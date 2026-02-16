7 lucruri cotidiene pe care președinte SUA nu are voie să le facă

Americanii obișnuiți fac aceste lucruri tot timpul, dar ele sunt interzise președinților în funcție Oamenii presupun adesea că președintele poate f

Oamenii presupun adesea că președintele poate face aproape orice, dar ceea ce președinții nu pot face s-ar putea să vă surprindă. Desigur, funcția vine cu avantaje, cum ar fi locuirea la Casa Albă și deținerea unei puteri politice enorme. Dar a fi comandant suprem înseamnă și respectarea unor reguli stricte care limitează libertățile cotidiene pe care majoritatea americanilor le consideră de la sine înțelese. În realitate, președinția implică la fel de multe restricții pe cât implică privilegii.

Șofatul

Președinții și vicepreședinții, foști și actuali, nu au voie să conducă pe drumurile publice din motive de securitate. De fapt, Serviciul Secret trebuie să controleze întotdeauna mijloacele lor de transport. Ultimul președinte care a făcut acest lucru a fost Lyndon B. Johnson. Dar nu toate activitățile de șofat sunt interzise. În locuri precum Camp David sau pe proprietățile personale, președintele poate să se plimbe, să meargă cu bicicleta (preferința lui George W. Bush) sau să facă alte activități simple.

Una dintre cele mai mari restricții menționate de foștii președinți este pierderea dreptului de a conduce, chiar și după ce au părăsit funcția, spun specialiștii în domeniu. Ca urmare, președinții Reagan și George W. Bush s-au bucurat amândoi de plimbări cu mașina pe proprietățile lor în timpul mandatului, deoarece Serviciul Secret le-a permis să conducă în incinta proprietăților securizate.

Utilizarea dispozitivelor electronice din comerț

Înainte de Barack Obama, președinții în funcție nu aveau telefoane mobile personale, în parte din motive de securitate. Dar când a preluat funcția în 2009, Obama nu era încântat de ideea de a renunța la preferatul său Blackberry și i-a convins pe consilierii săi să-l lase să-l țină doar pentru a păstra legătura cu un cerc restrâns de persoane. În anul următor, a primit un iPad, dar nu unul pe care îl puteai cumpăra de pe rafturile magazinului Apple: era o versiune mai sigură, special concepută, cunoscută sub numele de ObamaPad.

Când Donald Trump a preluat funcția în 2017, se pare că a folosit mai multe telefoane „de unică folosință”, pe care le-a utilizat pentru o perioadă scurtă de timp și apoi le-a înlocuit din motive de securitate. La fel ca Obama, Joe Biden era un fan al gadgeturilor și a folosit un Apple Watch modificat și o bicicletă Peleton în timpul mandatului său.

Participarea la spectacolele sau evenimentele sportive ale membrilor familiei

Unele dintre aceste reguli afectează și alte persoane, inclusiv prima familie.

Un alt dezavantaj menționat de unii foști președinți este impactul asupra familiilor lor imediate. De exemplu, participarea la recitalul sau la evenimentul sportiv al unui copil sau nepot ar implica pregătiri de securitate atât de ample pentru ceilalți participanți și spectatori, încât este practic imposibil.

Unii copii de președinți au frecventat școala chiar în interiorul Casei Albe (dotată cu o sală de clasă și un loc de joacă), din cauza tuturor măsurilor de securitate care ar fi fost necesare dacă ar fi frecventat o școală tradițională.

Blocarea oamenilor pe social media

Pe măsură ce tehnologia continuă să avanseze, Serviciul Secret trebuie să fie la curent cu toate noile amenințări la adresa securității, astfel încât una dintre lucrurile pe care președintele nu le poate face este să utilizeze rețelele sociale personale fără a fi monitorizat.

O restricție mai recentă vizează tehnologia personală, mai precis telefonul Blackberry al președintelui Obama și contul de Twitter al președintelui Trump. Amândurora li s-a recomandat să renunțe la utilizarea acestora sau, cel puțin, să o reducă semnificativ după preluarea funcției.

Chiar și în aceste condiții, în 2018, un judecător federal a decis că președintele nu poate bloca persoanele pe rețelele de socializare, deoarece acest lucru contravine dreptului la libera exprimare prevăzut în Primul Amendament. Rețelele de socializare sunt adesea considerate locuri în care se pot împărtăși liber idei, iar liderul lumii libere nu poate reduce la tăcere aceste voci în niciun fel.

Folosirea companiilor aeriene comerciale

Dacă președintele ar avea vreodată dorința arzătoare de a zbura cu American Airlines, Serviciul Secret i-ar răspunde: „Ne pare rău, nu se poate”.

Aceasta este una dintre puținele lucruri normale pe care președintele nu le poate face în niciun caz, deoarece zborurile comerciale sunt mult mai puțin sigure și imprevizibile decât transportul prezidențial.

Dar când ai la dispoziție Air Force One, de ce ai vrea să ai de-a face cu agitația zborului comercial?

Deschiderea ferestrei

Nu, președintele nu poate nici măcar să deschidă ferestrele într-o frumoasă zi de primăvară. În timp ce aștepta sfârșitul mandatului soțului său, fosta primă doamnă Michelle Obama i-a spus prezentatorului de televiziune Stephen Colbert: „Vreau să fac lucruri mărunte, cum ar fi, știi tu, să deschid o fereastră”. Această simplă acțiune fusese imposibilă timp de ani de zile.

Din motive de securitate, în principal pentru a preveni potențiale atacuri sau accesul neautorizat din exterior, Casa Albă și vehiculele prezidențiale țin geamurile închise.

Michelle Obama a menționat însă o excepție: „Într-o zi, ca o surpriză, agentul meu șef mi-a permis să deschid geamurile în drum spre Camp David. Mai aveam vreo cinci minute până acolo. Mi-a spus: «Puteți deschideți geamurile. Bucurați-vă de moment.»” Sunt libertăți ca acestea pe care noi, „oamenii obișnuiți”, le considerăm adesea de la sine înțelese.

Curățarea propriului birou

Președinții sunt, de asemenea, descurajați să-și curățe biroul sau să arunce corespondența.

Conform Legii privind arhivele prezidențiale, ei sunt obligați să păstreze lucruri pe care o persoană obișnuită nu le păstrează. Aceasta include și e-mailurilor.

Totul trebuie sortat și curățat meticulos de alți angajați ai Casei Albe înainte de a fi aruncat. Acest lucru garantează că niciun document oficial nu este pierdut sau distrus.

