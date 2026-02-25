7 puncte cheie din discursul lui Donald Trump privind Starea Națiunii

Președintele și-a apărat președinția într-un discurs plin de patriotism adresat Congresului

Președintele Trump a ținut discursul privind starea națiunii, stabilind un record pentru cel mai lung discurs de acest gen: o oră și 48 de minute. Sondajele arată că acesta se străduiește să stabilească o legătură cu publicul în ceea ce privește economia, iar republicanii se pregătesc pentru alegerile intermediare dificile. Într-un discurs plin de patriotism, Trump a descris anul trecut ca fiind „o schimbare istorică”.

În continuare, principalele concluzii ale discursului de marți, ținut în fața unei sesiuni comune a Congresului.

Tarifele

Trump s-a adresat națiunii la doar câteva zile după decizia Curții Supreme, cu 6 voturi la 3, de a respinge agenda sa privind tarifele vamale și după decizia rapidă a președintelui de a impune tarife vamale de 10% asupra importurilor din toate țările pentru o perioadă de 150 de zile. Sâmbăta trecută, el a declarat că va majora tarifele la 15%, dar nu a făcut încă acest lucru.

Trump a spus că „totul funcționa bine” și că SUA obțineau venituri din tarife. El a deplâns hotărârea Curții Supreme, dar a afirmat că țările și companiile străine doreau menținerea tarifelor.

Președintele a afirmat că tarifele „salvează țara” prin „banii pe care îi încasăm” și a declarat, în mod neverosimil, că veniturile din tarife ar putea înlocui într-o zi impozitul pe venit al națiunii, „eliberând poporul pe care îl iubesc de o povară financiară uriașă”.

Însă noua abordare a lui Trump în materie de tarife se bazează pe o autoritate juridică care nu a mai fost utilizată niciodată de un președinte în acest domeniu și este probabil să fie contestată în instanță.

Critici la adresa Curții Supreme

Scenariul era pregătit pentru o confruntare între Trump și Curtea Supremă după ce președintele și-a exprimat frustrarea față de decizia curții privind tarifele vamale săptămâna trecută. El a declarat anterior că familiile judecătorilor Neil Gorsuch și Amy Coney Barrett – pe care i-a numit în timpul primului său mandat – ar trebui să fie „rușinate” că au votat în conformitate cu opinia majoritară redactată de președintele Curții Supreme, John Roberts.

Dar nu au existat critici majore. Când Trump a sosit și a trecut pe lângă zona în care erau așezați judecătorii, a dat mâna cu cei patru judecători prezenți, inclusiv Roberts și Coney Barrett. Gorsuch nu a participat. În timpul discursului său, președintele s-a referit la decizia privind tarifele ca fiind o „hotărâre nefericită”, dar a evitat să atace judecătorii pe nume.

Economia

Trump a dat vina pe democrați pentru că au făcut din costul ridicat al vieții o problemă.

„Voi ați cauzat această problemă”, a spus el, stârnind ovații din partea republicanilor. „Politicile lor au creat prețuri ridicate; politicile noastre le elimină rapid”.

Trump a prezentat o imagine optimistă a scăderii costurilor pentru produsele de bază – ouă, carne de vită și combustibil – deși prețurile nu au scăzut în mod general. El a declarat că intenționează să abordeze „costurile zdrobitoare ale asistenței medicale” solicitând Congresului să codifice cadrul de asistență medicală pe care l-a publicat la începutul anului, care vizează redirecționarea subvențiilor federale de la asiguratori către consumatori. Planul nu a câștigat avânt în Congres.

Președintele a subliniat, de asemenea, măsurile pe care le-a luat pentru a reduce costul medicamentelor eliberate pe bază de rețetă. El a lăudat eforturile depuse pentru a împiedica firmele private de investiții să cumpere locuințe și a cerut Congresului să codifice în legi aceste măsuri.

Sondajele arată că alegătorii sunt frustrați de situația economică, iar piețele bursiere au înregistrat volatilitate în ultimele săptămâni, deși indicele Dow a crescut constant de la preluarea mandatului de către președinte. Consilierii președintelui l-au îndemnat să se concentreze pe eforturile de a face viața americanilor mai accesibilă, în contextul în care democrații pun accentul pe dificultățile economice în campania electorală.

