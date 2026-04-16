A 113-a Convenție a Bisericilor Baptiste Române din SUA & Canada | TACOMA, WASHINGTON | 4-7 septembrie 2026

Asociația Bisericilor Baptiste Române din SUA și Canada anunță organizarea celei de-a 113-a Convenții a Bisericilor Baptiste din Statele Unite și Canada, care va avea loc în Tacoma, Washington, în perioada 4-7 septembrie 2026.

Tema Convenției din 2026 este „Biserica Dumnezeului Celui Viu” (1 Timotei 3:15)

Locație: Golgotha Baptist Church, 1611 85th St E, Tacoma, WA 98445

PROGRAM

Vineri, 4 septembrie 2026

9 am – 12 pm: Întâlnirea Pastorilor

12 pm – 2 pm: Prânz

7 pm – 9 pm: Slujbă

Sâmbătă, 5 septembrie 2026

9 am – 12 pm: Lucrările Convenției, Întâlnirea tinerilor, Întâlnirea surorilor

12 pm – 2 pm: Prânz

2 pm – 3 pm: Ateliere

6 pm – 9 pm: Slujbă

Duminică, 6 septembrie 2026

9:30 am – 12 pm: Slujbă

12 pm – 2 pm: Prânz

3 pm – 5 pm: Programul tinerilor

Luni, 7 septembrie 2026

11 am – 3 pm: Picnic

Website: https://tinyurl.com/2s46kb6s

Foto: Spicypepper999 / Wikimedia Commons

