referi la „sex“

Cuvintele se analizează după gen; oamenii au fie un sex, fie altul. În latină și în multe dintre limbile care au evoluat din ea, genul este un termen lingvistic care indică ce terminație ar trebui să aibă un cuvânt. Genul este feminin, masculin, sau neutru. Expresia „la boulangerie“, de exemplu, este varianta franceză pentru „brutărie“, iar genul său este feminin.

Masculin și feminin, pe de altă parte, se referă la sex. Sexul este o categorie biologică care reflectă caracteristicile fizice și sistemul de reproducere al unei persoane și, de asemenea, se manifestă prin anumite diferențe de comportament care disting bărbații de femei.

3. „Operație de reatribuire a sexului“

Sexul nu este atribuit, nici la naștere, nici altădată. Dacă nu este „atribuit“, acesta nu poate fi nici reatribuit. Procedurile chirurgicale prin care se îndepărtează sau se ascunde aspectul exterior al organelor de reproducere ale unei femei sau bărbat, sunt descrise cel mai corect drept mutilare genitală sau amputare.

4. „Democrație“, când vrei să spui de fapt „Republică“

O democrație este o guvernare directă prin voința supremă a poporului: cea mai importantă lege este cea a celei mai vocale gloate. Derivată din grecescul „demos“ (popor) și „kratia“ (putere), democrația nu implică nicio lege care să fie mai importantă decât consensul popular și supune voința majorității doar ei înseși, fără alte mecanisme de control.

În Cartea VIII din „Republica“, Platon enumeră democrația ca structura socială urmată imediat de tiranie. Democrația, teoretiza Platon , „apare atunci când săracii, câștigând victoria, îi ucid pe unii din partidul opus, îi alungă pe alții și acordă celorlalți cetățeni o cotă egală în ​​cetățenie și funcții“. El a continuat, „acesta este statutul oricărei democrații, indiferent că este stabilită prin forța armelor sau prin terorism“.

Sistemul american a fost fondat ca o republică constituțională. Cea mai importantă lege a țării este Constituția SUA, față de care toți funcționarii publici dau (sau ar trebui să dea) socoteală. Legile suplimentare sunt create de reprezentanții aleși de popor. Mai mult, sistemul american este o republică federală, ceea ce înseamnă că puterea este împărțită între guvernul federal, de stat și local, servind toate drept garanți ai suveranității și drepturilor poporului.

5. „Medici de avort“ și „Clinici de avort“

Medicii protejează viața; nu o distrug în mod voit. Jurământul Hipocratic, scris de medicul antic grec Hipocrate și respectat de multă vreme drept o descriere nobilă a vocației de medic, include angajamentul de a „nu oferi femeii o substanță abortivă“. Medicii sunt, de asemenea, obligați ca, în măsura în care depinde de ei, „să nu facă rău“. (Această frază este atribuită în mod obișnuit Jurământului hipocratic, dar provine de fapt dintr-o altă lucrare de-a lui, cartea sa, „Despre epidemii“.)

În mod similar, clinicile sunt instituții medicale în care oamenii primesc ajutor și îngrijire. Nu numim „clinică“ încăperea în care un deținut condamnat la moarte este executat și nu ar trebui să folosim termenul nici pentru a descrie locul în care bebelușii încă nenăscuți sunt uciși și dezmembrați. Numiți-i pe cei care fac avorturi și instituțiile care se ocupă de avorturi exact ceea ce sunt.

6. „Anti-discriminare“

Adesea, politicile „anti-discriminare“ se referă de fapt la preferințe legale bazate pe sex, rasă, statut socio-economic sau alte categorii. Brigham and Women Hospital din Boston, de exemplu, a publicat de curând o „Agendă antirasistă medicală“, care ar oferi „servicii medicale preferențiale în funcție de rasă“ pentru pacienții de culoare și latino.

Într-un alt exemplu de discriminare în numele opusului său, Universitatea Yale a discriminat ilegal studenții albi și asiatici, potrivit unei anchete de doi ani a Departamentului de Justiție. În loc să folosiți cuvântul popular încetățenit de Stânga – „anti-discriminare“ pentru a descrie aceste politici, numiți-le preferințe legalizate sau discriminarea efectivă pe care o produc.

7. „Imigrant fără acte“

„Fără acte“ este termenul folosit de persoanele care nu vor să numească „ilegalitate“ încălcarea legilor de imigrație. Cu toate acestea, majoritatea imigranților ilegali dețin documente de identificare emise de guvernele țării lor de origine. Mai mult, 16 state – California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Utah, Vermont, Virginia și Washington – precum și Washington, D.C., eliberează permise de conducere imigranților ilegali, oferindu-le și documente americane.

