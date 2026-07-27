Acordul nuclear cu Arabia Saudită ar putea provoca un dezastru

A permite Riadului să îmbogățească uraniu ar deschide calea către proliferarea armelor nucleare în Orientul Mijlociu și nu numai.

Criticii acordului nuclear dintre SUA și Arabia Saudită, anunțat recent, au răsuflat ușurați când președintele Trump a postat pe Truth Social că acordul nu va intra în vigoare până când Arabia Saudită nu va recunoaște Israelul și a insistat că acordul „nu permite îmbogățirea materialului”.

Cu toate acestea, acordul prezintă probleme grave, printre care se numără și faptul că — în ciuda postării președintelui Trump — acesta permite îmbogățirea. Administrația și Congresul ar trebui să corecteze acest aspect, analizează WSJ.

Îmbogățirea uraniului poate servi la producerea de combustibil atât pentru reactoare nucleare, cât și pentru arme nucleare. De aceea, în ultimele jumătate de secol, Washingtonul nu a inclus niciodată producția de combustibil nuclear în cadrul acordurilor sale nucleare civile cu statele care nu dețin arme nucleare. În ultimele decenii, alte state importante furnizoare de combustibil nuclear, printre care Franța, Rusia, China, Japonia și Coreea de Sud, au urmat exemplul Statelor Unite.

„Washingtonul ar trebui să continue această politică. Pentagonul a bombardat recent instalațiile iraniene de producere a combustibilului nuclear. Faptul de a oferi Arabiei Saudite o cale de a-și dezvolta capacitatea pe care Forțele Aeriene ale SUA o distrug în Iran nu face decât să dea o imagine proastă ipocriziei. Acest lucru nu numai că ar îngreuna convingerea Iranului să-și limiteze propriul program, dar ar constitui și un exemplu negativ și ar încuraja alți furnizori de materiale nucleare să acționeze în mod necorespunzător”, sunt de părere Matthew Kroenig și Henry Sokolski, analiști WSJ.

Mai important, acest lucru va speria cu siguranță vecinii Riadului. Negociatorii americani au convenit că Iranul poate, după o perioadă de moratoriu, să reia îmbogățirea uraniului. Acordul dintre SUA și Arabia Saudită acordă un privilegiu similar Riadului. SUA au convins Emiratele Arabe Unite să renunțe la producerea de combustibil nuclear, cu condiția ca, în cazul în care Washingtonul ar oferi vreunui vecin condiții mai generoase, EAU să poată renegocia acordul.

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Apoi mai sunt Egiptul și Turcia, care construiesc amândouă centrale nucleare de mari dimensiuni. Diplomații americani le-au cerut ambelor țări să renunțe la producerea de combustibil nuclear. Ambele au refuzat. Pe scurt, acordul cu Arabia Saudită ar putea turna „kerosen al proliferării” peste ambițiile nucleare care mocnesc în aceste state.

Secretarul pentru Energie, Christopher Wright, susține exact contrariul. El afirmă că acest acord va „respecta cele mai înalte standarde de siguranță nucleară și neproliferare”. De fapt, acesta reprezintă un nou minim istoric. Acordul nu impune Riadului să adopte modelul de inspecții al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, prevăzut în așa-numitul Protocol adițional. Aceste inspecții permit vizite anunțate cu scurt timp în avans, în orice moment și oriunde. 144 de state au adoptat deja Protocolul adițional; Arabia Saudită l-a refuzat. Se teme că ar putea dori să ascundă ceva.

Departamentul Energiei se grăbește să sublinieze că va dota orice uzină de producere a combustibilului nuclear din Arabia Saudită cu un sistem de tip „cutie neagră”, pentru a preveni deturnarea acestuia în scopuri militare. Aceasta este o gândire iluzorie. Niciun astfel de sistem nu a fost vreodată dezvoltat și nici nu a fost prezentat publicului. Motivul este că acesta nu există.

Cetățenii saudiți nu ar putea fi ținuți la distanță de o fabrică de mari dimensiuni de producere a combustibilului nuclear situată pe teritoriul Arabiei Saudite. Cel puțin, construirea și exploatarea unei astfel de fabrici de tip „cutie neagră” ar face mult mai dificilă detectarea eforturilor Arabiei Saudite de a construi o instalație secretă (posibil cu ajutorul aliatului său dotat cu arme nucleare, Pakistanul). Iar conceptul de „cutie neagră” nu poate oferi niciodată protecție împotriva confiscării de către statul saudit a conținutului acesteia.

Din fericire, acordul despre care se vorbește conține o clauză de ieșire. Acesta nu promite transferul imediat al tehnologiei de îmbogățire a uraniului. Mai degrabă, se angajează să se realizeze un studiu de doi ani asupra acestui concept. Dar nu e nevoie de doi ani pentru a-ți da seama că aceasta este o idee proastă.

„Washingtonul nu ar trebui să se implice în transferul capacității de fabricare a bombelor nucleare către Arabia Saudită sau orice altă țară. Pentru a se asigura că acest lucru nu se întâmplă, domnul Trump — care se mândrește cu obținerea celor mai bune condiții — ar trebui să renegocieze acordul. Alternativ, domnul Trump ar putea pur și simplu să refuze să trimită acest acord nefavorabil către Congres. Dacă îl trimite totuși, legislatorii trebuie să organizeze audieri și să adopte măsuri legislative care să condiționeze punerea sa în aplicare de corectarea acestuia”, concluzionează analiștii.