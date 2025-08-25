Canada și criza sinuciderii asistate: Peste 100.000 de canadieni au ales să moară cu ajutorul statului

Programul de asistență medicală pentru moarte prin sinucidere (MAID) din Canada, legalizat în 2016, s-a extins rapid și controversat, punând sub semnu

Programul de asistență medicală pentru moarte prin sinucidere (MAID) din Canada, legalizat în 2016, s-a extins rapid și controversat, punând sub semnul întrebării echilibrul între autonomie și etica medicală.

„Track 2”, creat încă din 2021, a extins accesul la MAID pentru afecțiuni non-terminale — o extindere descrisă drept riscantă, întrucât nu există standarde solide pentru a stabili când o afecțiune psihiatrică este ireversibilă.

Cazuri controversate: când motivele sociale pălesc în fața criteriilor legale

Unul dintre cele mai discutate cazuri este al lui Alan Nichols, un bărbat de 61 de ani, istoric depresiv, care era internat pentru supraveghere suicidară într-un spital din British Columbia. Cu toate astea, a primit dreptul de a se sinucide pe baza unei afecțiuni aparent superficiale: pierderea auzului. Acum, acest tip de caz pune sub semnul întrebării cât de riguroase sunt criteriile de aplicare a programului.

Alte cazuri — precum cel al unei femei cu sensibilitate chimică multiplă, sau al unor persoane afectate de sărăcie, izolarea socială sau probleme de locuință — ridică întrebări serioase cu privire la faptul că motivele pentru solicitarea MAID – sinuciderea asistată – sunt adesea legate de context social, nu doar medical.

„Unii pacienți au solicitat eutanasia din cauza unei nevoi sociale nerezolvate” — a declarat dr. Ramona Coelho, membră a comitetului de experți care a analizat cazuri din provincia Ontario, potrivit The Atlantic.

„Până de curând, discursul public despre MAID era idealizat… Legislația din 2021, Track 2, a permis persoanelor ale căror decese nu sunt considerate iminent previzibile să aibă acces la MAID”.

Câte persoane au ales sinuciderea asistată (MAID)?

În 2023, 15.343 persoane s-au sinucis asistat prin MAID, marcând o creștere de 15,8 % față de anul anterior. În 2024, 45.000 de persoane au ales aceeași metodă, o creștere de aproximativ 5.000 de cazuri față de 2023.

Din momentul legalizării în 2016 până la sfârșitul anului 2024, totalul canadienilor care s-au sinucis cu ajutorul guvernului depășea 105.000.

Provocări pentru profesioniștii din sănătate

Un raport al AP (Associated Press) a dezvăluit frământări etice în rândul doctorilor și asistenților din Ontario, confruntați cu solicitări de MAID venite din partea unor persoane vulnerabile — persoane fără adăpost, cu obezitate gravă sau lucrători accidentați, care se aflau în situații sociale dificile.

Acești profesioniști au subliniat că „legea permisivă nu protejează îndeajuns oamenii vulnerabili”, iar sistemul nu oferă alternative suficiente pentru a satisface nevoile acestor pacienți.

Expansiunea continuă: adolescenți maturi, afecțiuni mintale

Deși MAID a început prin a fi rezervat pacienților cu boli terminale, extinderea legală continuă să stârnească dezbateri acerbe:

Comisia parlamentară special a propus în 2023 extinderea eligibilității pentru „minori maturi”, adăugând cerința doar de consultare parentală — nu de acord parental — și limitând-o la cazurile cu o moarte „naturală previzibilă”.

Eutanasia pentru afecțiuni exclusive psihice este programată să intre în vigoare în 2027, după amânări repetate, în ciuda criticilor experților de sănătate mintală care susțin că nu există un standard clar pentru a estima ireversibilitatea stării psihice.

Pe măsură ce Canada își extinde programul de sinucidere asistată, societatea și profesioniștii din sănătate canadieni se confruntă cu dileme profunde: cât de liber este cu adevărat actul de a alege moartea, când motive sociale și economice îl pot motiva? Cât de bine protejăm demnitatea și vulnerabilitatea cetățenilor? Mai mult, aceste dezbateri conturează o realitate în care decizia morții devine, paradoxal, un simptom al eșecului sistemelor sociale.

