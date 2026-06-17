Aceste 568 de companii sponsorizează mișcarea transgender. O campanie la nivelul SUA le cere să înceteze

Dacă există un lucru de care putem fi cu toții mândri în luna iunie, acela este faptul că rezistența americanilor a devenit ceva obișnuit. În ultimii

Dacă există un lucru de care putem fi cu toții mândri în luna iunie, acela este faptul că rezistența americanilor a devenit ceva obișnuit. În ultimii trei ani, mișcarea de a readuce companiile la o poziție neutră a depășit toate așteptările. Însă, în acest proces de inversare a deceniilor de radicalism corporatist, un lucru este clar: lupta nu s-a încheiat. Indiferent de succesul pe care îl vor avea americanii, nu toți directorii executivi vor renunța fără luptă. Când vine vorba de activismul transgender, unele companii joacă pe bune — iar copiii sunt ținta lor principală.

În timp ce un număr uimitor de mărci s-au distanțat de organizația toxică Human Rights Campaign (HRC) și de tot extremismul pe care aceasta îl reprezintă, există peste 550 de companii care nu numai că susțin mutilarea chirurgicală a copiilor, ci și contribuie la finanțarea acesteia.

Ca parte a criteriilor pentru obținerea scorului de 100%, odată atât de râvnit, în cadrul Indicelui de Egalitate Corporativă al HRC, companiile trebuie să accepte să ofere beneficii de sănătate care să acopere costul procedurilor legate de tranziția de gen pentru angajați și copiii acestora, o concesie uluitoare pentru oricine este martor la suferința devastatoare pe care această mișcare a provocat-o.

Lista integrală a companiilor AICI

La fel ca majoritatea oamenilor raționali, organizația 1792 Exchange este îngrozită de faptul că nediul corporatist american este dispus să finanțeze „tratamente” experimentale care au fost infirmate de știință și care duc la suferință, chin și regret pe tot parcursul vieții. Într-o nouă campanie anunțată săptămâna aceasta, organizația a decis să se opună public acestor companii, cerându-le să înceteze finanțarea provocării de cicatrici permanente, a sterilizării și a castrării copiilor în numele „îngrijirii de afirmare a genului”.

Într-o scrisoare obținută de The Washington Stand și adresată tuturor celor 568 de companii care au obținut cele mai bune scoruri în această secțiune a indicelui HRC, Douglas Napier, președinte executiv și director general al 1792 Exchange, se adresează armatei de directori care fie nu sunt la curent cu politicile interne ale companiilor lor, fie au semnat cu mândrie planuri care lezează ireversibil copii nevinovați.

„Vă scriu astăzi pentru a vă aduce la cunoștință informațiile pe care le-am identificat cu privire la beneficiile de sănătate ale angajaților companiei dumneavoastră”, explică Napier. „Această inițiativă se bazează pe datele din Indicele anual al egalității corporative (CEI) al Human Rights Campaign (HRC), publicat în februarie 2026”.

Deși multe dintre aceste companii sunt mărci sau afaceri care nu sunt foarte cunoscute, un număr surprinzător dintre ele sunt locuri pe care majoritatea familiilor le-ar fi frecventat fără ezitare (până acum), printre care: Abercrombie & Fitch, Adidas, Amazon, American Eagle, Chipotle Mexican Grill, CVS, Del Monte Foods, Disney, Dollar Tree, DoorDash, Etsy, General Mills, Giant Eagle, IKEA, Kroger, Kohl’s, Lands End, Lyft, Macy’s, Mattel, Nike, Panera, Papa John’s, Patagonia, Starbucks, Ulta Beauty, Victoria’s Secret și Wendy’s.

După cum subliniază Napier, „Compania dumneavoastră a obținut punctaj maxim la Criteriul 2 al CEI (Beneficii incluzive), care impune o acoperire medicală completă pentru persoanele transgender, fără excluderea «îngrijirilor medicale necesare». HRC își bazează punctajul pe informațiile transmise sau confirmate de un reprezentant al companiei. Pe baza acestui punctaj”, a scris el, „putem deduce în mod rezonabil că planurile de sănătate ale companiei dumneavoastră acoperă procedurile legate de persoanele transgender. Și deoarece majoritatea planurilor de sănătate finanțate de angajatori extind acoperirea la persoanele aflate în întreținere, acest lucru înseamnă probabil că planul acoperă și minorii. Prin participarea publică la sondaj și prin evidențierea acestor beneficii, multe companii recunosc faptul că oferă proceduri și tratamente medicale pentru persoanele transgender copiilor minori asigurați”.

