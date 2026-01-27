27 ianuarie – Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului

Semnificație istorică : La 27 ianuarie 1945, Armata Roșie a eliberat lagărul de concentrare și exterminare Auschwitz-Birkenau, simbol al ororilor Holocaustului, unde peste 1,1 milioane de oameni au fost uciși.

În fiecare an, la 27 ianuarie, lumea își pleacă fruntea în memoria celor șase milioane de evrei uciși în Holocaust, una dintre cele mai întunecate tragedii ale secolului XX. Data marchează eliberarea lagărului de exterminare Auschwitz-Birkenau, în 1945, devenit simbol al crimei sistematice, al urii transformate în politică de stat și al tăcerii complice care a făcut posibil genocidul.

Pentru România, această zi este și un moment de reflecție asupra propriului trecut. Pogromurile de la Iași, București și Dorohoi, deportările din Basarabia și Bucovina, precum și crimele comise în Transnistria au dus la moartea a sute de mii de evrei și romi. Pogromul de la Iași din iunie 1941 rămâne unul dintre cele mai violente episoade antisemite din Europa, soldat cu mii de victime în doar câteva zile.

Comemorarea Holocaustului nu este doar un act de memorie, ci și un avertisment. Amintirea victimelor și asumarea adevărului istoric sunt esențiale pentru combaterea antisemitismului, a rasismului și a negării crimelor trecutului. 27 ianuarie ne reamintește că memoria este o responsabilitate colectivă, iar uitarea poate deveni primul pas spre repetarea istoriei.