8. „Echitate“ sau „Egalitate“, când te referi la celălalt termen

Echitatea și egalitatea sună similar, dar au implicații foarte diferite în ziua de azi. Dicționarul lui Noah Webster din 1828 definește „egalitatea“ ca „Același grad de demnitate sau pretenții; precum egalitatea oamenilor ca ființe … o egalitate de drepturi.“ Afirmația Declarației de Independență potrivit căreia „toți oamenii sunt creați egali“ recunoaște această valoare și demnitate existente în mod egal în persoana fiecărei ființe umane.

Echitatea a fost în mod tradițional un termen legal uzual, referindu-se la căile de atac civile; poate însemna și „aplicarea imparțială a justiției“. Dar în jargonul politicii identitare, echitatea descrie o politică care „recunoaște că fiecare persoană are circumstanțe diferite și alocă resursele și oportunitățile necesare pentru a ajunge la un rezultat egal“. Consultați descripția de la „anti-discriminare“ pentru a vedea cum funcționează de obicei politicile bazate pe echitate.

9. „Cisgender“

Cisgender este un cuvânt inutil și presupune că sexul este un rezultat al alegerii umane. Un bărbat cisgender este un bărbat; o femeie cisgender este o femeie. Adăugat în Oxford English Dictionary abia în 2015, „cisgender“ a fost inventat pentru a reprezenta opusul lui „transgender“ în anii ’90.

10. „Pro-Alegere“

„Pro-alegere“ e un eufemism prin care eviți să spui că ești pro-avort. Dar la fel cum nu folosim „pro-alegere“ pentru a descrie că susținem decizia unei persoane de a ucide pe cineva, nu ar trebui să o folosim nici în acest context. Avortul nu-i oferă copilului nenăscut opțiunea de a trăi; în acest sens, este extrem de anti-alegere.

Nu doar politicienii și mass-media vor să-ți inoculeze idei total opuse realității. Nici Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor nu se lasă mai prejos.

Ca și cum continua schimbare a restricțiilor COVID-19 lipsite de sens nu ar fi subminat suficient credibilitatea CDC, agenția și-a auto-desemnat recent rolul de poliție lingvistică, printr-o listă de terminologie acceptabilă (și inacceptabilă).

Începând de la a-i instrui pe vorbitorii de limbă engleză să nege realitățile biologice cu termeni precum „sex masculin/feminin atribuit la naștere“ și până la promovarea unui ghiveci de cuvinte inutile, cum ar fi „oameni a căror venituri auto-declarate se încadrează în categoria celor mai mici venituri“ (în loc de „oameni săraci“), ghidul CDC este plin de sloganuri care sună complicat și au semnificație neclară.

Continuăm lista de cuvinte pe care, oricât de mult ar încerca să le impună Stânga, ar trebui să te gândești de două ori înainte de a le utiliza.

11. „Progresist“

„Progresist“ este un adjectiv inerent pozitiv, sugerând că tot ceea ce descrie „progresează“ către ceva mai bun. În America, mișcarea progresistă politică care a luat avânt la începutul secolului al XX-lea a considerat sistemele limitate de guvernare ale Americii ca fiind învechite, dorind în schimb să folosească puterea federală pentru a introduce schimbări sociale radicale.

„Progresiștii“ auto-proclamați ai zilelor noastre le urmează exemplul, încercând să folosească pârghiile guvernamentale și culturale pentru a băga revoluția socială pe gâtul americanilor. A admite auto-descrierea lor ca „progresiști“ înseamnă a presupune că oricine nu le susține agenda este înapoiat și în regres. În loc de „progresist“, spuneți „de stânga“ sau descrieți mai precis agenda specifică a individului sau a grupului.

12. „Persoane însărcinate“

Despre asta nici măcar nu are rost să mai comentăm. Femeile pot rămâne însărcinate. Bărbații nu pot.

Același lucru este valabil și pentru alți termeni aiurea, cum ar fi „persoane care au menstruație“ sau „persoane care alăptează“. A reduce femeile la abilitățile lor fizice și reproductive este dezumanizant și nepotrivit, iar acești termeni neagă realități biologice fundamentale.

13. „Anti-rasism“

Orice om cu mintea întreagă se opune rasismului, dar în ziua de azi, multe agende care flutură steagul „anti-rasismului“ sunt de fapt doar rasism deghizat. Lipind eticheta „anti-rasismului“ asupra acestor acțiuni și idei, activiștii pot discredita automat pe oricine li se opune.

După cum explică lingvistul și scriitorul John McWhorter, „noua religie își spune ‘anti-rasism’, dar prezintă un esențialism rasial care nu se prea distinge de argumentele rasiste din trecut“.

În numele așa-numitului „anti-rasism“, impostori precum Ibram X. Kendi pledează pentru politici rasiste veritabile, precum discriminarea rasială, iar districtele școlare precum unul din Atlanta separă elevii în funcție de rasă. Acesta nu este anti-rasism, acesta este rasism readus la viață.

