Chicago, zonă de război: Raidurile ICE continuă, Pritzker neagă existența unei probleme

Chicago este cuprins de revolte. Agenții ICE care își îndeplinesc îndatoririle sunt acum înconjurați de protestatari violenți, care flutură steaguri și aruncă cu pietre și sticle. Au fost înconjurați de mașini și urmăriți de hărțuitori, unul dintre ei fiind împușcat într-o încăierare și posibil implicat în atacul cu mașina. Cu câteva zile înainte, unul dintre ei a fost lovit și târât de o mașină condusă de un imigrant ilegal violent care fugea de brațul lung al legii.

Potrivit CBS News:

Agenții federali au împușcat o femeie în cartierul Brighton Park din sud-vestul orașului Chicago sâmbătă dimineață, după ce au fost înconjurați de vehicule, potrivit Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite.

Agenții care patrulau au fost loviți de vehicule și „înconjurați de 10 mașini”, potrivit unei declarații a secretarului adjunct al Departamentului Securității Interne, Tricia McLaughlin.

DHS a declarat că agenții nu au putut să-și miște vehiculele și au ieșit din mașină. Potrivit oficialilor DHS, unul dintre șoferii unei mașini care îi înconjura avea o armă, despre care agenția a spus că era o armă semiautomată. DHS a declarat că agenții au deschis focul, lovind șoferul, despre care au spus că era o femeie. Ea a fost dusă la spital pentru tratament. Un purtător de cuvânt al Sinai Health System a declarat că femeia a fost externată ulterior din spital.

Femeia se afla în custodia FBI-ului încă de sâmbătă seara, a declarat DHS.

DHS a afirmat că femeia a fost menționată într-un buletin informativ al Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor al SUA săptămâna trecută pentru că a divulgat informații personale ale agenților și a postat amenințări împotriva ICE online. Nu au fost divulgate alte informații cu privire la aceste afirmații.

O declarație ulterioară a precizat că, în timp ce agenții ICE răspundeau la atac, cineva i-a urmărit și le-a lovit vehiculul „în încercarea de a-i scoate de pe șosea”. Această persoană a fost arestată și se afla în custodia Serviciului de Investigații al Departamentului Securității Interne al SUA duminică dimineață, potrivit declarației DHS.

Evident, președintele Trump nu a avut altă opțiune decât să cheme Garda Națională.

Cu toate acestea, în loc să fie jenat de faptul că autoritățile federale au fost nevoite să intervină și să rezolve problema din statul său, deoarece el nu a fost în măsură să o facă, răspunsul guvernatorului statului Illinois, J.B. Pritzger, a fost mai mult decât „nu e nimic de văzut aici, circulați”.

Potrivit NBC News:

Guvernatorul democrat JB Pritzker a declarat că garda a primit o notificare de la Pentagon la începutul zilei. El a calificat această măsură ca fiind inutilă și „o acțiune fabricată, nu un efort serios de a proteja siguranța publică”.

„În această dimineață, Departamentul de Război al administrației Trump mi-a dat un ultimatum: cheamă trupele sau o vom face noi”, a declarat Pritzker într-un comunicat. „Este absolut scandalos și neamerican să ceri unui guvernator să trimită trupe militare în interiorul propriilor noastre granițe și împotriva voinței noastre”.

În mijlocul acestei zone de război, Pritzker nu consideră că există o problemă și consideră că orice măsură federală de a opri huliganii violenți care flutură steagul mexican să le facă rău agenților ICE este „împotriva voinței noastre”?

Atunci, evident, el face parte din problemă. El spune, de fapt, că este de partea antifa, care pare să conducă aceste proteste, folosindu-i ca agenți pentru a opri agenda lui Trump, pe care a fost ales să o execute.

Probabil că va intenta un proces, la fel cum a făcut guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, când agenții ICE au curățat Los Angelesul. Poate că un judecător va aproba oprirea operațiunilor, dar este greu de crezut că acest lucru se va întâmpla, având în vedere videoclipurile cu violențele care au avut loc.

Acțiunea devine învechită, iar adevărul dur este că agenții ICE se află sub focul de luptă al ceea ce se poate numi Garda Pretoriană a lui Pritzker.

Foto: SwissAmish/Wikimedia Commons

