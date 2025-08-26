Florida: Toate stațiile de cântărire a camioanelor devin puncte de control ICE

Procurorul general al statului Florida, James Uthmeier, a declarat luni că toate stațiile de cântărire a camioanelor din stat vor servi și ca puncte d

Procurorul general al statului Florida, James Uthmeier, a declarat luni că toate stațiile de cântărire a camioanelor din stat vor servi și ca puncte de control pentru Serviciul de Imigrare și Vamă, după un accident mortal produs luna aceasta, în care un șofer de camion migrant a făcut o întoarcere ilegală, ucigând trei persoane.

„State precum California și Washington au ignorat regulile, au acordat unui străin ilegal permisul de conducere pentru un camion de 40 de tone, iar trei persoane au murit ca urmare a acestui fapt”, a declarat Uthmeier într-o conferință de presă luni, la Live Oak.

„Ca răspuns, sprijinim autoritățile responsabile cu aplicarea legii în domeniul agricol și poliția statală să intensifice inspecțiile la punctele de intrare în stat pentru străinii ilegali care ar putea conduce camioane mari folosind permise de conducere eliberate în alte state”.

Harjinder Singh, în vârstă de 28 de ani, originar din India, locuia ilegal în SUA de șase ani când, pe 12 august, ar fi încercat să facă o întoarcere ilegală cu tirul său cu remorcă pe autostrada Florida Turnpike.

Trei persoane au murit când mașina lor a lovit camionul lui Singh, care bloca tot traficul din sens opus. El a fugit în California, dar a fost prins ulterior de Serviciul Șerifilor Federali din SUA și extrădat în Florida.

Departamentul Agriculturii și Serviciilor pentru Consumatori din Florida operează 23 de stații de inspecție agricolă care au fost împuternicite să aplice legea imigrației în cadrul programului federal 287(g). Conform rapoartelor, există planuri de a adăuga o nouă stație lângă granița dintre Florida și Alabama, de-a lungul autostrăzii 231.

De asemenea, se lucrează la amenajarea mai multor benzi de oprire de-a lungul frontierei nordice și se va instala tehnologie avansată cu raze X pentru a permite autorităților să vadă interiorul camioanelor în timp ce acestea trec prin stații.

Uthmeier a dezvăluit, de asemenea, că duminică a fost descoperit un alt imigrant ilegal care conducea un vehicul comercial cu permis de conducere din New Jersey în Bay County, Florida.

„Nu se știe câți străini ilegali se află în această țară conducând vehicule comerciale de mari dimensiuni și punând în pericol siguranța familiilor americane în fiecare zi”, a declarat procurorul general în cadrul briefingului. „Persoana în cauză, Roberto Carlos Vergara, a fost arestată și se află acum în custodia ICE”.

Departamentul de Stat suspendă eliberarea vizelor de muncă pentru șoferii de camioane comerciale

Departamentul de Stat suspendă eliberarea vizelor de muncă pentru străinii care doresc să devină șoferi de camioane comerciale în Statele Unite, a anunțat secretarul de stat Marco Rubio.

„Numărul tot mai mare de șoferi străini care conduc camioane cu remorcă pe drumurile americane pune în pericol viețile americanilor și subminează mijloacele de trai ale camionagiilor americani”, a declarat Rubio într-o postare pe X.

