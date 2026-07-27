România doboară a treia dronă în doar 48 de ore. Nicușor Dan cere acțiuni diplomatice, NATO promite răspuns 24/7

Forțele Aeriene Române au doborât duminică dimineață, 26 iulie, a treia dronă care a pătruns în spațiul aerian național în mai puțin de trei zile. Pot

Forțele Aeriene Române au doborât duminică dimineață, 26 iulie, a treia dronă care a pătruns în spațiul aerian național în mai puțin de trei zile. Potrivit anunțului oficial, un pilot român aflat la comanda unui avion de vânătoare F-16 a interceptat aparatul la ora 10:13, deasupra Mării Negre, în zona Sulina–Chilia.

Este al treilea incident de acest fel din weekend: primele două drone fuseseră doborâte vineri și sâmbătă, în apropiere de Padina (județul Buzău) și Sfântu Gheorghe (județul Tulcea).

Reacția președintelui

Președintele Nicușor Dan i-a felicitat pe piloți și pe echipele de sol pentru profesionalism și eficiență, subliniind că acțiunile lor contribuie la apărarea teritoriului național. Șeful statului a precizat că ancheta Parchetului General a stabilit că drona doborâtă vineri este de tip Shahed, model folosit de Rusia în războiul din Ucraina, și a anunțat că România va formula un protest diplomatic oficial la adresa Federației Ruse, bazat pe concluziile anchetelor aflate în desfășurare.

Președintele a calificat drept inadmisibilă continuarea încălcării de către Rusia a spațiului aerian românesc, subliniind că acesta este simultan spațiu aerian NATO și al Uniunii Europene, și că astfel de acțiuni sunt tratate cu toată seriozitatea, împreună cu aliații.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a confirmat pe rețelele sociale doborârea celei de-a treia drone în trei zile consecutive, atribuind rezultatul eforturilor recente din cadrul ministerului.

Reacția NATO

Alianța Nord-Atlantică a confirmat că avionul F-16 implicat în interceptarea de duminică opera sub control NATO, iar o anchetă comună cu autoritățile române este în desfășurare. Într-un mesaj oficial, NATO a transmis că este pregătită și capabilă să răspundă la orice amenințare aeriană, non-stop, pentru a proteja teritoriul și populația statelor membre.

Aambasadorul Rusiei la București a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe după incidentul de vineri, iar agențiile de presă de stat ruse au relatat despre doborârea dronei omițând, referirile la tipul Shahed al aparatului și la acuzațiile privind încălcarea repetată a spațiului aerian NATO.

Foto: MAPN