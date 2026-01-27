Poliția de Frontieră se retrage parțial din Minnesota

Casa Albă a declarat luni că președintele va retrage Poliția de Frontieră din Minnesota dacă autoritățile locale vor fi de acord să coopereze cu ICE

Comandantul Poliției de Frontieră Gregory Bovino va părăsi imediat statul Minnesota, în contextul în care administrația Trump se ocupă de consecințele unui incident mortal în care a fost implicat un agent.

Bovino va părăsi statul împreună cu o parte din agenții Poliției de Frontieră, potrivit The Wall Street Journal. Președintele Donald Trump a declarat că va retrage toți agenții Poliției de Frontieră din Minnesota dacă statul acceptă să coopereze cu Serviciul de Imigrare și Vamă.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat luni că, dacă Minnesota și autoritățile locale își vor schimba abordarea față de ICE și vor accepta să ajute autoritățile federale în arestarea străinilor aflați în situație ilegală, președintele va retrage Poliția de Frontieră din stat.

„Dacă guvernatorul [Tim Walz] și primarul [Jacob Frey] vor implementa aceste măsuri cooperative de bun simț, care, aș adăuga, au fost deja implementate în aproape toate celelalte state din țară, nu va mai fi nevoie de sprijinul Vămii și Poliției de Frontieră pentru ICE pe teren în Minnesota”, a declarat Leavitt. „ICE și forțele de ordine locale pot colabora pașnic, așa cum o fac în mod eficient în atât de multe alte state și jurisdicții”.

Tensiunile din Minneapolis au explodat după două incidente armate legate de aplicarea legilor privind imigrația, care au avut loc luna aceasta. Sâmbătă, un agent al Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor l-a împușcat mortal pe Alex Pretti, asistent medical la secția de terapie intensivă a unui spital pentru veterani, care ar fi interferat cu operațiunile de imigrare din oraș. Moartea lui Pretti a survenit la doar câteva săptămâni după ce Renee Good a fost împușcată mortal în mașina sa, după ce părea să conducă în direcția unui agent al Serviciului de Imigrare și Vamă din Minneapolis.

În timp ce Bovino se retrage din stat, șeful poliției de frontieră Tom Homan se deplasează în Minnesota pentru a prelua conducerea medierii între autoritățile statale și locale și autoritățile federale de imigrare, a anunțat luni Casa Albă.

