Pastorul Iosif Țon, lider spiritual și o voce anticomunistă, a murit la vârsta de 90 de ani

Pastorul baptist Iosif Țon, născut pe 30 septembrie 1934, în Gârbovița, jud. Alba, a fost una dintre cele mai influente personalități ale creștinismul

Pastorul baptist Iosif Țon, născut pe 30 septembrie 1934, în Gârbovița, jud. Alba, a fost una dintre cele mai influente personalități ale creștinismului evanghelic din România. Prin scrierile, predicile și activitatea sa de peste șapte decenii, el a rămas un reper al credinței și un simbol al rezistenței spirituale în perioada comunistă. A murit vineri, 5 septembrie, la vârsta de aproape 91 de ani.

Formarea intelectuală și teologică

Iosif Țon a urmat cursurile Facultății de Limbă și Literatură Română din Cluj (1951–1955), iar apoi s-a dedicat studiilor teologice la Seminarul Baptist din București (1955–1957). Între 1958 și 1968 a fost profesor de limba română, dar chemarea spre slujire l-a condus la noi studii, de data aceasta la Universitatea Oxford (1969–1972), unde s-a specializat în teologie și limba engleză.

După întoarcerea în România, a predat la Seminarul Baptist din București și a păstorit bisericile baptiste din Ploiești și Oradea. Activitatea sa spirituală și publică a atras atenția regimului comunist, care l-a arestat și interogat de mai multe ori între 1973 și 1981.

Viața de familie

Pastorul Iosif Țon s-a căsătorit în 1959 cu Elisabeta, iar împreună au avut o fiică, Dorotea.

În 2015, într-un interviu oferit pentru Istorie Evanghelică, Iosif Țon a rememorat cum a cunoscut-o pe Elisabeta, cea care a rămas alături de el ca un ajutor și sprijin de nădejde atât în viața de familie, cât și în lucrarea spirituală.

Disidența anticomunistă

Încă din anii 1970, Pastorul Țon a devenit o voce critică la adresa regimului Ceaușescu. Prin scrieri precum „Cine își va pierde viața” sau „Manifestul creștin”, el a cerut libertate religioasă și respectarea drepturilor fundamentale. În urma presiunilor, în 1981 a fost obligat să părăsească țara împreună cu familia, stabilindu-se în Statele Unite, la Wheaton, Illinois.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Din exil a condus Societatea Misionară Română (Romanian Missionary Society), a tradus și introdus pe ascuns cărți de teologie în România și a devenit vocea spirituală a milioanelor de români care ascultau, duminică de duminică, emisiunile sale la Radio Europa Liberă.

Revenirea în România și ctitorirea instituțiilor evanghelice

După Revoluția din 1989, Iosif Țon s-a întors în România și a pus bazele unor instituții de referință pentru mișcarea evanghelică:

Institutul Biblic din Oradea (astăzi Universitatea Creștină Emanuel)

Editura Cartea Creștină

Postul de radio Vocea Evangheliei

Alianța Evanghelică din România, care reunește baptiști, penticostali și creștini după Evanghelie

A fost, de asemenea, pastor al Bisericii Baptiste Emanuel din Oradea, una dintre cele mai mari biserici baptiste din România, contribuind la ridicarea noului lăcaș alături de alți lideri spirituali.

Cercetare și misiune

În 1996, Pastorul Iosif Țon și-a susținut doctoratul la Facultatea Evanghelică din Heverlee, Belgia, cu teza „Suferința, martiraj și răsplătire în cer”. În același an s-a retras din slujirea pastorală la Oradea pentru a se dedica predării și cursurilor de formare spirituală. Programul său, intitulat „Umblarea cu Dumnezeu, în unire cu Isus Cristos, sub călăuzirea Duhului Sfânt”, a inspirat generații întregi de credincioși.

Între 1999 și 2000 a fost pastor la Biserica Baptistă Română din Brașov, iar ulterior și-a continuat activitatea misionară atât în țară, cât și în diaspora. Stabilit în Portland, Oregon, a revenit constant în România pentru turnee de conferințe și predici.

Moștenirea spirituală

Iosif Țon a scris și tradus numeroase lucrări teologice, a fondat instituții care continuă să funcționeze și a format generații de lideri spirituali. În ciuda unor controverse și a retragerii ordinării sale în 2010, impactul său rămâne unul de necontestat.

A fost, înainte de toate, un păstor al cuvântului și al conștiinței, un om care a avut curajul să înfrunte un regim represiv și apoi să construiască, cu răbdare și viziune, un viitor pentru comunitățile evanghelice din România.

Foto: Captură video

Share this: Facebook

X

