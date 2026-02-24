Tot ce trebuie să știți despre discursul lui Trump privind Starea Națiunii

Totul este pregătit pentru discursul președintelui Donald Trump privind starea națiunii, care va avea loc marți seara. Capitolul din Washington DC

Totul este pregătit pentru discursul președintelui Donald Trump privind starea națiunii, care va avea loc marți seara.

Capitolul din Washington DC va fi plin de cei mai importanți legiuitori ai țării, judecători ai Curții Supreme și lideri militari, care vor asculta mesajul președintelui.

Trump se va adresa unei sesiuni comune a Congresului într-un discurs în care va prezenta probabil ceea ce consideră a fi realizările primului său an de mandat și agenda sa politică pentru viitor. Discursul are loc înaintea alegerilor intermediare din noiembrie.

Legiuitorii din Senat și Camera Reprezentanților vor fi prezenți, deși mai mulți democrați au declarat că intenționează să nu participe.

Ce este discursul privind Starea Națiunii?

Evenimentul este un discurs în care președintele SUA prezintă agenda pentru anul următor, subliniază realizările sale în fața poporului american și transmite un mesaj politic.

Constituția SUA prevede că președintele „va prezenta periodic Congresului informații privind Starea Națiunii și va recomanda acestuia să ia în considerare măsurile pe care le consideră necesare și oportune”.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Această cerință a fost interpretată în mod diferit în cei peste 200 de ani de când președintele George Washington a ținut primul discurs în 1790.

În ultimele decenii, discursul a devenit unul dintre evenimentele media majore din calendarul politic al SUA. Acesta este urmat de o replică din partea partidului de opoziție – anul acesta, aceasta va fi susținută de guvernatorul democrat al Virginiei, Abigail Spanberger.

În ultimii ani, discursul a produs și câteva momente memorabile, cum ar fi atunci când Nancy Pelosi, pe atunci președintă a Camerei Reprezentanților, a rupt discursul lui Trump în două în 2020. Pelosi a declarat ulterior că „a rupt un manifest al neadevărurilor”.

Când și unde va avea loc discursul?

Discursul este programat să înceapă marți, la ora 9:00 pm EST.

De obicei, acesta are loc în Camera Reprezentanților din clădirea Capitoliului din Washington DC.

În spatele președintelui vor sta vicepreședintele JD Vance, care este șeful Senatului SUA, și președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, republican și principalul legislator din Cameră.

Unde poate fi urmărit discursul?

Discursul privind Starea Națiunii va fi transmis în direct pe toate rețelele majore din SUA și pe internet.

La ce să ne așteptăm din discursul președintelui Trump

Trump a avut un prim an plin de evenimente în acest mandat. În ultimul său discurs în fața Congresului, în martie 2025 – care a fost similar, dar nu a fost tehnic un discurs despre starea națiunii – Trump a vorbit despre războiul din Ucraina, dorința sa de a cuceri Groenlanda și promisiunea de a reduce impozitele „pentru toată lumea”.

Deși nu este confirmat ce va aborda președintele de data aceasta, este probabil ca subiectul aplicării legilor privind imigrația să fie pe ordinea de zi. Sub Trump, trecerile ilegale ale frontierei sudice au scăzut dramatic.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Președintele s-a concentrat, de asemenea, pe deportările în masă, deși unele dintre tacticile sale au ridicat semne de întrebare– inclusiv în Minneapolis, unde doi cetățeni americani au fost împușcați și uciși de agenți federali la începutul acestui an.

Politica comercială a lui Trump ar putea fi, de asemenea, abordată, în urma unei recente decizii a Curții Supreme care a stabilit că Trump și-a depășit autoritatea atunci când a impus tarife globale printr-o lege rezervată situațiilor de urgență națională.

Alte subiecte ar putea include eforturile lui Trump de a negocia încetarea focului în străinătate, relația Americii cu Iranul și capturarea dramatică a președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forțele americane luna trecută.

Acum un an, Trump a stabilit recordul pentru cel mai lung discurs ținut vreodată de un președinte în fața unei sesiuni comune a Congresului, vorbind timp de o oră și 40 de minute, depășind recordul fostului președinte Bill Clinton de o oră și 28 de minute.

Democrații vor răspunde discursului de marți cu replica partidului lor.

Obiecția – rostită pentru prima dată în 1966 – este adesea susținută de vedete în ascensiune din partidul de opoziție. După discursul similar al lui Trump din martie anul trecut, senatoarea democrată Elissa Slotkin a susținut un discurs.

Cine va fi prezent?

Discursul privind starea națiunii este întotdeauna un eveniment la care participă personalitățile influente din Washington.

Vor fi prezenți membri ai Congresului din ambele partide politice, judecători ai Curții Supreme a Statelor Unite și înalți oficiali militari. Se așteaptă ca prima doamnă Melania Trump și alți membri ai familiei Trump să fie prezenți, alături de membrii cabinetului Trump.

Vor fi prezenți și zeci de invitați de seamă, invitați de președinte și de alți legislatori, care sunt uneori folosiți pentru a evidenția probleme politice cheie.

Reprezentantul democrat Ro Khanna, care a militat alături de alți legislatori în numele victimelor defunctului infractor sexual Jeffrey Epstein, a declarat că o va însoți pe Haley Robson, o supraviețuitoare a abuzurilor lui Epstein.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Liderul minorității democratice din Senat, Chuck Schumer, a invitat-o pe Raiza Contreras, o mamă din New York al cărei fiu, Dylan Lopez Contreras, a fost reținut de agenții federali de imigrare.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat că va veni împreună cu familia lui Marc Brock, un polițist din Louisiana care a fost ucis în timpul serviciului anul trecut.

Președintele Trump a adresat o invitație – care a fost acceptată – către echipa masculină americană de hochei, care a obținut recent medalia de aur la Jocurile Olimpice de Iarnă din Milano, în urma unui meci dramatic împotriva Canadei.

Share this: Facebook

X

