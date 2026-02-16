America are nevoie de Inteligența Artificială care să știe matematică

Competențele lingvistice nu vor fi suficiente pentru a devansa China în sectoarele economice importante

China va publica luna viitoare următorul său plan cincinal. Aceste planuri sunt importante deoarece China investește miliarde de dolari și acordă tratament preferențial sectoarelor vizate de aceste programe. Statele Unite vor trebui să utilizeze o clasă complet nouă de modele de inteligență artificială – create pentru lumea științei și matematicii, nu pentru limbaj și imagini – pentru a rămâne competitive cu China, care accelerează în sectoare critice.

Ultimul plan cincinal al Beijingului a inclus, de exemplu, un accent pe biotehnologie, iar China se dezvoltă rapid în domeniul proprietății intelectuale biofarmaceutice și al studiilor clinice, depășind adesea rivalii occidentali, informează WSJ.

Acest nou plan, al 15-lea sub conducerea Partidului Comunist, va continua să se concentreze pe inteligența artificială și tehnologia cuantică și va dubla eforturile în alte domenii cheie din lumea fizică. În special, planul se va concentra pe știința materialelor inovatoare, care se va baza pe dominația Chinei în domeniul mineralelor critice.

Materialele inovatoare includ noi aliaje metalice, precum și materiale pe bază de carbon care pot fi mai rezistente și mai ușoare decât materialele tradiționale, cum ar fi oțelul. Știința materialelor inovatoare include, de asemenea, combinații chimice inovative pentru baterii care pot stoca mai multă energie, cu cicluri de încărcare mai rapide și greutate mai mică. Aplicațiile includ rachete hipersonice, fabricarea de cipuri avansate, nave militare și baterii pentru stocarea energiei.

Modelele de AI antrenate pe rețelele sociale și imaginile de pe Pinterest sunt slab adaptate pentru aceste aplicații, care necesită fizică la nivel subatomic. SUA are nevoie de noi modele de AI pentru lumea reală – modele cantitative antrenate pe date de laborator și rezultate bazate pe ecuații care să le permită să depășească tehnologia actuală. Halucinațiile nu sunt o opțiune pentru aplicațiile critice.

Țara care are cele mai bune modele cantitative de AI și tehnologie cuantică va domina restul acestui secol. Chinezii știu acest lucru și se concentrează în consecință.

Domeniile în care se utilizează AI în lumea reală includ industria farmaceutică, semiconductorii, energia și serviciile financiare – patru sectoare care reprezintă peste 25 de trilioane de dolari din producția economică globală și care prosperă pe baza numerelor și ecuațiilor, nu a limbajului.

AI cu care utilizatorii americani sunt familiarizați este reprezentat de modele lingvistice de mari dimensiuni, care pot genera texte, melodii, imagini, videoclipuri și alte medii digitale. AI pentru lumea cuantică este cu totul altceva, concentrându-se pe crearea de tratamente medicale noi, știința materialelor de nouă generație și gestionarea avansată a riscurilor și construirea portofoliului. Domeniile roboticii și conducerii autonome evoluează, de asemenea, rapid și au nevoie de modele cuantice care să ajute aceste platforme să navigheze în lume.

Nevoia de noi modele este deosebit de acută în domeniul apărării și al energiei. China devansează SUA în dezvoltarea rachetelor hipersonice. Aceste rachete se deplasează cu o viteză de Mach 5 sau mai mare și sunt mult mai dificil de urmărit și de doborât decât versiunile convenționale. Materialele noi contribuie la ușurarea și întărirea acestor rachete.

China controlează, de asemenea, piața bateriilor, cu o cotă de 92% din litiul de calitate pentru baterii și 85% din piață. Pentru a fi competitivă, America trebuie să treacă de la bateriile pe bază de litiu la compuși chimici noi.

În mod similar, sunt necesare materiale și procese noi pentru fabricarea cipurilor avansate. Pe măsură ce cipurile conțin tot mai mulți tranzistori, ne apropiem de barierele fizice. Sunt necesare materiale și proiecte noi pentru a menține progresul Legii lui Moore.

Sunt necesare modele cantitative de AI pentru a proiecta aceste noi materiale și topologii pentru cipuri. Există multe combinații posibile de elemente pentru a produce aceste materiale, dintre care doar câteva zeci ar putea fi viabile pentru a fi produse la scară largă. Calcularea combinației optime de elemente este o sarcină care depășește cu mult capacitățile instrumentelor tradiționale.

Calcularea riscului și optimizarea în serviciile financiare sunt, de asemenea, esențiale pentru economia noastră. Complexitatea piețelor și a strategiilor de tranzacționare în rapidă schimbare depășește capacitățile instrumentelor tradiționale de gestionare a riscurilor.

În lumea asigurărilor, de exemplu, se utilizează de zeci de ani aceleași modele de risc, dar acestea nu surprind rezoluția temporală și multidimensională necesară pentru această piață. Companiile de asigurări acționează la întâmplare atunci când doresc să calculeze riscul combinat al preluării unor portofolii suplimentare de polițe de la alți brokeri.

În domeniul gestionării activelor, criza se agravează pe măsură ce managerii acumulează tot mai multe active, care în prezent se ridică adesea la trilioane. Dimensiunea și amploarea acestor manageri înseamnă că mișcările mici din partea lor pot influența întreaga piață.

Instrumentele structurate mai complexe, precum și efectul de levier crescut pe piețele private care sunt acum disponibile înseamnă că amprenta reală a multor active este de multe ori mai mare decât valoarea lor nominală. Modelele lingvistice nu sunt instrumente adecvate pentru aceste sarcini critice, iar viabilitatea piețelor noastre financiare depinde de corectitudinea acestora.

China intenționează să domine sectoare cheie ale economiei globale și a demonstrat că poate face acest lucru în domenii precum materialele critice. Concentrarea asupra acestui obiectiv în noul său plan cincinal avertizează SUA și aliații săi că va trebui să facem un salt înainte cu AI pentru lumea reală dacă Occidentul dorește să devanseze China.

