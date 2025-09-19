Trump și Xi au ajuns la un acord privind TikTok SUA

Liderul chinez pare să susțină o soluție comercială; Xi și Trump se vor întâlni în această toamnă Președintele Trump a anunțat vineri că el și lide

Liderul chinez pare să susțină o soluție comercială; Xi și Trump se vor întâlni în această toamnă

Președintele Trump a anunțat vineri că el și liderul chinez Xi Jinping au ajuns la un acord prin care un grup de investitori americani va prelua controlul asupra operațiunilor TikTok din Statele Unite, punând capăt unor luni de negocieri tensionate care au transformat aplicația de partajare video într-un punct central al discuțiilor comerciale dintre cele două părți.

„Tocmai am încheiat un apel foarte productiv cu președintele Xi al Chinei. Am făcut progrese în multe chestiuni foarte importante, inclusiv comerț, fentanil, necesitatea de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina și aprobarea acordului privind TikTok”, a spus el pe platforma sa Truth Social.

Trump a declarat că el și Xi au convenit să se întâlnească la summitul APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) din Coreea de Sud în această toamnă și că va călători în China la începutul anului viitor, Xi urmând să facă o vizită în SUA.

„Apelul a fost unul foarte bun, vom mai vorbi la telefon, apreciez aprobarea pentru TikTok și amândoi așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim la APEC!”, a adăugat Trump.

Însă detaliile aranjamentului nu fuseseră încă publicate de niciuna dintre părți până vineri după-amiază. Oficialii de la Casa Albă au spus că detaliile sunt încă în curs de elaborare după apel, dar și-au exprimat încrederea că se va ajunge la o soluție, în ceea ce se anunță a fi o tranzacție complexă. Potrivit unor persoane apropiate discuțiilor, finalizarea problemelor legale ar putea dura săptămâni.

Negociatorii celor două părți au discutat acordul în timpul discuțiilor comerciale de la Madrid, la începutul acestei săptămâni, fiind nevoie apoi de semnătura lui Trump și a lui Xi pentru a-l finaliza.

Xi a părut să susțină o soluție comercială pentru TikTok, afirmând în același timp autoritatea legală a Chinei asupra tehnologiei de bază a aplicației, potrivit agenției oficiale Xinhua.

„Guvernul chinez respectă dorințele companiei și se bucură să vadă că afacerile desfășoară negocieri comerciale pe baza regulilor pieței pentru a ajunge la o soluție care respectă legile și reglementările chineze, echilibrând totodată interesele tuturor părților”, a fost citat Xi de Xinhua.

Liderul chinez și-a exprimat, de asemenea, speranța că SUA va asigura un „mediu de afaceri deschis, corect și nediscriminatoriu” pentru companiile chineze care investesc în Statele Unite.

Conform termenilor discutați, ar urma să fie creată o nouă entitate în SUA care să opereze aplicația și să preia controlul de la ByteDance, compania-mamă chineză a TikTok. Un consorțiu format din noii investitori TikTok și susținătorii existenți ar deține împreună aproximativ 80% din entitate, în timp ce participația ByteDance ar scădea sub 20% pentru a respecta o lege americană adoptată anul trecut.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Noii investitori ar deține aproximativ jumătate din companie, iar investitorii existenți din ByteDance, inclusiv Susquehanna International, KKR și General Atlantic, ar păstra circa 30%.

Acordul ar include mai mulți aliați ai lui Trump. Miliardarul Jeff Yass, unul dintre cei mai mari donatori ai campaniei lui Trump din 2024, a cofondat Susquehanna. Un alt susținător al lui Trump, William Ford, director executiv al General Atlantic, deține de asemenea o participație considerabilă la ByteDance și face parte din consiliul de administrație al acesteia.

Larry Ellison, cofondatorul gigantului Oracle, aliat al lui Trump, este și el implicat. Oracle ar urma să continue gestionarea datelor utilizatorilor americani.

Citește mai multe articole despre TikTok aici – https://tribuna.us/?s=tiktok

Grupul de noi investitori s-a schimbat pe măsură ce negocierile au continuat în ultimele luni. Firma de investiții Blackstone și fondul Andreessen Horowitz, care erau candidați pentru consorțiu, nu mai sunt așteptați să facă parte din acord, potrivit unor persoane familiare cu situația.

Implicarea Partidului Comunist Chinez în TikTok a alimentat de ani de zile preocupările privind securitatea națională la Washington. Oficialii s-au temut că Beijingul ar putea avea acces la datele celor circa 170 de milioane de americani de pe platformă, acuzații pe care TikTok le-a contestat. Saga a început încă din primul mandat al lui Trump, când acesta a încercat să interzică aplicația în 2020, iar Oracle și Walmart au fost implicate într-un acord care nu s-a mai materializat.

Congresul SUA a jucat un rol decisiv în procesul care a condus la vânzarea TikTok-ului. În 2023, legislatorii americani au adoptat o lege prin care companiile străine considerate „risc de securitate națională” erau obligate fie să vândă participațiile în afacerile din SUA, fie să se confrunte cu o interdicție completă.

TikTok, deținut de compania chineză ByteDance, a fost în centrul acestei decizii, pe fondul temerilor că guvernul de la Beijing ar putea avea acces la datele utilizatorilor americani. Prin această lege, Congresul a pus presiune directă pe ByteDance, forțând negocieri accelerate pentru a transfera controlul asupra operațiunilor TikTok din SUA către investitori americani, ca o condiție pentru continuarea funcționării aplicației pe piața americană.

Share this: Facebook

X

