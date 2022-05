5 cazuri în care Democrații au insistat că deciziile Curții Supreme trebuie respectate fără comentarii

La mai puțin de 24 de ore după ce o scurgere de informații privind decizia Dobbs vs Jackson a indicat că Instanța Supremă a Statelor Unite intenționează să anuleze precedentul Roe vs Wade, președintele Joe Biden a amenințat că își va folosi autoritatea executivă pentru a o anula, informează Jordan Boyd într-un articol The Federalist.

Într-o declarație recentă, Biden a pus la îndoială caracterul definitiv al deciziei Curții în cazul Dobbs și s-a angajat să utilizeze serviciile Gender Policy Council și White House Counsel’s Office pentru a contracara „atacul continuu asupra drepturilor de avort și de reproducere, indiferent de posibilele variante de deznodământ“.

„Vom fi pregătiți pe când va fi emisă decizia, oricare ar fi aceasta“, a spus el.

Totodată, Biden a încurajat membrii legislativului și alți politicieni aleși să ignore decizia.

„Dacă Instanța anulează precedentul Roe, sarcina de a proteja dreptul femeilor de a alege va reveni aleșilor națiunii noastre de la toate nivelurile guvernamentale. Și alegătorilor, care ar trebui să voteze oficiali pro-alegere în noiembrie“, a detaliat el.

Reacția administrației Biden la preconizata opinie SCOTUS este total diferită de modul în care democrații au tratat integritatea instanței alte dăți, în special în cazurile al căror câștig de cauză le era favorabil.

Ani de zile, democrații au apărat hotărârile proaste ale Curții Supreme, declarându-le „legea țării“, deoarece serveau agendei lor. Acum, când unul dintre pilonii cheie ai platformei lor politice este în pericol, ca de exemplu în cazul Masterpiece Cakeshop vs Colorado Civil Rights Commission, membrii Stângii fac apel la violență și chiar la o restructurare radicală a sistemului politic american, inclusiv desființarea Colegiului Electoral, eliminarea procedurii filibuster, modificarea compoziției instanțelor, eliminarea din funcție a aleșilor pro-viață și ignorarea completă a viitoarelor hotărâri ale Curții.

Pe lângă Roe vs Wade, iată cinci decizii extrem de controversate ale Curții Supreme despre care democrații au insistat că trebuie acceptate fără niciun comentariu.

Planned Parenthood vs Casey

De când a apărut decizia Planned Parenthood vs Casey, în 1992, democrații și organizațiile activiste au folosit hotărârea pe post de muniție pentru a promova avortul ca fiind un „drept“ incontestabil.

Planned Parenthood, liderul majorității din Senat, Chuck Schumer, și chiar judecătorul Ketanji Brown Jackson, toți aliați ai lui Biden, afirmă de multă vreme că ceea ce a decis Curtea Supremă cu privire la avort nu trebuie să fie contestat de nimeni.

„Precedentele Roe și Casey reprezintă legea stabilită de Curtea Supremă cu privire la dreptul unei femei de a întrerupe sarcina“, a spus senatorilor Jackson, candidatul propus de Biden la Curtea Supremă, în timpul audierilor de confirmare.

Chiar și Departamentul de Justiție al lui Biden a invocat recent Planned Parenthood vs Casey pentru a susține că Texas, care a adoptat în septembrie o legislație pro-viață (Fetal Heartbeat), a încălcat „dreptul constituțional“ al unei femei la avort.

„Actul este în mod clar neconstituțional în temeiul precedentului de lungă durată al Curții Supreme“, a declarat procurorul general Merrick Garland. „Aceste precedente susțin, așa cum se specifică în cazul Planned Parenthood vs Casey, că ‘indiferent dacă se fac excepții pentru anumite circumstanțe, un stat nu poate interzice niciunei femei să ia decizia finală de a-și întrerupe sarcina înainte de termenul de viabilitate“.

