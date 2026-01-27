SUA continuă să se confrunte cu temperaturi extrem de scăzute și blocaje

Peste 30 de persoane au murit în mai multe state, în urma ninsorilor abundente și a înghețului care au blocat traficul, au anulat zborurile și au înch

Peste 30 de persoane au murit în mai multe state, în urma ninsorilor abundente și a înghețului care au blocat traficul, au anulat zborurile și au închis școlile

Mulți locuitori ai Statelor Unite au trecut printr-o altă noapte cu temperaturi sub zero grade și fără electricitate, după ce o furtună de iarnă a adus luni și mai multă zăpadă în nord-est și a acoperit cu gheață unele zone din sud.

Conform rapoartelor, peste 30 de decese au fost înregistrate în mai mult de o duzină de state afectate de frigul sever. Marți dimineață, în țară erau încă aproximativ 550.000 de întreruperi de curent. Majoritatea întreruperilor au avut loc în sud, unde ploile înghețate din weekend au provocat ruperea crengilor copacilor și a liniilor electrice, provocând întreruperi grave în nordul Mississippi și în unele părți din Tennessee. Oficialii au avertizat că ar putea dura zile întregi până când curentul electric va fi restabilit.

Zăpada – peste 30 cm, întinzându-se pe o distanță de 2.100 km, de la Arkansas până în New England – a blocat traficul, a anulat zborurile și a determinat închiderea școlilor luni. Serviciul Național de Meteorologie a anunțat că zonele din nordul orașului Pittsburgh au înregistrat până la 50 cm de zăpadă și temperaturi de până la -32 °C în noaptea de luni spre marți.

Frigul pătrunzător care afectează două treimi din teritoriul Statelor Unite nu dă semne că ar vrea să dispară. Serviciul meteorologic a anunțat luni că se așteaptă un nou val de aer arctic care va menține temperaturile sub zero grade în zonele deja acoperite de zăpadă și gheață. Meteorologii au anunțat că este posibil ca o altă furtună de iarnă să lovească anumite zone de pe coasta de est în acest weekend.

Numărul victimelor în creștere a inclus două persoane călcate de utilaje de deszăpezire în Massachusetts și Ohio, accidente mortale cu sania care au ucis adolescenți în Arkansas și Texas, precum și o femeie al cărei cadavru a fost găsit acoperit de zăpadă de către poliție cu ajutorul câinilor de vânătoare, după ce a fost văzută ultima oară părăsind un bar din Kansas. În New York City, oficialii au declarat că opt persoane au fost găsite moarte în aer liber în timpul weekendului geroasă.

În Mississippi, autoritățile s-au grăbit să asigure paturi pliante, pături, apă îmbuteliată și generatoare la stațiile de încălzire din zonele grav afectate în urma celei mai grave furtuni de gheață din statul respectiv din 1994. Cel puțin 14 case, o afacere și 20 de drumuri publice au suferit daune majore, a declarat luni seara guvernatorul statului Mississippi, Tate Reeves.

Universitatea din Mississippi, unde majoritatea studenților au rămas fără energie electrică luni, a anulat cursurile pentru întreaga săptămână, deoarece campusul său din Oxford a rămas acoperit de gheață periculoasă. Primarul din Oxford, Robyn Tannehill, a declarat pe rețelele de socializare că au căzut atât de mulți copaci, crengi și linii electrice încât „pare că o tornadă a trecut pe fiecare stradă”.

Potrivit site-ului de monitorizare a zborurilor flightaware.com, luni au fost înregistrate peste 14.000 de întârzieri sau anulări de zboruri în întreaga țară. Duminică, 45% dintre zborurile din SUA au fost anulate, aceasta fiind ziua cu cele mai multe anulări de la începutul pandemiei de Covid-19, potrivit firmei de analiză aviatică Cirium.

Impactul s-a extins mult dincolo de raza de acțiune a furtunii, deoarece hub-uri importante, precum aeroportul internațional Dallas-Fort Worth, au fost afectate de furtună, blocând avioanele și echipajele de zbor.

Până luni seara, în New England erau prognozate ninsori ușoare până la moderate.

New York City a înregistrat cea mai înzăpezită zi din ultimii ani, cu straturi de zăpadă între 20 și 38 cm în unele cartiere. Deși școlile publice au fost închise, aproximativ 500.000 de elevi au fost invitați să se conecteze luni la lecțiile online. Cel mai mare sistem de învățământ public din țară a renunțat la zilele libere din cauza zăpezii, după ce învățământul la distanță a câștigat popularitate în timpul pandemiei.

Între timp, frigul pătrunzător a urmat în urma furtunii. Comunitățile din Midwest, sud și nord-est s-au trezit luni cu temperaturi sub zero grade. Se preconiza că toate cele 48 de state vor înregistra cea mai scăzută temperatură medie de -9,8 °F din ianuarie 2014.

În zona Nashville, Tennessee, luni a fost restabilită alimentarea cu energie electrică pentru mii de locuințe și întreprinderi. Aproximativ 146.000 de persoane nu aveau încă energie electrică luni seara, după ce temperatura a scăzut sub zero grade peste noapte. Multe hoteluri au fost rezervate peste noapte de către locuitorii care au fugit din casele întunecate și înghețate.

