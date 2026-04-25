SHEMA, ISRAEL! ASCULTĂ, ISRAELE! – Eveniment special aniversar la Chicago – 9 mai 2026 * cu pastorul Ioan Panican

LOCURILE SUNT LIMITATE! CUMPĂRAȚI-VĂ BILETUL DE PARTICIPARE LA ACEST LINK Biletul de participare INCLUDE ȘI CINA la un cost de $ 30.00 / persoană

Cu ocazia aniversării a 78 de ani de la proclamarea Statului Israel, ROMANIAN HERITAGE CENTER vă invită să luați parte la un eveniment special intitulat:

„SHEMA, ISRAEL! ASCULTĂ, ISRAELE!”

Această întâlnire de suflet și reflecție este dedicată celebrării istoriei, identității și semnificației spirituale a poporului Israel, precum și legăturii profunde dintre tradiția biblică și valorile credinței creștine.

Moderator: PETRU AMAREI

Invitat Special: IOAN PANICAN

DETALIILE EVENIMENTULUI:

DATA: 9 MAI 2026 la ora 5:00 PM

LOCAȚIA: ROMANIAN HERITAGE CENTER

81 N. Broadway Street

Des Plaines, IL 60016

INFO: (708) 243-2727

Evenimentul va avea loc la centrul cultural creștin ROMANIAN HERITAGE CENTER, într-un cadru de comuniune, respect și prețuire față de moștenirea spirituală și istorică a Israelului.

CINA ESTE INCLUSĂ ÎN COSTUL BILETULUI!

După programul ceremonios dedicat aniversării, așa cum ne-am obișnuit în spiritul frumoasei noastre părtășii, VĂ INVITĂM SĂ RĂMÂNEȚI CU NOU LA O CINĂ COPIOASĂ, pregătită cu drag, într-o atmosferă caldă și prietenească. Va fi un timp potrivit pentru dialog, comuniune și bucuria de a celebra împreună acest moment special.

Suntem deosebit de onorați de confirmarea participării la acest eveniment a Domnului Lucian-Ilie Stănică, Consulul General al României la Chicago, a cărui prezență oferă un plus de prestigiu și semnificație acestei sărbători speciale. Participarea sa subliniază importanța relațiilor de respect, prietenie și colaborare dintre comunitățile noastre, precum și prețuirea valorilor istorice și spirituale care ne unesc.

* *

În cadrul acestui eveniment special „SHEMA, ISRAEL! ASCULTĂ, ISRAELE!”, celebrăm nu doar o aniversare națională a statului Israel, ci și împlinirea unei promisiuni istorice, spirituale și profetice care continuă să inspire generații.

Pe 14 Mai 2026 comemorăm Ziua Declarației de Independență – ziua în care David Ben-Gurion a proclamat la Tel Aviv restaurarea suveranității poporului evreu asupra propriei sale patrii. Nu întâmplător. Nu prin noroc. Ci prin istorie documentată, prin legitimitate internațională și printr-o legătură neîntreruptă de mii de ani cu Țara Israelului.

Yom Ha’atzmaut (Ziua Independenței Israelului) a fost celebrată de către poporul evreu și statul Israel la apusul soarelui pe 21 aprilie 2026 până în seara zilei de 22 aprilie 2026, iar ziua oficială națională a fost miercuri, 22 aprilie 2026, dată care corespunde zilei de 5 Iyar 5786 din calendarul ebraic, ziua în care este comemorată proclamarea independenței statului Israel din 14 mai 1948, realizată de David Ben-Gurion.

La aniversarea proclamării independenței Israelului, vă invităm alături de noi să recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu și miracolul renașterii Israelului în patria biblică și ancestrală, statul-națiune al poporului evreu.

Organizat în colaborare cu Televiziunea Creștină Română RTN Chicago, condusă de PETRU AMAREI care va fi moderatorul programului, acest eveniment îl are ca invitat special din România pe pastorul prof. IOAN PANICAN, fondator șI președinte al organizației Forumul Civic Creștin din România.

Forumul Civic Creștin din România este o inițiativă civică și creștină fondată pentru a reuni lideri religioși, pastori, intelectuali și persoane implicate în viața publică, în scopul promovării valorilor creștine în societatea românească. Activitatea sa este orientată spre:

apărarea valorilor creștine și morale în spațiul public

susținerea familiei și a identității creștine

dialog civic și implicare socială

cooperarea dintre liderii creștini din diferite confesiuni

susținerea principiilor biblice în viața publică și culturală

Forumul are mai degrabă caracter de platformă de colaborare și influență civică decât de instituție politică, punând accent pe responsabilitatea creștină în societate.

*

Vă așteptăm cu drag să fim împreună la această ocazie deosebită, pentru un timp de meditație, dialog și celebrare.

Participarea dumneavoastră va aduce un plus de valoare și semnificație acestui moment festiv.

