Reacția Rep. Moldova după ce SUA au suspendat vizele de imigrare pentru cetățenii moldoveni

„Nu este o interdicție generală de călătorie”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, într-o primă reacție la decizia SUA de a suspenda vizele de imigrare pentru cetățeni din 75 de țări, inclusiv pentru cei din Moldova.

Măsura anunțată de Statele Unite și care se va aplica începând cu 21 ianuarie 2026 are caracter administrativ, fiind parte a unui proces de reevaluare a criteriilor privind utilizarea asistenței publice, a transmis MAE de la Chișinău.

În acest context, autoritățile moldovene subliniază că vizele de imigrare, care deja au fost emise, rămân valabile și nu sunt revocate. În plus, vizele non-imigrare (turistice, de studii, de muncă, de afaceri etc.) nu sunt afectate și continuă să fie procesate și emise în regim normal.

„Cererile pentru vize de imigrare pot fi depuse și intervievate, însă emiterea efectivă a vizelor este temporar suspendată”, a precizat ministerul.

Republica Moldova mai transmite că impactul asupra cetățenilor săi este limitat, având în vedere că numărul vizelor de imigrare emise anual la Chișinău a fost constant redus.

„Este foarte important să se înțeleagă că vizele turistice, de student, de muncă și pentru călătorii de afaceri vor continua să fie eliberate și procesate în mod normal, standard și nu sunt supuse acestor restricții. Statele Unite au luat o măsură administrativă și au suspendat temporar eliberarea vizelor de imigrant pentru resortisanții unui număr de state, inclusiv Republica Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026. Această suspendare administrativă va fi în vigoare până la finalizarea procesului de revizuire a criteriilor legate de utilizarea ajutorului de stat”, a declarat ambasadorul Rep. Moldova în SUA, Vlad Kulminski. __________________________________________________ Administrația Trump a revocat un număr record de vize SUA

„Relațiile dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii rămân stabile. Cooperarea bilaterală continuă, inclusiv în cadrul implementării proiectului Strășeni-Gutinas, în valoare de 130 de milioane de dolari. În aceste zile, ministrul Dorin Jungietu se află într-o vizită în SUA, unde are programate întrevederi la cel mai înalt nivel, inclusiv o întrevedere cu ministrul Energiei, Chris Wright, precum și cu alți oficiali americani. De asemenea, sunt planificate și alte vizite la nivel înalt în diverse domenii, inclusiv economie. De asemenea, autoritățile moldovenești lucrează activ la reducerea tarifelor la exportul produselor moldovenești pe piața Statelor Unite. Astfel, relațiile dintre țările noastre rămân puternice", a mai spus diplomatul.

Vizele de imigrare sunt documente oficiale care permit unei persoane să se stabilească permanent în Statele Unite ale Americii. Acestea sunt diferite de vizele non-imigrare, care sunt eliberate pentru șederi temporare, precum turismul, studiile sau munca pe perioadă determinată, mai transmite sursa citată.

Reamintim că Statele Unite au suspendat procesarea vizelor de imigrare pentru cetățenii a 75 de țări, inclusiv Republica Moldova.