National Federation of Independent Business vs Sebelius

Întrucât judecătorul șef John Roberts a cedat presiunii activiștilor și s-a alăturat judecătorilor SCOTUS de stânga în a susține Obamacare în procesul National Federation of Independent Business vs Sebelius din 2012, democrații au apărat cu fervoare decizia și chiar au denigrat viitorii judecători, de exemplu pe Amy Coney Barrett, considerându-i o amenințare la poziţia deja consacrată a instanţei.

Când administrația fostului președinte Donald Trump a făcut demersuri de abrogare a legislației Obamacare, președintele Camerei, Nancy Pelosi, a susținut că republicanii „încearcă să răstoarne legea țării în instanțe“.

O mulțime de alți democrați au urmat exemplul cu „legea țării“ pentru a proteja Obamacare.

„Obamacare este legea țării – ieri, azi și mâine. Încă o dată, am apărat accesul la servicii medicale pentru milioane de americani. Sunt mândru că am fost alături de colegii mei

@DemocraticAGs în această luptă“, a postat pe Twitter procurorul general din Pennsylvania, Josh Shapiro, după ce Curtea Supremă a respins o contestație Obamacare.

Obergefell vs Hodges

De când Instanța Supremă a hotărât că statele trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex, democrații din nou au afirmat că aceasta este „legea țării“ și chiar au folosit decizia ca rampă de lansare pentru a încerca să legalizeze bigotismul religios și să ridice politicile identitare mai presus de lege.

Presa corporatistă a sugerat chiar că decizia SCOTUS din cazul Obergefell ar fi amenințată de însuși instanța care a dat-o.

„Căsătoria între persoane de același sex este în pericol pe măsură ce Curtea Supremă devine tot mai conservatoare“, afirmă un titlu CNN din octombrie 2020.

„Este în siguranță căsătoria gay? Susținătorii se tem de o Instanță din ce în ce mai conservatoare“, a mai scris NBC News în aceeași perioadă în care Trump a nominalizat-o pe Barrett pentru Curtea Supremă.

Bostock vs Clayton County

O reacție similară a apărut după ce judecătorii de stânga ai Curții Supreme, cărora li s-au alăturat Roberts și judecătorul Neil Gorsuch, au rescris Titlul VII din Legea drepturilor civile din 1964 astfel încât interzicerea discriminării la locul de muncă pe bază de „sex“ să includă și „orientarea sexuală“ și „identitatea de gen“.

Decizia a fost trâmbițată ca o victorie pentru „egalitate“, în ciuda faptului că afecta drepturile naturale ale americanilor.

„Nu mai încape nicio îndoială: persoanele LGBTQ sunt protejate împotriva discriminării la locul de muncă“, a scris ACLU pe Twitter la scurt timp după anunțarea deciziei, și din nou au reiterat și alții fraza cu „legea țării“.

Department of Homeland Security vs Regents of The University of California

Când Roberts s-a alăturat din nou judecătorilor de stânga pentru a susține programul Deferred Action for Childhood Arrivals, Curtea Supremă a fost acuzată că aplică standarde legale diferite în funcție de președintele în exercițiu.

Democrații, inclusiv Kamala Harris, pe atunci senator, au apărat însă decizia și au acuzat că încercările lui Trump de a elimina treptat DACA încalcă hotărârea instanței.

Chiar și inacțiunea Curții în probleme precum obligativitatea vaccinării Covid-19 în universități și integritatea alegerilor a fost considerată de democrați drept ultimul cuvânt pe aceste teme.

Pentru democrați, hotărârile Curții Supreme sunt „legea țării“ doar atunci când respectivele decizii îi avantajează pe ei și agenda lor politică. În momentul în care instanța decide un lucru diferit de cel dorit de Stânga, dintr-o dată nu mai e nicio problemă să se pună la îndoială integritatea instanței.

Traducere și adaptare

Tribuna.US