5 motive pentru care nu ar trebui să depozitezi lucruri pe frigider

Pare tentant: spațiul de deasupra frigiderului e adesea gol și util — dar există mai multe motive importante pentru care evitarea depozitării acolo este o idee bună.

Există câteva motive pentru care acest lucru este de evitat, dar în principal este vorba despre circulația aerului și posibile incendii.

Lucruri pe care nu ar trebui să depozitezi pe frigider

Pâine și alte produse de panificație

Produse perisabile (legate de mâncare) sau alimente ce trebuie păstrate la temperaturi stabilite

Fructe și legume neacoperite sau sensibile la căldură (de exemplu banane, cartofi, ceapă)

Uleiuri, vinuri, băuturi alcoolice — toate acestea pot suferi la căldură

Medicație sau produse farmaceutice

Cărți, reviste, hârtie, produse de bucătărie cu pagini de hârtie etc.

Obiecte fragile: vase de sticlă, borcane, vaze etc.

Produse inflamabile: prosoape de hârtie, materiale textile, lumânări etc.

Electronice mici, aparate – pot avea probleme dacă sunt expuse la vibrații și căldură

RISCURI

Blocarea ventilației

Frigiderele au componente cum sunt evaporatorul și condensatorul care elimină căldura generată intern pentru a menține interiorul rece. Dacă spațiul de deasupra este ocupat cu obiecte, ventilația este redusă — ceea ce forțează aparatul să muncească mai mult. Consecințe: consum crescut de energie, uzură mai mare, risc de supraîncălzire.

Temperaturi neconstante şi afectarea alimentelor

Suprafața superioară a frigiderului tinde să fie mai caldă decât restul bucătăriei — motorul aparatului emite căldură, iar obiectele de acolo sunt expuse. Alimentele perisabile, pâinea, produsele de panificație, fructele și legumele pot sta să se altereze mai repede sau pot mucegăi.

Risc de deteriorare a obiectelor

Vibrațiile frigiderului (mai ales când ușa e deschisă/cineva se sprijină de aparat) pot duce la deplasarea obiectelor, care apoi cad — pericol de rănire sau spargere, mai ales în cazul obiectelor fragile cum ar fi vase de sticlă.

Risc de incendiu și siguranță

Obiectele inflamabile (carton, hârtie, textile, prosoape de hârtie etc.), dacă sunt plasate pe suprafețe care degajă căldură și sunt acoperite de praf, crește riscul unui incendiu. De asemenea, scurgeri de lichide (din plante, recipiente defecte) pot crea probleme electrice sau de deteriorare.

Degradarea altor lucruri sensibile la temperatură sau umiditate

Medicamentele, ingredientele care sunt sensibile la căldură sau uleiurile, vinul — toate acestea pot fi afectate de temperaturi neuniforme și de căldură. De exemplu, vinul depozitat deasupra frigiderului își poate pierde aroma mai repede sau poate suferi oxidare.

În concluzie, spațiul de deasupra frigiderului poate părea o soluție de depozitare comodă, dar riscurile asociate — de la pierderea calității alimentelor și până la probleme de siguranță — sunt reale. Într-o bucătărie bine organizată, este mai bine să găsești soluții alternative: dulapuri, rafturi dedicate sau cutii de depozitare într-un loc răcoros și uscat.

