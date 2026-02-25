Credința sub asediu: Rusia continuă persecuția împotriva bisericilor ucrainene

În timp ce războiul Rusiei împotriva Ucrainei intră în al cincilea an în această săptămână, comunitățile religioase din teritoriile ocupate de Rusia s

În timp ce războiul Rusiei împotriva Ucrainei intră în al cincilea an în această săptămână, comunitățile religioase din teritoriile ocupate de Rusia se confruntă cu presiuni, hărțuiri și violențe din ce în ce mai mari.

Rapoartele liderilor bisericești și ale grupurilor pentru drepturile omului indică faptul că congregațiile protestante din Ucraina au fost ținta unor raiduri, închideri și intimidări, Moscova încercând în mod agresiv să remodeleze peisajul religios pentru a-și servi obiectivele politice și militare, informează Persecution.org

De la invazia pe scară largă lansată de Vladimir Putin în februarie 2022, autoritățile de ocupație au luat măsuri sistematice pentru a restricționa sau elimina grupurile religioase pe care le consideră neloiale din teritoriile aflate sub controlul lor.

În mai multe regiuni aflate sub controlul Rusiei, bisericile protestante au fost forțate să se închidă sau să se înregistreze în conformitate cu reglementările rusești, pe care multe congregații refuză să le accepte. Pastorii și membrii bisericii au raportat arestări, interogatorii și confiscarea proprietăților bisericii.

Un caz larg mediatizat a fost cel al pastorului baptist Sergey Ivanov, care slujea o congregație din sudul Ucrainei ocupate. Potrivit rețelelor bisericești și observatorilor drepturilor omului, forțele ruse l-au reținut pe Ivanov după ce l-au acuzat de cooperare cu autoritățile ucrainene și de refuzul de a-și înregistra biserica conform reglementărilor rusești.

Membrii congregației lui Ivanov au raportat că slujbele au fost întrerupte, iar clădirea bisericii a fost efectiv închisă în timp ce pastorul era interogat. Cazul reflectă o tendință mai largă de presiune asupra comunităților baptiste și evanghelice, multe dintre acestea refuzând să se supună supravegherii activităților religioase impuse de ocupația ilegală a Ucrainei de către Rusia.

Clerul ortodox s-a confruntat, de asemenea, cu restricții atunci când s-a opus controlului rus. În Crimeea, preotul Serhii Mykhalchuk al Bisericii Ortodoxe din Ucraina a raportat hărțuiri repetate și presiuni legale din partea autorităților ruse după anexarea peninsulei.

Instanțele au dispus evacuarea parohiei sale din catedrala din Simferopol, iar autoritățile au confiscat proprietățile bisericii după ce comunitatea a refuzat să se reînregistreze în conformitate cu legile religioase rusești legate de structurile ecleziastice ale Moscovei.

Susținătorii libertății religioase spun că acest model reflectă o campanie mai amplă de eliminare a societății civile independente și înlocuirea acesteia cu instituții loiale Moscovei. Comunitățile protestante — active de mult timp în domeniul ajutorului umanitar și al implicării comunitare în Ucraina — au atras atenția autorităților de ocupație, care le acuză adesea că au legături cu guvernele occidentale.

În același timp, oficialii ruși au cooptat în mod deschis structuri legate de Biserica Ortodoxă Ucraineană (UOC), un organism legat istoric de Biserica Ortodoxă Rusă. Analiștii spun că, în zonele ocupate, biserica a fost folosită din ce în ce mai mult ca un vehicul pentru transmiterea de mesaje politice și control administrativ, estompând granița dintre viața religioasă și politica de stat.

Criticii susțin că abordarea Moscovei reprezintă o cooptare flagrantă a instituțiilor religioase pentru a-și legitima autoritatea asupra teritoriului ocupat. În timp ce mulți credincioși ortodocși din Ucraina practică cultul independent de politică, autoritățile ocupante au promovat clerul aliniat Moscovei și au marginalizat sau îndepărtat liderii religioși care își exprimă loialitatea față de Kiev.

Observatorii drepturilor omului avertizează că rezultatul este o restrângere a libertății religioase în zonele ocupate ale Ucrainei. Bisericile care nu doresc să coopereze cu oficialii ocupației se confruntă cu hărțuire, închidere sau expulzare, în timp ce structurile religioase percepute ca susținând guvernarea rusă beneficiază de un tratament preferențial.

Pe măsură ce războiul se prelungește, liderii religioși afirmă că atacurile asupra bisericilor reflectă o încercare mai amplă de a remodela societatea ucraineană sub controlul Rusiei. Observatorii remarcă faptul că soarta comunităților religioase din teritoriile ocupate va rămâne un indicator cheie al situației generale a drepturilor omului pe măsură ce conflictul continuă.

