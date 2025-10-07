România | Tren direct Bucureşti-Kiev, reintrodus după 5 ani. Cât costă un bilet

După o pauză de peste cinci ani, cursa feroviară directă dintre București și Kiev, Ucraina va fi reluată, începând cu 10 octombrie. Compania Ukrzalizn

După o pauză de peste cinci ani, cursa feroviară directă dintre București și Kiev, Ucraina va fi reluată, începând cu 10 octombrie. Compania Ukrzaliznytsia va introduce o cursă zilnică între Kiev și București, a anunțat Ministerul Comunităților, Teritoriilor și Dezvoltării Infrastructurii al Ucrainei.

Noua rută va lega Ucraina de România printr-un traseu care trece prin Kiev, Vinița, Jmerynka, Mohîliv-Podilskîi, Velcineț, Ungheni și Iași, cu destinația finală Gara de Nord din București, potrivit Rubrika.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Durata călătoriei va fi de aproximativ 24 de ore: plecarea din Kiev va fi la ora 06:30, sosirea la București la ora 06:47 a doua zi. În sens invers, plecarea din București este programată la 19:10, cu sosire la Kiev la 19:41 a doua zi.

Biletele sunt deja disponibile online, iar prețul unei călătorii este de 3.979 de grivne (aproape 420 de lei).

Foto: Ukrzaliznytsia/Wikimedia Commons

Share this: Facebook

X