14. „Armă de asalt“

Când stânga nu poate folosi realitatea (lucru care se întâmplă adesea), recurge la sentimente. Acesta este motivul pentru care utilizează expresia „armă de asalt“ pentru a obține o reacție emoțională. Adăugând „asalt“ la ceva, face ca acel ceva să pară mai înfricoșător, iar lobby-ul pentru controlul armelor a reușit în mare măsură să convingă americanii că există o categorie specifică de arme cu care poți fi atacat și arme cu care se presupune că nu.

Practic orice – începând de la armele albe sau o bârnă de lemn și până la o praștie de cauciuc – poate fi folosit ca armă pentru a ataca o victimă. Doar pentru că o pușcă seamănă vag cu genul de armă de foc folosită de forțele militare nu îi conferă în mod magic statutul de „armă de asalt“.

Uneori, expresia „armă de asalt“ este utilizată pentru a descrie o pușcă la care se poate selecta tipul de tragere (adică o pușcă care poate comuta între modurile semi-automat sau complet automat). Cu toate acestea, termenul este adesea aplicat și puștilor AR-15, care nu au neapărat opțiuni de tragere selectivă. (De asemenea, trebuie menționat faptul că „AR“ din „AR-15“ nu înseamnă pușcă de asalt (assault rifle), ci se referă la compania Armalite Rifle.)

15. „Liberal“

La fel ca „progresist“, termenul „liberal“ este un termen de auto-măgulire care face automat ca tot ceea ce descrie să pară un lucru bun. „Liberal“ provine din termenul latin pentru „liber“, și cine nu ar vrea să fie de partea libertății?

A ajuns să fie folosit în mod obișnuit ca un opus atotcuprinzător al „conservatorului“, dar în mod tradițional „liberalismul“ descria sistemul de gândire și guvernare occidental care a apărut din Iluminismul secolului al XVIII-lea și pune accent pe autoguvernare și drepturile individuale. Membrii de stânga din ziua de azi, care pledează ca guvernul federal să-ți gestioneze viața în cele mai mici detalii, nu sunt moștenitorii acestei tradiții și nu ar trebui să-i lași să afirme altceva.

16. „Investiție“

Nu este nimic în neregulă cu termenul „investiție“ în sine, dar a devenit rapid un jargon util pentru a face ca programele bugetare federale exagerate să pară sănătoase din punct de vedere financiar. Investițiile generează un randament bazat pe crearea de valoare, nu prin redistribuirea câștigurilor.

Dar încă vei vedea cum oameni ca senatorul Bob Menendez din New Jersey numesc costul uriaș de aproape 2 trilioane de dolari al American Rescue Plan o „investiție îndrăzneață“ în „familiile noastre, copiii noștri și sănătatea națiunii noastre“, sau cum Biden numește propunerile sale de cheltuieli (suplimentare) de 2 trilioane de dolari o „investiție generațională“. Cineva trebuie să le reamintească acestor oameni că investițiile au rolul de a genera randamente pozitive.

17. „Stimulus“

La fel ca „investiție“, cuvântul „stimul“ nu e o problemă când e folosit corect, dar a devenit un cuvânt cheie care să ne determine să îndrăgim redistribuirea nesăbuită a banilor contribuabililor. Prin numirea unor propuneri de cheltuieli federale gigantice „pachete de stimulare“ sau „de ajutor COVID“ se distrage atenția de la realitatea că astfel de proiecte bugetare au afectat micile afaceri și s-a dovedit că nu ajută de fapt economia, deoarece efectele lor continuă să împingă țara în inflație.

18. „Lucrător sexual“

A face sex plătit este prostituție, iar exploatarea femeilor, a copiilor sau a oricui altcineva prin prostituție nu e un lucru ce trebuie acceptat sau prezentat drept bun, indiferent cât de mult și-ar dori New York Times și alții să fie. Mai mult, exploatarea sexuală în varianta online este tot exploatare sexuală și dăunează în continuare vieții fiecărei părți implicate.

Bonus: „Nu e nimeni blocat“

Se pare că secretarul de presă de la Casa Albă, Jen Psaki, consideră aparent că „nu este nimeni blocat“ este noua modalitate de a descrie situația americanilor care, după spusele administrației, sunt blocați în Afganistan din pricina incompetenței lui Biden și a consilierilor săi.

„Această invazie a minții oamenilor prin fraze prefabricate“, spunea Orwell, „poate fi prevenită numai dacă cineva este în permanență în gardă împotriva lor“. Expresiile neglijente și inexacte „vor formula idei în locul tău“, spune el, și „vor îndeplini serviciul important de a le ascunde parțial sensul chiar și față de tine însuți“.

Nu lăsa mass-media și politicienii corupți să-ți pună în gură cuvinte și să-ți inoculeze sensul lor. Pentru a câștiga dezbaterea culturală, e important ca prima dată să definești bine termenii.

Iar pentru a contracara minciunile Stângii, conservatorii trebuie să folosească cuvinte care reflectă cu exactitate adevărul – nu cuvinte care înseamnă practic contrariul.

