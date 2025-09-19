Dezinformările despre uciderea lui Charlie Kirk amplifică diviziunile din SUA

Adversarii străini ai SUA distribuie afirmații scandaloase despre moartea lui Charlie Kirk pe rețelele de socializare, în timp ce încearcă să exploate

Adversarii străini ai SUA distribuie afirmații scandaloase despre moartea lui Charlie Kirk pe rețelele de socializare, în timp ce încearcă să exploateze evenimentul pentru a diviza și mai mult America.

Pe lângă rușii omniprezenți, agenții chinezi și iranieni răspândesc teorii nebunești despre asasinat, iranienii susținând că conspiratorii sioniști (israelieni) l-au ucis pe Kirk, iar chinezii prezentând SUA ca fiind „violentă, polarizată și disfuncțională”, relatează Associated Press.

Adversarii Americii au folosit de mult timp conturi false pe rețelele de socializare, ferme de boți și dezinformare pentru a prezenta SUA ca pe o țară periculoasă, afectată de extremism și violență armată. Uciderea lui Kirk a oferit o altă oportunitate pentru cei de peste hotare dornici să modeleze opinia publică, în timp ce inflamează polarizarea politică.

„Moartea lui Charlie Kirk și războiul civil care se apropie”, a scris pe Twitter ultranaționalistul rus Alexander Dugin, adesea numit „creierul lui Putin”. „A fost ucigașul lui Charlie Kirk un profesionist?”, a întrebat Sputnik News, un canal de știri apropiat de Kremlin.

„Am văzut multiple campanii rusești care încearcă să exploateze” uciderea lui Kirk, a declarat Joseph Bodnar, director de cercetare la Institutul pentru Dialog Strategic. Unele dintre afirmații sunt reciclate de la utilizatori americani. „Ei selectează actori interni și le amplifică mesajul”.

Associated Press:

În fiecare caz, cei care răspândesc dezinformarea au adaptat-o pentru propriile scopuri. Propaganda chineză s-a concentrat pe natura violentă a morții lui Kirk, prezentând Statele Unite ca o națiune de proprietari de arme violenți și extremiști politici. Vocile rusești au încercat să lege moartea lui Kirk de sprijinul acordat de Statele Unite Ucrainei, răspândind chiar o teorie a conspirației potrivit căreia guvernul ucrainean l-ar fi ucis pe Kirk din cauza criticilor sale la adresa acestui ajutor. Grupurile pro-iraniene au adoptat o abordare diferită, susținând că Israelul se află în spatele morții lui Kirk și că suspectul a fost înscenat pentru a fi condamnat. Această teorie a conspirației a prins la diverse grupuri din SUA, arătând cât de ușor se pot răspândi online afirmațiile corozive, în ciuda oceanelor și a barierelor lingvistice și culturale.

În mod firesc, dezinformarea a stârnit apeluri la „reprimarea” libertății de exprimare. Imran Ahmed, directorul executiv al Centrului pentru Combaterea Urii Digitale, care urmărește dezinformarea online, spune că companiile de social media ar trebui să facă mai mult pentru a opri atât dezinformarea străină, cât și apelurile interne la violență. „Postările care incită la violență ca represalii după moartea lui Kirk au fost vizualizate de 43 de milioane de ori numai pe X, potrivit cercetărilor centrului”, raportează AP.

„Urmărim o cantitate enormă de dezinformare”, a declarat guvernatorul republican al statului Utah, Spencer Cox, într-o conferință de presă recentă despre uciderea lui Kirk. „Ceea ce vedem este că adversarii noștri doresc violență. Avem roboți din Rusia, China și din întreaga lume care încearcă să instaureze dezinformarea și să încurajeze violența”.

Valul dezinformărilor legate de uciderea lui Charlie Kirk arată cât de ușor pot fi manipulate emoțiile și diviziunile sociale pentru a destabiliza o țară. Actorii străini folosesc rețelele sociale pentru a amplifica tensiunile și a răspândi teorii conspiraționiste care alimentează ura, neîncrederea și polarizarea politică. Această situație demonstrează cât de importantă este gândirea critică și verificarea surselor înainte de a accepta sau distribui informații online.

Sfaturi utile ca să eviți dezinformarea:

• Verifică mereu sursa – dacă nu cunoști site-ul sau dacă pare dubios, caută informația și pe alte platforme de știri care s-au dovedit a fi serioase.

• Ai grijă la titlurile senzaționale – dacă o știre sună prea șocant ca să fie adevărată, probabil merită verificată de două ori.

• Nu distribui imediat – ia-ți un minut să verifici informația înainte de a o da mai departe.

• Caută confirmări – vezi dacă aceeași informație apare și în presa în care ai încredere, nu doar pe rețele sociale.

Foto: Turning Point USA / X

