Cum să verifici ce face fiul tău adolescent pe internet

Uciderea lui Charlie Kirk ne reamintește în mod dureros că fiii și fiicele noastre nu sunt bine, iar tinerii, în special, au nevoie de atenția noastră

Ori de câte ori un tânăr se află în centrul unui incident mediatizat, cum ar fi o împușcătură sau o sinucidere, părinții își pun aceleași întrebări: Ce semne de avertizare au fost trecute cu vederea? Ce s-ar fi putut face?

Sentimentul de groază pe care îl au uneori părinții băieților a fost resimțit acut când activistul conservator Charlie Kirk a fost împușcat mortal la un eveniment public. Crima, comisă, se pare, de un bărbat de 22 de ani, a scos la iveală realitatea dură că prea mulți tineri se confruntă cu dificultăți, analizează Julie Jargon pentru WSJ.

De mult timp, băieții și bărbații se confruntă cu tot mai multe probleme. Psihologii și alți cercetători indică numeroase motive nuanțate, printre care schimbarea definițiilor sociale ale masculinității, sistemele școlare și scăderea participării la studii superioare și pe piața muncii.

Rezultatul a fost un sentiment crescând de singurătate și resentiment, care a dat naștere unor comunități online în care bărbații găsesc un sentiment de apartenență, dar adesea în moduri care le alimentează furia.

Într-o cultură în care jocurile, memele și fluxurile constante de videoclipuri sociale au devenit elementele de bază ale vieții adolescenților, cum pot părinții să-și dea seama când lucrurile iau o turnură nefastă?

Semne de avertizare

Retragerea socială. Dacă fiul tău își neglijează prietenii din viața reală pentru a petrece mai mult timp singur și online, acesta este un semnal de alarmă. „Există o apatie comună” în rândul băieților care se confruntă cu dificultăți, spune Nat Damon, director executiv al Reach Academy for Young Men.

Alte schimbări de comportament. Dacă fiul tău mănâncă și doarme mai puțin decât în mod normal (sau este treaz toată noaptea și doarme toată ziua) și are rezultate mai slabe la școală sau la sport, acestea pot fi semne de probleme, spune dr. Joshua Stein, psihiatru la Newport Healthcare.

Pierderea interesului. Dacă fiul tău manifestă o apatie crescândă față de lucrurile care odată îi aduceau bucurie – fie că este vorba de un sport de echipă sau de jocuri online cu prietenii – acest lucru poate fi un semn de depresie.

Iritabilitate crescută. Un anumit grad de anxietate adolescentină este normal. Semnul de alarmă apare atunci când băieții sunt constant iritabili, agresivi verbal sau fizic și resping total punctele de vedere ale părinților lor.

Conținutul fluxurilor online. Dacă poți verifica serverele Discord pe care se află și postările de pe Reddit sau X pe care le vizualizează, poți afla ce mesaje sociale primesc băieții. Dacă urmăresc conturi ale unor persoane cu opinii extreme sau postează ei înșiși comentarii controversate, este un semn că sunt influențați în mod îngrijorător.

Și da, pentru a avea o imagine completă asupra acestui aspect, poți și ar trebui să arunci o privire asupra dispozitivelor lor.

Cum să inițiezi conversația

Fă-te că nu știi nimic. Indiferent ce știi despre lumea lui online, lasă-l pe fiul tău să te învețe.

„Nu te adresa lor ca un expert, ci pune întrebări deschise, de genul: „Cum funcționează Discord?””, spune Stein. „Dacă găsești un meme pe care ei îl consideră amuzant, spune-le că nu îl înțelegi și lasă-i să ți-l explice”.

Lasă-i o anumită libertate. Dacă fiul tău nu vrea să-ți spună ce vede online și cum se simte, lasă-i ușa deschisă pentru ca el să vină la tine când va fi pregătit.

Propune-i pe altcineva. Dacă ești cu adevărat îngrijorat pentru starea de bine a fiului tău, iar el te respinge, este recomandat să îi spui fiului tău că trebuie să vorbească cu un alt adult de încredere. Important este ca el să aleagă persoana potrivită, fie că este vorba de un terapeut, un preot, un profesor, un antrenor sau o rudă.

Încurajați-l să ia atitudine. Poate că fiul tău nu prezintă riscul de a se răni pe sine sau pe alții, dar există posibilitatea ca el să cunoască pe cineva care prezintă acest risc. Poate că este vorba despre un prieten care a dispărut din cercul social; poate că este vorba despre cineva care provoacă probleme în chat-urile online. Ajută-l pe fiul tău să se simtă în stare să vorbească despre asta, spun experții. Explică-i că nu este vorba despre a turna pe cineva, ci despre un act care poate salva vieți. Spune-i că nu este responsabilitatea lui să ajute – tot ce trebuie să facă este să alerteze un adult de încredere care este în măsură să acționeze.

Concluzie

În toată această luptă pe care părinții o duc pentru a-și proteja copiii de pericolele lumii digitale, merită să ne amintim că Biblia ne cheamă să fim atenți și să ne iubim copiii prin atenție și rugăciune. Scriptura spune: „Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea” (Proverbe 22:6).

Internetul poate fi o poartă spre întuneric, dar și o unealtă pentru bine. Diferența o face inima copilului și felul în care părinții îl însoțesc în formarea ei.

Apostolul Pavel spune: „Nu întărâtați pe copiii voștri la mânie, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului” (Efeseni 6:4). Asta înseamnă că, dincolo de verificări și reguli, cel mai puternic scut este relația de încredere și exemplul viu de credință.

Un fiu care știe că este iubit, ascultat și susținut în rugăciune va găsi în părinți nu doar un controlor al vieții lui online, ci un sprijin de nădejde.

