Când Stânga a cenzurat libertatea de exprimare

Google recunoaște că oficialii administrației Biden au făcut presiuni asupra companiei pentru a reduce la tăcere criticii Covid

Indignarea a cuprins stânga atunci când administrația Trump a presat companiile private să-l suspende pe prezentatorul TV anti-Trump Jimmy Kimmel. Dar atenția mass-media a fost mult mai redusă când Google a anunțat marți că va reactiva conturile YouTube pe care le-a interzis sub presiunea administrației Biden, potrivit WSJ.

Într-o scrisoare adresată președintelui Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților, Jim Jordan, un avocat al companiei-mamă a Google, Alphabet, a dezvăluit că înalți oficiali ai administrației Biden „au contactat în mod repetat și susținut compania Alphabet și au exercitat presiuni asupra acesteia în legătură cu anumite conținuturi generate de utilizatori referitoare la pandemia COVID-19, care nu încălcau politicile sale”.

Oficialii administrației, inclusiv Joe Biden, „au creat o atmosferă politică care a încercat să influențeze acțiunile platformelor pe baza preocupărilor lor cu privire la dezinformare”, se arată în scrisoare. Alphabet a adăugat, într-un fel de mea non-maxima culpa, că „este inacceptabil și greșit ca orice guvern, inclusiv administrația Biden, să încerce să dicteze modul în care compania moderează conținutul”.

Presiunea exercitată de Biden a fost, într-un anumit sens, insidioasă, deoarece a rămas ascunsă publicului. Poate că Administrația Biden avea conștiința încărcată, deși este mai probabil că nu voia ca alegătorii să afle. Nici faptul că unele mari companii de tehnologie ar fi fost fericite să închidă conținutul Covid la cererea aliaților lor ideologici din Casa Albă nu atenuează abuzul de putere.

CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, i-a scris o scrisoare lui Jordan și Comisiei Judiciare în august 2024, recunoscând că administrația Biden „a presat în repetate rânduri” Facebook să închidă „anumite conținuturi legate de COVID-19, inclusiv umor și satiră”. Zuckerberg i-a spus podcasterului Joe Rogan că oficialii administrației Biden „sunau echipa noastră și țipau la ei și îi înjurau” pentru a-i determina să elimine informațiile.

Un raport al personalului Comisiei Judiciare din 2023 a menționat că Agenția pentru Securitate Cibernetică și Infrastructură (CISA) a „facilitat cenzura americanilor în mod direct și prin intermediari terți”. Până în 2020, CISA semnaliza postările pentru „dezinformare”. După ce a fost intentat un proces, se menționează în raport, moderarea conținutului a fost transferată către o organizație non-profit finanțată de CISA pentru a evita acuzațiile de cenzură federală.

Faptul că unii politicieni de dreapta sunt mai deschiși în ceea ce privește încercarea de a-și reprima adversarii nu este o scuză. Dar criticii lor de stânga nu au avut niciun moment de reflecție publică asupra propriilor lor acțiuni de cenzură. Progresiștii au intimidat companiile, făcându-le să creadă că, dacă nu se aliniază anumitor poziții, vor urma măsuri coercitive.

Scrisoarea Alphabet către sistemul judiciar este remarcabilă pentru angajamentul companiei că „nu a împuternicit și nu va împuternici verificatorii de fapte să ia măsuri sau să eticheteze conținutul din serviciile companiei”. Este bine să auzim asta, dar Google ar fi făcut mai bine dacă ar fi dat explicații înainte ca vântul electoral să se schimbe. Scrisoarea companiei este o declarație de principii admirabilă. Să sperăm că va fi respectată.

