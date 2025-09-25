2 milioane de străini ilegali auto-deportați sau expulzați din SUA în primele 8 luni

DHS afirmă că 1,6 milioane de persoane s-au auto-deportat, în timp ce 400.000 au fost deportate Două milioane de imigranți ilegali „au fost expulza

DHS afirmă că 1,6 milioane de persoane s-au auto-deportat, în timp ce 400.000 au fost deportate

Două milioane de imigranți ilegali „au fost expulzați sau s-au auto-deportat” din Statele Unite începând cu 20 ianuarie, ceea ce înseamnă că administrația Trump este pe cale să doboare recorduri, a anunțat Departamentul pentru Securitate Internă (DHS).

În mai puțin de 250 de zile, aproximativ 1,6 milioane de imigranți ilegali s-au auto-deportat voluntar, în timp ce 400.000 au fost expulzați de către autoritățile federale, a declarat DHS săptămâna aceasta, descriind situația ca fiind o „nouă etapă importantă”.

„Administrația Trump este pe cale să doboare recorduri istorice și să expulzeze aproape 600.000 de străini ilegali până la sfârșitul primului an al mandatului președintelui Donald Trump de la revenirea în funcție”, a declarat departamentul. „DHS a clarificat: era frontierelor deschise s-a încheiat. Timp de patru luni consecutive, Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor al Statelor Unite nu a eliberat niciun străin ilegal în țară”.

Secretarul adjunct al DHS, Tricia McLaughlin, a declarat că cifrele demonstrează că „politicile președintelui Trump și leadershipul secretarului Noem funcționează și asigură siguranța comunităților americane”.

„Intensificarea măsurilor de combatere a imigrației ilegale, care vizează cei mai răi dintre cei mai răi, elimină în fiecare zi din străzile noastre tot mai mulți străini ilegali cu antecedente penale și transmite un mesaj clar tuturor celor care se află ilegal în această țară: plecați voluntar sau vă vom aresta și deporta”, a adăugat ea.

Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) a primit peste 150.000 de cereri de angajare în ultimele săptămâni, toate noile locuri de muncă fiind ocupate de americani de la preluarea mandatului de către Trump, potrivit DHS.

„Capacitatea de deportare continuă să crească pe măsură ce secretarul Noem negociază noi facilități de detenție, precum Alligator Alcatraz, Speedway Slammer, Cornhusker Clink și Louisiana Lockup”, a mai declarat departamentul. „Toate aceste succese vor face ca arestarea, detenția și deportarea străinilor ilegali să fie mai eficiente și mai simplificate ca niciodată, deschizând calea pentru continuarea creșterii numărului de deportări”.

La doar câteva zile după începerea celui de-al doilea mandat al lui Trump, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că „zborurile de deportare au început”, publicând fotografii cu migranți urcând la bordul unor avioane militare.

„Președintele Trump transmite un mesaj puternic și clar întregii lumi: dacă intrați ilegal în Statele Unite ale Americii, veți suferi consecințe severe”, a declarat ea la momentul respectiv.

