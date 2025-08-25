6 motive pentru care creștinilor ar trebui să le pese de Dosarele Epstein

Într-o perioadă în care Congresul american intensifică eforturile de a aduce la lumină detaliile controversate din Dosarele Epstein, articolul semnat

Într-o perioadă în care Congresul american intensifică eforturile de a aduce la lumină detaliile controversate din Dosarele Epstein, articolul semnat de Kathy Athearn pentru The Washington Stand argumentează că, din perspectivă creștină, această problemă transcende simpla curiozitate politică sau mediatica. Athearn oferă șase motive fundamentate în învățăturile biblice pentru care creștinii ar trebui să manifeste un interes profund și activ față de Dosarele Epstein.

Imago Dei – Fiecare persoană este creată după chipul lui Dumnezeu

Autoarea subliniază că traficul sexual și exploatarea victimelor, reduse de către Maxwell la „nimicuri” și „gunoi”, reprezintă o negare directă a adevărului biblic din Geneza 1:27. Orice formă de abuz și obiectificare umană calcă în picioare demnitatea dată de Dumnezeu.

Miliardarul Jeffrey Epstein, arestat pentru trafic cu minore, s-a sinucis în celula sa

Creștinii, prin urmare, sunt chemați să apere valoarea inalienabilă a fiecărei vieți.

Dragostea Agape – Datoria de a iubi pe aproapele nostru

Biblia învață că dragostea nu este un sentiment pasiv, ci o acțiune activă (Marcu 12:30–31). Din această perspectivă, indiferența față de victimele abuzului sexual este contrară misiunii creștine. Creștinii trebuie să manifeste compasiune, să ofere sprijin concret și să ceară dreptate pentru cei care au suferit.

O preocupare specială pentru copii

Isus Hristos a arătat o atenție și o protecție deosebite față de copii. Traficul sexual al minorilor, un element central al Dosarelor Epstein, este văzut ca o încălcare gravă a acestei porunci.

Creștinii au obligația morală de a apăra inocența copiilor și de a condamna orice formă de exploatare a lor.

Exploatarea și abuzul sunt urâciuni în ochii lui Dumnezeu

Articolul evocă texte precum Isaia 10:1–2 pentru a arăta cum Dumnezeu condamnă structurile și practicile care perpetuează nedreptatea și exploatarea celor vulnerabili. Din acest motiv, tăcerea sau pasivitatea față de astfel de crime este incompatibilă cu credința creștină.

Chemarea de a expune întunericul

Conform Efeseni și Matei 5:13–16, creștinii nu trebuie să rămână în neutralitate morală, ci sunt chemați să fie „sarea pământului” și „lumina lumii”. A expune adevărul despre Dosarele Epstein, indiferent de numele sau puterea celor implicați, face parte din responsabilitatea de a confrunta răul cu lumina lui Hristos.

Implicarea pentru dreptate în favoarea celor neputincioși

Articolul încheie cu un apel la acțiune: creștinii nu trebuie doar să fie indignați, ci și să se implice în susținerea victimelor și în promovarea unei justiții reale. Fie prin rugăciune, activism civic sau sprijin direct, creștinii pot fi o voce puternică pentru cei care nu se pot apăra singuri.

În concluzie, cele șase puncte conturează un cadru biblic solid care arată că problema Epstein nu este doar o chestiune juridică sau politică, ci o problemă morală și spirituală profundă. Creștinii sunt chemați să răspundă nu cu indiferență, ci cu compasiune, curaj și angajament pentru adevăr și dreptate.

