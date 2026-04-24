Maria Pappas și Consulul General Anton Lungu onorează Ziua Drapelului Național al Republicii Moldova la Chicago

D-na Maria Pappas, Trezorieră a Comitatului Cook și Consulul General Anton Lungu onorează Ziua Drapelului Național al Republicii Moldova la Chicago prin ceremonia de arborare a drapelului urmată de o recepție la sediul Trezoreriei Comitatului Cook.

Trezoriera Comitatului Cook, d-na Maria Pappas, va participa la arborarea tricolorului moldovenesc deasupra Daley Plaza, piața civică principală din centrul orașului Chicago, luni, 27 aprilie la ora 12:00, vis-à-vis de clădirea ce găzduiește Primăria orașului Chicago și sediul Trezoreriei Comitatului Cook, urmată de o recepție în biroul său cu intrarea de pe Clark Street.

Sărbătoarea comemorează data de 27 aprilie 1990, când Republica Moldova a adoptat oficial drapelul său național de culorile albastru, galben și roșu. Drapelul include stema Moldovei amplasată în centrul benzii galbene — un vultur auriu care ține o ramură de măslin, un sceptru și o cruce, precum și un scut cu emblematicul cap de bour, simbol de lungă durată al independenței, mândriei și forței națiunii.

Evenimentele aniversare vor începe cu ceremonia publică de arborare a drapelului la prânz, în Daley Plaza, evidențiind semnificația drapelului moldovenesc și evoluția sa față de steagurile istorice anterioare din perioada sovietică și dinaintea acesteia. Ceremonia va include discursuri susținute de lideri civici și reprezentanți ai comunității moldovenești din Chicago.

După ceremonie, invitații vor participa la o recepție organizată în biroul Trezoreriei Comitatului Cook sub conducerea d-nei Maria Pappas, unde aceasta și consulul general Anton Lungu vor informa publicul participant despre comunitatea de moldoveni-americani și contribuțiile lor la viața culturală, civică și economică a regiunii Chicago. Evenimentul official găzduit de d-na Maria Pappas va avea loc la adresa 118 N. Clark Street, Camera 112, unde va participa și d-l Lucian-Ilie Stănică în calitatea sa de Consul General al României la Chicago.

Ziua Drapelului Național al Moldovei a fost instituită oficial în anul 2010 și este marcată anual prin evenimente și ceremonii patriotice. Sărbătoarea din Chicago reflectă diversitatea culturală a orașului și angajamentul său de a onora moștenirea numeroaselor sale comunități internaționale.

„Peste 30.000 de moldoveni-americani din zona metropolitană Chicago au contribuit la transformarea Comitatului Cook și a zonelor învecinate în cel mai mare centru al populației moldovenești din America”, a declarat Pappas. „Cu tradiții religioase străvechi, parohii numeroase și o energie antreprenorială abundentă, comunitatea moldovenească din Chicago și-a pus amprenta asupra orașului nostru. Sunt onorată să recunosc această tradiție mândră și oamenii care continuă să o modeleze”.