„Economia înflorește ca niciodată”, a declarat președintele.

Iran: diplomație sau conflict?

Trump a declarat că SUA se află în negocieri cu Iranul pentru a opri programul nuclear al acestuia și că preferă să se ajungă la o soluție prin diplomație. Dar el a spus: „Nu am auzit acele cuvinte magice: «Nu vom avea niciodată arme nucleare»”.

Președintele a declarat că regimul iranian este cel mai mare sponsor al terorismului din lume și că a ucis peste 30.000 de protestatari în timpul recentelor tulburări din țară.

În ultimele săptămâni, SUA au mutat o gamă largă de echipamente militare și aeronave în Orientul Mijlociu și au luat în considerare un atac împotriva Iranului. Trump a declarat că a urmărit o politică externă bazată pe „pace prin forță”.

Discurs dur privind imigrația

Discursul lui Trump a prezentat o apărare fără remușcări a politicii sale în materie de imigrație. El a atacat democrații pentru că au permis o „invazie la frontieră” și i-a acuzat că au tăiat fondurile alocate Departamentului Securității Interne.

Într-unul dintre momentele mai intense ale discursului, el a cerut tuturor celor prezenți în sală să se ridice în picioare dacă erau de acord cu propunerea că prima datorie a oficialilor aleși era să protejeze cetățenii americani în locul imigranților care au intrat ilegal în țară. Această frază a provocat tăcere din partea democraților, majoritatea dintre ei rămânând așezați, și a stârnit aplauze prelungite din partea republicanilor, care au izbucnit în scandări de „U.S.A.”.

„Ar trebui să vă fie rușine că nu vă ridicați în picioare”, le-a spus Trump democraților din Congres.

O cameră de filmat a surprins-o pe deputata Ilhan Omar (D., Minn.), o țintă frecventă a lui Trump, care reprezintă un district din zona Minneapolis, strigând la președinte și răspunzând la un moment dat: „Ar trebui să vă fie rușine”.

Trump a cerut adoptarea unor legi care să impună identificarea alegătorilor pentru a putea vota și a afirmat că democrații se opun unor astfel de măsuri deoarece „vor să trișeze” la alegeri.

Război împotriva fraudei

Trump l-a numit pe vicepreședintele JD Vance lider al „războiului împotriva fraudei”. Vicepreședintele, care este considerat un candidat probabil la președinție în 2028, l-a criticat pe guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, în legătură cu un scandal de fraudă socială în care sunt implicați mulți rezidenți de origine somaleză, scandal care este în prezent investigat de autoritățile statale și federale.

„El va rezolva problema, iar dacă vom reuși să descoperim suficiente fraude, vom avea de fapt un buget echilibrat”, a afirmat Trump. Vance a declarat luna trecută că a constituit un grup de lucru interinstituțional important pentru a se ocupa de această problemă.

Trump a declarat că se așteaptă ca administrația sa să descopere mai multe fraude și a menționat mai multe orașe conduse de democrați care vor fi supuse unei anchete amănunțite. În decembrie, în urma scandalului de fraudă, ofițerii Serviciului de Imigrare și Vamă au fost trimiși în masă în Minnesota, ceea ce a declanșat proteste pe scară largă.

Gloria olimpică

La începutul discursului său, Trump a prezentat echipa olimpică masculină de hochei a Statelor Unite, câștigătoare a medalii de aur, care a ieșit din tribuna Camerei Reprezentanților în urale de „U.S.A.! U.S.A.!” după victoria în prelungiri împotriva Canadei, duminică.

Trump s-a bucurat de gloria primei medalii olimpice de aur câștigate de echipa masculină de hochei a Americii după „Miracolul de pe gheață” din 1980 și a anunțat că portarul echipei, Connor Hellebuyck, va primi Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă a națiunii. Trump a declarat că echipa feminină de hochei, care a învins și ea Canada și a câștigat medalia de aur, va vizita în curând Casa Albă.

