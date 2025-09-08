70% dintre persoanele arestate de ICE sunt infractori puși sub acuzare sau condamnați

Contrar narațiunii ridicole a democraților, potrivit căreia administrația Trump ar aresta fără milă părinți iubitori și piloni remarcabili ai comunității, aproape trei sferturi din arestările efectuate de ICE vizează infractori puși sub acuzare sau condamnați.

În realitate, Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE) tocmai a făcut publice numele a zeci de alți infractori pe care i-a arestat săptămâna aceasta sau care sunt în prezent închiși în Louisiana Lockup, printre care se numără numeroși criminali, hoți și pedofili din Vietnam, Cuba, Arabia Saudită, Sudan, Venezuela, Rusia și alte țări din întreaga lume. Toți străinii aflați în situație ilegală sunt infractori, în măsura în care legea federală nu le permite să se afle în această țară, dar în Statele Unite există atât de mulți infractori extrem de periculoși, încât ICE se concentrează în continuare pe arestarea celor mai periculoși dintre ei.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Securității Interne (DHS) a declarat într-un comunicat de presă din 4 septembrie: „Datorită curajului agenților noștri ICE, acești străini ilegali infractori nu mai sunt liberi să terorizeze comunitățile noastre și să vâneze americani nevinovați”.

El a adăugat: „Secretarul [DHS] Noem a dat frâu liber ICE pentru a-i viza pe cei mai răi dintre cei mai răi. 70% dintre arestările ICE vizează străini ilegali care au fost acuzați sau condamnați pentru o infracțiune în SUA. Aceasta fără a lua în calcul străinii ilegali cu cazier judiciar în țări străine, membrii de bande și teroriștii suspectați”.

Este semnificativ faptul că cel puțin 382 de imigranți ilegali aflați pe lista de urmăriți pentru terorism au încercat să intre în SUA sub administrația Joe Biden și Kamala Harris. Numărul real a fost probabil mult mai mare, având în vedere numărul celor care au reușit să scape și al imigranților ilegali practic neverificați care au fost admiși în țară, inclusiv teroriști suspectați care au fost identificați ulterior pentru că au încercat să comită infracțiuni.

Într-adevăr, în august 2024, Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanților a declarat că 99 de teroriști suspectați au fost eliberați în Statele Unite de către administrația Biden. Pentru a pune lucrurile în context, pe 11 septembrie, 19 teroriști au reușit să ucidă aproape 3.000 de persoane.

De aceea, activitățile ICE sunt atât de importante.

Foto: U.S. Immigration and Customs Enforcement/Flickr