Făcând referire la valul de studii, precum raportul de mare impact „Cass Report”, care a tras un semnal de alarmă cu privire la riscurile grave ale acestor medicamente și intervenții periculoase, Napier avertizează că „aceste proceduri prezintă riscuri profunde, adesea ireversibile, cu beneficii dovedite limitate pentru copii. Acest consens”, observă el, „este subliniat și mai mult de numărul tot mai mare de procese legate de detranziție” — cazuri de malpraxis, avertizează el, care ar putea afecta într-o zi companiile „precum a dumneavoastră, care sponsorizează aceste programe”.

Având în vedere aceste informații, continuă Napier, „Compania dumneavoastră are acum o oportunitate clară de a se alătura unor lideri precum Walmart, cea mai mare companie din lume, care a implementat o Descriere sumară a planului (SPD) destinată publicului, cu o excepție explicită: «Operația de schimbare de sex nu este considerată necesară din punct de vedere medical pentru persoanele cu vârsta sub 18 ani». Politica directă a Walmart demonstrează că, dacă cel mai mare angajator din lume poate proteja persoanele minore aflate în întreținere în acest fel, la fel puteți face și dumneavoastră.” Directorul general al 1792 solicită o „clauză de excludere clară și publică în planurile dumneavoastră de asigurări de sănătate” — text pe care se oferă să îl furnizeze — „care să interzică acoperirea medicamentelor pentru tranziția de gen, a intervențiilor chirurgicale sau a intervențiilor conexe pentru persoanele minore aflate în întreținere. Acest demers ar fi în concordanță cu cele mai bune dovezi medicale și ar reduce potențialele riscuri juridice și de reputație”.

„Aș fi vrut ca adulții să mă fi protejat”, este strigătul atâtor victime, se plânge Napier. Oameni precum Chloe Cole, care regretă mastectomia dublă la care a fost supusă la 15 ani — înainte chiar de a-și da primul sărut. „Chirurgul mi-a confirmat că sânii mei erau perfect sănătoși. Cum au putut să-mi ia o parte din feminitatea mea înainte să fiu suficient de mare ca să mă pot numi femeie?”, se plânge ea acum. „Liniștea și acceptarea de sine care mi-au fost promise nu au venit niciodată. Acum am aproape 22 de ani. Nu am sâni pentru că au fost înlocuiți cu cicatrici.” Și, în ciuda a ceea ce i-au spus medicii, ea spune acum: „Nu eram un băiat bolnav prins în corpul unei fete. Eram o fată în suferință”.

Dar „în loc să respecte instinctul părinților mei de a mă proteja”, își amintește Chloe, „medicii mi-au administrat un medicament de castrare chimică pentru a-mi opri pubertatea, urmat de doze masive de testosteron pentru a induce o pubertate masculină falsă”. Acum, spune ea cu emoție, „Primul lucru pe care îl simt când mă trezesc în fiecare zi este durerea din șolduri și genunchi. Sunt zile, săptămâni — chiar luni — în care stresul posttraumatic mă copleșește. Uneori nu simt nimic altceva decât amorțeală. Alteori am flashback-uri în care îmi văd cicatricile sângerând”, mărturisește Chloe, „și am coșmaruri, indiferent dacă sunt trează sau adormită. Pentru mine, cel mai greu este că nimeni nu știe dacă voi mai putea avea copii acum. Nu am nicio idee cum va arăta viitorul meu. Niciun studiu, sondaj sau cifră nu va putea vreodată să cuantifice cât de îndurerată sunt. Asta nu este medicină”, susține ea. „Medicina vindecă ceea ce este bolnav. Dar faptul că sunt femeie nu a fost o boală. Minciuna a fost boala”.

Acestea sunt poveștile de groază pe care sute de companii americane le susțin cu încăpățânare — într-un moment în care întreaga lume se distanțează de tortura pe care ideologia de gen o impune copiilor vulnerabili. „O întreagă generație de copii a fost mințită”, subliniază Chloe. „Nu există așa ceva ca un copil născut într-un corp greșit. Dar există medici și organisme medicale care profită de confuzia unor băieți și fete perfect sănătoși.” Iar sute de companii le facilitează acțiunile.

„Este inacceptabil”, a declarat Napier pentru TWS. „Companiile nu ar trebui să se implice în finanțarea unui experiment medical în masă pe copii.”

Stânga poate să-și prezinte extremismul cum dorește, dar acesta este un abuz asupra copiilor. Și a sosit momentul ca directorii executivi ai SUA să ia atitudine și să lupte împotriva acestui fenomen.