7 metropole americane cu case accesibile sub 300.000 $

Provocarea cu care se confruntă mulți cumpărători de case care încearcă să pătrundă pe piața imobiliară este accesibilitatea. Prețul mediu național de listare în luna august este de 429.990 dolari pentru o locuință, neschimbat față de aceeași perioadă a anului trecut, dar în scădere cu 2,2% față de luna iulie, informează The New York Post.

Și, deși oferta rămâne ridicată, încercarea de a găsi o locuință accesibilă într-un oraș care oferă ceea ce caută cumpărătorul reprezintă o dilemă. Există însă câteva metropole în care prețul mediu de listare este mai mic de 300.000 de dolari, potrivit raportului Realtor.com din august 2025 privind cele mai căutate piețe imobiliare, iar americanii nu trebuie să sacrifice confortul pentru costuri.

„Cumpărătorii avizați se concentrează pe orașele mai mici, care oferă cele mai bune avantaje din ambele lumi: proprietăți accesibile, plus acces la locuri de muncă și facilități pentru un stil de viață confortabil”, spune Hannah Jones, analist economic senior la Realtor.com. „În metropolele aflate în apropierea marilor centre economice, cumpărătorii nu trebuie să aleagă între accesibilitate și oportunități”.

Raportul identifică 16 dintre cele mai căutate 20 de piețe cu prețuri sub media națională, inclusiv șapte în care prețul mediu de listă pentru o locuință este sub 300.000 de dolari.

Cele mai accesibile zone, cu prețuri medii sub 300.000 de dolari, se aflau în principal în Midwest.

Rochester, New York

Prețul mediu de listă în luna august: 280.000 dolari

Numărul mediu de zile pe piață: 33

Oraș important situat pe malul lacului Ontario, Rochester este cunoscut pentru legăturile sale cu industria fotografiei. Odată sediul companiei Kodak, orașul găzduiește acum Muzeul George Eastman.

Pentru iubitorii de activități în aer liber, orașul oferă parcuri frumoase și acces la regiunea Finger Lakes.

Cea mai apropiată biserică românească este Biserica Ortodoxă Română Sfânta Treime, în orașul Victor, NY, conform website-ului Biserici.US.

Canton-Massillon, Ohio

Prețul mediu de listă în luna august: 270.000 dolari

Numărul mediu de zile pe piață: 33

Situat în nord-estul statului Ohio, Canton găzduiește Pro Football Hall of Fame (Muzeul de onoare al fotbalului american profesionist). Are o populație de puțin peste 401.000 de locuitori și se află la doar două ore distanță de Columbus, Ohio, sau Pittsburgh, PA.

Biserici românești în Ohio: Dieceza Catolică Românească – Eparhia Sf. George din Canton; Biserica Baptistă Română.

Rockford, Illinois

Prețul mediu de listă în luna august: 250.000 dolari

Numărul mediu de zile pe piață: 37

Rockford și-a căpătat porecla „Screw City” (Orașul Șuruburilor) datorită legăturilor sale istorice cu producția de feronerie și elemente de fixare din trecut. Acum, și-a câștigat cea mai recentă poreclă, „Forest City” (Orașul Pădurilor), datorită cartierelor sale dens împădurite din secolul al XX-lea.

Biserici românești în Illinois – https://biserici.us/?ctdl=true&post_type=citadela-item&s=illinois&category=&location=

Akron, Ohio

Prețul mediu de listă în luna august: 250.000 dolari

Numărul mediu de zile pe piață: 37

Akron este cunoscută drept „capitala mondială a cauciucului”, deoarece aici se află sediul companiei Goodyear Tire and Rubber Co. Populația orașului este de puțin sub 200.000 de locuitori.

Biserici românești în Ohio – https://biserici.us/?ctdl=true&post_type=citadela-item&s=ohio&category=&location=

Toledo, Ohio

Prețul mediu de listă în luna august: 245.000 dolari

Numărul mediu de zile pe piață: 37

Toledo este al patrulea oraș ca mărime din Ohio, cu o populație de puțin peste 265.000 de locuitori.

Situat pe malul Lacului Erie, este cunoscut pentru centrul său de producție de jeepuri.

Erie, Pennsylvania

Prețul mediu de listă în luna august: 239.000 dolari

Numărul mediu de zile pe piață: 38

Erie este singurul oraș din Pennsylvania situat pe Marile Lacuri — malul sudic al Lacului Erie oferă numeroase activități în aer liber, de la pescuit și plimbări cu barca până la plaje.

Are o populație de aproximativ 92.000 de locuitori.

Biserici românești în Pennsylvania – https://biserici.us/?ctdl=true&post_type=citadela-item&s=Pennsylvania+&category=&location=

Springfield, Illinois

Prețul mediu de listă în luna august: 215.000 dolari

Numărul mediu de zile pe piață: 35

Springfield este capitala statului Illinois și are o populație de peste 114.000 de locuitori. Este cunoscut mai ales ca locul de naștere al lui Abraham Lincoln.

