Cetățean român, arestat de ICE în Boston. Fapta gravă de care este acuzat

Un cetățean român care se afla ilegal în Statele Unite ale Americii a fost reținut de agenții de Imigrație și Control Vamal (ICE) în Boston, statul Massachusetts. El este acuzat de mai multe infracțiuni grave cu caracter sexual.

Pe 11 ianuarie 2026, ICE Boston l-a arestat pe Ionuț Andrei Stamatin, un imigrant ilegal cu antecedente penale din România. Acuzațiile aduse lui Stamatin includ infracțiunea de plată pentru acte sexuale cu un minor sub 18 ani, infracțiunea de ademenire a unui minor sub 16 ani și tentativă de comitere a unei infracțiuni.

„Ionuț Andrei Stamatin, în vârstă de 24 de ani, din Falmouth, a fost anchetat de poliția statală. În timpul unei operațiuni planificate împotriva traficului de persoane în Falmouth, pe 1 octombrie, ofițeri sub acoperire au intrat în contact cu Stamatin, despre care credeau că stabilea ora și locul pentru a se angaja în activități sexuale contra cost cu o minoră de 15 ani”, potrivit unui comunicat de presă emis de Procuratura districtuală Cape and Islands, citat de USA Today.

Pe 10 decembrie 2025, Stamatin a fost pus sub acuzare de un mare juriu pentru acuzațiile de plată pentru acte sexuale cu un minor sub 18 ani, tentativă de comitere a unei infracțiuni, ademenire electronică a unui minor în scopul desfășurării de activități sexuale comerciale și ademenirea unui minor sub 16 ani, potrivit documentelor judiciare.

Reprezentanții ICE au precizat că românul va rămâne în custodia autorităților americane pe durata procedurilor judiciare și de imigrare.

Potrivit Administrației Trump, în 2025, peste 2,6 milioane de imigranți ilegali au părăsit SUA.

În cadrul unei conferințe de presă susținută la New York, Noem a precizat că aceste cifre includ atât imigranți care au plecat voluntar, ca urmare a presiunii generate de intensificarea raidurilor ICE, cât și persoane arestate și deportate de către autorități. Potrivit oficialului, peste 650.000 de persoane nu au acceptat să plece de bunăvoie și au fost arestate și deportate în țările lor de origine, majoritatea din America Latină.

Foto: ICE Boston / X

