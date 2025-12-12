Acuzatul de uciderea lui Charlie Kirk apare pentru prima dată în fața instanței

Camerele de filmat vor fi permise în sala de judecată în timpul procesului lui Tyler Robinson, acuzat de asasinarea lui Charlie Kirk, a decis joi jude

Camerele de filmat vor fi permise în sala de judecată în timpul procesului lui Tyler Robinson, acuzat de asasinarea lui Charlie Kirk, a decis joi judecătorul Tony Graf Jr. din Utah.

Robinson a compărut în fața instanței pentru prima dată de la arestarea sa în septembrie. Tânărul de 22 de ani din Utah se confruntă cu o serie de acuzații legate de uciderea lui Kirk, printre care omor calificat, utilizarea ilegală a unei arme de foc și obstrucționarea justiției. Robinson nu a formulat încă o pledoarie.

Judecătorul a declarat joi că camerele de filmat și transmisiile online vor fi permise în sala de judecată în timpul procesului, dar vor fi amplasate la distanță de masa lui Robinson și a echipei sale de avocați.

„Consider că excluderea camerelor din sala de judecată ar fi disproporționată pentru această audiere. Consider că trebuie să se precizeze foarte clar, în primul rând, că transmisia nu poate începe înainte de începerea ședinței de judecată și trebuie să se încheie odată cu încheierea ședinței, și că nu poate fi filmată înainte sau după”, a spus judecătorul.

El a subliniat că instanța poate ordona pornirea și oprirea camerelor la discreția sa.

„Vreau doar să atrag atenția tuturor părților – presei, tuturor părților – că această instanță tratează acest aspect cu foarte mare seriozitate. Deși instanța crede în deschidere și transparență, acestea trebuie să fie echilibrate cu drepturile constituționale ale tuturor părților în acest caz”, a spus el.

Avocații lui Robinson s-au opus difuzării procesului, exprimându-și îngrijorarea că atenția masivă a mass-media și accesul în sala de judecată ar putea pune în pericol dreptul lui Robinson la un proces echitabil.

Prietenii și familia lui Kirk s-au pronunțat în favoarea difuzării procesului. Văduva lui Kirk, Erika, a declarat luna trecută la Fox News că transmisiile din sala de judecată sunt o chestiune de transparență.

