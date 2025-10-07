7 Octombrie 2023 – Ziua care a zguduit Israelul din temelii, dar nu l-a înfrânt

TEL AVIV, 7 octombrie 2023. În zorii unei zile de sâmbătă, când milioane de israelieni se pregăteau să celebreze sărbătoarea evreiască Simchat Torah,

TEL AVIV, 7 octombrie 2023. În zorii unei zile de sâmbătă, când milioane de israelieni se pregăteau să celebreze sărbătoarea evreiască Simchat Torah, țara a fost lovită de cel mai sângeros atac din ultimele decenii. În jurul orei 6:30 dimineața, gruparea teroristă Hamas a lansat un asalt fără precedent asupra sudului Israelului — combinând mii de rachete cu infiltrări armate în localitățile de frontieră.

În doar câteva ore, sute de teroriști Hamas au pătruns prin bariera de securitate care separă Fâșia Gaza de Israel. Au urmat atacuri brutale asupra satelor și kibbutzurilor, execuții, incendieri de case, răpiri de civili. Scene de coșmar s-au derulat în locuri care, până atunci, simbolizau liniștea vieții comunitare din sudul țării.

Cel mai cumplit episod s-a petrecut la festivalul de muzică Nova, organizat în apropierea Kibbutzului Re’im. Cei veniți la festivalul sub cerul liber au fost prinși într-un masacru – peste 350 de tineri și tinere au fost uciși, iar zeci au fost răpiți și duși în Gaza. Imaginile filmate de supraviețuitori și martori au șocat întreaga lume.

La finalul zilei, bilanțul era inimaginabil: peste 1.200 de israelieni uciși, în mare parte civili, și mai mult de 200 de persoane răpite – printre care femei, copii și bătrâni. A fost cea mai gravă pierdere de vieți omenești într-o singură zi din istoria Israelului de la Holocaust până în prezent.

Guvernul israelian a declarat imediat stare de război. Premierul Benjamin Netanyahu a spus într-un discurs televizat:

„Israelul este în război. Inamicul va plăti un preț pe care nu l-a mai cunoscut vreodată”.

A urmat o campanie militară de proporții în Fâșia Gaza, ale cărei ecouri continuă și astăzi.

O rană care nu se vindecă

Pe străzile din Tel Aviv, Ierusalim și Beer Sheva, mii de oameni au aprins lumânări și au ridicat poze ale celor dispăruți. Monumente improvizate, steaguri și flori au devenit simboluri ale unei țări unite în durere. Zeci de voluntari au pornit în sud pentru a ajuta supraviețuitorii, a identifica victimele și a sprijini familiile îndoliate.

Pentru israelieni, 7 octombrie nu este doar o dată din calendar. Este un punct de cotitură. O zi care a spulberat sentimentul de siguranță pe care țara îl construise timp de decenii. În acea zi, realitatea geopolitică a regiunii s-a rescris, iar întrebările despre securitate, pace și viitor au căpătat o greutate dureroasă.

O lecție de umanitate și rezistență

La doi ani de la tragedie, Israelul încă își caută răspunsurile, dar spiritul poporului său rămâne neschimbat. Familiile celor răpiți continuă să ceară eliberarea lor, societatea civilă se mobilizează, iar memoria celor pierduți este cinstită în fiecare colț al țării.

„7 octombrie este o rană deschisă, dar și un testament al puterii noastre de a supraviețui”, spunea o mamă care și-a pierdut fiul la festivalul Nova. „Am plâns, am strigat, dar nu am renunțat la speranță.”

7 octombrie 2023 va rămâne pentru totdeauna o zi de doliu național în Israel — și un memento universal al fragilității păcii, al valorii vieții umane și al nevoii de compasiune într-o lume sfâșiată de ură.

