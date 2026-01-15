Acuzații: Guv. Pritzker este conectat la contracte cu statul Illinois. 20 de miliarde de dolari din banii contribuabililor

Pe fondul unei dezbateri tot mai intense privind transparența și potențialele conflicte de interese în administrația democrată a Statului Illinois, in

Pe fondul unei dezbateri tot mai intense privind transparența și potențialele conflicte de interese în administrația democrată a Statului Illinois, investițiile financiare ale guvernatorului J.B. Pritzker au fost recent puse sub lupă de critici și grupuri de supraveghere.

Potrivit unor noi investigații financiare, companiile din cadrul trustului „blind” al guvernatorului au contracte de stat în valoare de peste 20 de miliarde de dolari, finanțate din fonduri publice, informează Illinois Review.

Pritzker (D), care a preluat funcția în 2019, și-a plasat activele într-un „blind trust” în încercarea de a evita orice conflict între averea sa personală și responsabilitățile de conducere. Însă investigațiile recente sugerează că această separare formală nu a eliminat conexiunile între interesele financiare ale guvernatorului și banii statului.

Blind trust – este un acord financiar în care un administrator gestionează activele unui beneficiar fără ca acesta să cunoască deținerile specifice sau deciziile de investiții, în principal pentru a preveni conflictele de interese, în special în cazul politicienilor sau al directorilor executivi care ocupă funcții sensibile. Creatorul (concedentul) renunță la control, iar administratorul independent se ocupă de cumpărarea, vânzarea și gestionarea activelor, asigurându-se că beneficiarul nu poate utiliza informații privilegiate în scopul obținerii de avantaje personale.

Informațiile prezentate public arată că cel puțin 12 companii cu legături în trustul lui Pritzker au primit contracte substanțiale derulate sau aprobate în timpul administrației sale. Suma totală a acestor contracte depășește 20 de miliarde de dolari, bani proveniți din bugetul statului Illinois, susținut prin taxe locale și federale.

Exemplul Centene și întrebările etice

Unul dintre cele mai semnificative cazuri implică compania Centene, beneficiară a unor contracte majore în domeniul serviciilor de sănătate finanțate de stat. Compania a primit sume importante pentru administrarea programelor Medicaid și alte inițiative de sănătate publică în Illinois. Deși achiziția acțiunilor Centene de către trustul guvernatorului a avut loc după atribuirea inițială a unor contracte, criticii susțin că această situație ridică semne de întrebare privind eficacitatea aranjamentului „blind”.

Organizații de supraveghere guvernamentală, precum Better Government Association, au cerut mai multă transparență. Acestea afirmă că structura actuală a trustului ar putea permite profituri personale indirecte în contextul în care companii legate de portofoliul lui Pritzker obțin contracte de stat. Criticii spun că, deși aranjamentul poate respecta litera legii, el nu oferă în mod real separare între interesele personale și fondurile publice.

Reacții politice și noi instrumente de monitorizare

Controversa a fost amplificată recent în timpul campaniei pentru alegerile guvernatoriale din 2026, când candidatul republican Darren Bailey a lansat un „Transparency Tracker”, un instrument menit să expună cheltuielile statului și contractele acordate entităților cu legături politice. Printre exemplele vizate se numără și sume semnificative alocate renovării Hyatt Regency McCormick Place, o proprietate operată de Hyatt — companie asociată familiei Pritzker — prin intermediul unei autorități de stat.

Susținătorii guvernatorului afirmă, pe de altă parte, că aceste contracte reflectă politica normală de achiziții publice și decizii economice standard, fără dovezi clare că Pritzker ar fi influențat direct atribuirea contractelor în favoarea investițiilor sale financiare. Ei subliniază că investițiile sunt gestionate independent prin trust și că guvernatorul nu are acces la detaliile legate de deciziile de investiții.

Implicarea publicului și dezbaterea asupra transparenței

Această situație readuce în prim-plan discuțiile despre transparența deciziilor publice și modul în care oficialii aleși gestionează posibilele conflicte de interese. Analiza și dezbaterea continuă să capteze atenția atât a factorilor decizionali, cât și a opiniei publice, într-un moment politic crucial pentru statul Illinois.

