3 mari minciuni despre războiul Statului Israel împotriva Hamas

Idei absurde despre Israel sunt repetate zi și noapte. Transmise de înalte autorități internaționale. Validate de organizații respectabile. Ele sunt repetate chiar de apropiați. Cu toate acestea, ele rămân idei absurde și văduvite de realitate.

Iată trei exemple, în analiza The Wall Street Journal:

Israelul „reocupă” Gaza

Este adevărat că doi miniștri din guvernul lui Benjamin Netanyahu au declarat, fără nicio jenă, că visează să facă acest lucru. Dar aceasta nu este strategia Forțelor de Apărare Israeliene și nici poziția guvernului israelian. Indiferent dacă îl apreciem sau nu pe Netanyahu, cel puțin putem să-l ascultăm atent.

Pe 7 august, la Fox News, el a declarat că dorește ca IDF să înlăture Hamas și să preia controlul asupra Gazei, dar „fără a o administra” și predând-o cât mai curând posibil unui „guvern civil”. „Nu vrem să păstrăm Gaza, nu vrem să guvernăm Gaza”, a spus acesta.

Cum ar putea fi mai clar? Cum ar putea spune mai bine că obiectivele lui de război nu le contrazic cele ale lui Ariel Sharon, care a părăsit enclava palestiniană în 2005?

Se poate fi îngrozit de acest război. Se poate considera că provoacă, de ambele părți, prea multe victime. Se poate pune întrebarea dacă se face tot posibilul pentru eliberarea ostaticilor. Dar nu se poate spune orice. Nu se poate repeta la nesfârșit, într-un ton perpetuu de acuzații că Israelul ocupă Gaza.

Israelul folosește foametea ca „armă de război” în Gaza

Uitați-vă la sutele de camioane care au trecut de inspecție, israelienii asigurându-se că nu transportă și arme. Aceste camioane nu așteaptă la punctele de trecere a frontierei. Ele așteaptă în interiorul Gazei. Dar ce se întâmplă când ajung acolo?

La un moment dat, agențiile Națiunilor Unite însărcinate cu distribuirea ajutoarelor nu au putut împiedica jefuirea acestora de către Hamas sau bandele afiliate acestuia. Atunci Israelul, împreună cu SUA, a înființat Fundația Umanitară Gaza, la care agențiile ONU au răspuns: Nu, mulțumim, cei flămânzi pot aștepta, nu vom atinge pâinea aceea, nu vom colabora cu acei oameni. Atunci Israelul a acceptat să colaboreze cu agențiile oficiale dacă acestea își curățau rândurile de activiștii Hamas. Agențiile au răspuns că Gaza era prea periculoasă.

Apoi, Israelul s-a oferit să deschidă coridoare umanitare timp de 10 ore pe zi în zone precum Al-Mawasi, Deir al-Balah și orașul Gaza. Agențiile au cerut convoaie militare israeliene, chiar dacă au acuzat armata israeliană că a provocat o foamete.

La drept vorbind, cine trebuie să fie învinuit pentru acest eșec tragic? Și cine va rupe acest cerc vicios al relei credințe, în care, ca de obicei, civilii plătesc prețul?

Israelul comite „genocid” în Gaza

Este adevărat, există piramide de morți. Copii uciși în floarea vârstei. Și nu se exercită suficientă presiune asupra Hamas și a susținătorilor săi pentru a opri acest război atroce. Dar cuvintele au semnificație.

A spune „genocid” înseamnă un plan – o inițiativă deliberată și țintită de a distruge un popor. Nu asta face armata israeliană. Poate că duce războiul într-un mod greșit – dar cine ar putea face mai bine într-un conflict asimetric, când scopul inamicului nu este să minimizeze pierderile din propriile rânduri, ci să le maximizeze, astfel încât fiecare martir să fie un trofeu și un motiv pentru a continua o luptă al cărei scop nu este un stat pentru palestinieni, ci niciun stat pentru israelieni?

O armată genocidară nu are nevoie de doi ani pentru a câștiga un război pe un teritoriu de dimensiunea Las Vegasului. O armată genocidară nu trimite avertismente prin SMS înainte de a trage și nu facilitează trecerea celor care încearcă să scape de atacuri. O armată genocidară nu ar evacua, în fiecare lună, sute de copii palestinieni care suferă de boli rare sau de cancer, trimițându-i la spitale din Abu Dhabi, ca parte a unui transport aerian medical organizat imediat după 7 octombrie.

A vorbi despre genocid în Gaza este o ofensă adusă bunului simț, o manevră pentru a demoniza Israelul și o insultă adusă victimelor genocidelor din trecut și din prezent.

