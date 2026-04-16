Tucker Carlson promovează acum jihadiștii

Poate că singurul lucru mai grav decât viziunea sa aberantă asupra istoriei este viziunea sa aberantă asupra teologiei.

„Cei care dețin puterea nu vor ca voi să știți asta, dar musulmanii îl iubesc pe Isus”, a scris recent pe Twitter cel mai înfocat admirator al regimului iranian, menționând ulterior că acesta era motivul pentru care meme-ul președintelui Donald Trump, „în care se înfățișa pe sine ca Fiu al lui Dumnezeu, l-a jignit pe președintele Iranului”.

Într-adevăr, Isus Hristos este considerat un profet în islam. În Hadith, Mahomed promite că, atunci când Isus se va întoarce, El va „distruge crucea” și va instaura islamul ca singură credință a lumii. „Președintele” iranian iubește un Isus care nu numai că nu există în creștinism, dar promite să-l distrugă. Acesta pare a fi un context util, scrie David Harsanyi pentru The Washington Examiner.

Aceasta este o poziție teologică. La urma urmei, extremiștii șiiți din Iran nu sunt singurii care resping imaginea lui Isus ca Mesia. Dar dacă conducătorii iranieni îl prețuiesc atât de mult pe Isus, de ce convertirea sau prozelitismul creștin sunt considerate apostazie pedepsită cu moartea? Numeroase fatwa emise de clericii iranieni, inclusiv una din partea „liderului suprem” Ali Khamenei, recent pensionat, impun pedeapsa cu moartea pentru bărbați și închisoarea pe viață pentru femeile care resping islamul.

Predicarea Evangheliei este considerată o activitate „educativă deviantă” în Iranul atât de îndrăgit de Carlson. Și pentru că creștinismul câștigă popularitate în clandestinitate, Garda Revoluționară Islamică efectuează raiduri regulate în case și biserici, arestând adesea în mod arbitrar și, uneori, torturându-și victimele. În 2023, regimul a încarcerat 96 de creștini, dintre care 22 au primit pedepse de câte 43 de ani. Toți au fost condamnați pentru „infracțiuni teologice”.

Te întrebi dacă creștinii armeni și asirieni din Iran sunt mai jigniți de memele infantile și jignitoare ale liderilor americani decât de viața într-o închisoare iraniană.

Republica Islamică nu este singura care are această viziune asupra apostaziei. Afganistanul, Malaezia, Pakistanul, Qatarul, Arabia Saudită, Yemenul, Algeria, Egiptul, Iordania, Kuweitul, Omanul, Sudanul și multe alte țări aplică sancțiuni legale pentru apostazie, care includ prozelitismul și convertirea. În majoritatea țărilor islamice, importul de Biblii, de exemplu, este ilegal sau supus unor restricții severe.

Unele țări islamice nu aplică aceste legi cu aceeași rigurozitate ca Iranul. Altele comit în mod regulat atrocități.

Totuși, ca să fim corecți, islamiștilor le cam rămân puțini necredincioși de persecutat. Lumea islamică a alungat aproximativ 850.000 de evrei din locurile lor de baștină în anii de după 1948. La acea vreme, probabil că aproximativ 15% din populația Orientului Mijlociu era creștină. În prezent, acest procent se situează undeva sub 2%.

Și această populație ar fi probabil și mai redusă dacă creștinilor li s-ar permite să fugă. Majoritatea creștinilor nu trăiesc în emiratele petrolifere luxoase pe care le frecventează Carlson, ci în locuri în care creștinii trăiesc de milenii.

În Irak, sub regimul lui Saddam Hussein, existau peste un milion de creștini. În 2024, au mai rămas aproximativ 150.000. Grupurile minoritare sunt adesea mai în siguranță sub conducerea unor lideri seculari puternici, care frânează avântul islamiștilor. Creștinii reprezentau aproximativ 78% din populația libaneză în 1910. Astăzi, procentul lor este sub 33%.

În Siria, odinioară un bastion al credinței, peste un milion de creștini au fugit în ultimele decenii, ceea ce reprezintă o scădere de 85%. În locul de naștere al lui Isus, unde creștinii reprezentau odinioară aproximativ 85% din populație, aceștia au fost înlocuiți de musulmani palestinieni. Astăzi, ei reprezintă aproximativ 10%.

Cei care rămân în lumea islamică se află într-un pericol permanent. Oameni precum copții, a căror prezență este anterioară colonialismului islamic, sunt supuși în mod regulat violenței și discriminării în Egipt. În țări precum Nigeria și Congo, creștinii sunt masacrați de islamiști, care, după cum ne asigură Carlson, îl iubesc pe Isus Hristos.

Cei care au urmărit cum s-au prăbușit teoriile conspiraționiste și bigotismul lui Carlson probabil că își dau seama de înșelătorie. Președintele Donald Trump, potrivit lui Carlson și fluxului său nesfârșit de invitați excentrici la podcast, este controlat de Israel, sioniști și evrei americani care nu cred că Isus este Mesia sau măcar un profet. Cu ajutorul dispensaționaliștilor, acești „oameni la putere” creează o prăpastie între creștini și șiiții duodecimani din Iran, care caută pacea și care, altfel, ar fi cei mai buni prieteni ai noștri.

Dar la fel ca în cazul aproape tuturor afirmațiilor pe care Carlson le face în ultima vreme, realitatea ne arată cu totul altceva.

