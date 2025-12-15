Sydney: Atac terorist împotriva evreilor, soldat cu 15 morți și zeci de răniți

Suspecții sunt un tată, de asemenea ucis, și fiul său, în timpul unui schimb de focuri la un eveniment de Hanukkah Doi bărbați înarmați au ucis 15

Doi bărbați înarmați au ucis 15 persoane în timpul unui eveniment de Hanukkah, duminică, pe plaja Bondi din Sydney, într-un incident pe care autoritățile l-au calificat drept atac terorist asupra comunității evreiești din Australia. Unul dintre suspecți a fost ucis, iar celălalt se află în stare critică.

A fost cel mai grav atac armat din ultimii aproape 30 de ani din această țară.

Autoritățile au crescut numărul victimelor după ce o fetiță de 10 ani și un bărbat de 40 de ani au murit la spital. Peste 30 de persoane au fost rănite, unele grav, inclusiv doi polițiști.

„Acest atac a fost conceput pentru a viza comunitatea evreiască din Sydney în prima zi de Hanukkah”, a declarat Chris Minns, premierul statului New South Wales, care include Sydney. „Ceea ce ar fi trebuit să fie o noapte de pace și bucurie sărbătorită în acea comunitate împreună cu familiile și susținătorii a fost distrusă”.

Autoritățile nu au identificat oficial suspecții, dar au declarat că unul dintre ei era un bărbat de 50 de ani pe care poliția l-a împușcat mortal la fața locului. Celălalt suspect este fiul său de 24 de ani, care a fost dus la spital sub paza poliției. Poliția a adăugat că bărbatul mai în vârstă deținea șase arme de foc autorizate.

Mike Burgess, șeful agenției de informații interne a Australiei, a declarat că unul dintre suspecții atacului de duminică era cunoscut agenției, dar nu fusese considerat o amenințare imediată. Poliția nu a precizat ce ideologie i-a motivat pe acești bărbați.

Poliția a declarat că a localizat un vehicul în apropierea locului atacului, în care se crede că se aflau mai multe dispozitive explozive improvizate, iar o unitate de dezamorsare a bombelor se afla încă la fața locului duminică seara. Poliția a declarat ulterior că au fost găsite două dispozitive simple, dar active.

Pentru mulți evrei australieni, care au avertizat despre creșterea incidentelor antisemite de la ultimul război dintre Hamas și Israel, atacul le-a erodat și mai mult sentimentul de siguranță într-o țară care era considerată anterior un refugiu.

Organizația evreiască Chabad a declarat că printre cei uciși se afla Eli Schlanger, rabinul asistent al filialei locale a organizației și unul dintre principalii organizatori ai evenimentului de Hanukkah.

Ministerul de Externe al Israelului a declarat că printre cei uciși în atac se afla un cetățean israelian, iar un altul a fost rănit.

Poliția a început să primească rapoarte despre focuri de armă trase în jurul orei 18:47, ora locală, duminică, într-un parc unde se adunaseră peste 1.000 de persoane pentru a participa la un festival de Hanukkah, a declarat Mal Lanyon, comisarul de poliție din New South Wales, care a declarat atacul drept incident terorist.

În videoclipul postat pe rețelele de socializare de către Asociația Evreilor Australieni se pot vedea doi bărbați îmbrăcați în negru trăgând cu arme de foc de pe un pod pietonal. Un alt videoclip difuzat de Australian Broadcasting Corp. arată un trecător care aleargă spre unul dintre atacatori și îi smulge arma din mână.

Imagini suplimentare au arătat victime îngrijite într-o zonă cu iarbă lângă plaja Bondi, care atrage mulțimi de turiști în timpul verii australiene. La scurt timp după atac, sunetele sirenelor poliției și ale unui elicopter se auzeau în tot cartierul, care găzduiește mulți evrei. Plaja fusese aglomerată mai devreme în acea zi, din cauza vremii caniculare.

Evenimentul care, potrivit oficialilor, a fost ținta atacului, Chanukah by the Sea, promova aprinderea unui menorah gigant, gogoși gratuite, obiecte artizanale de sărbători și kituri menorah grab-and-go.

Un bărbat intervievat de Sky News Australia, cu cămașa pătată de sânge, a declarat că prietenul său a fost împușcat în piept și în brațe și că nu știe în ce stare se află.

„L-am văzut pe un tip pe pod cu o pușcă”, a spus bărbatul. „Trăgea și avea ținte precise”.

Incidentul va ridica cu siguranță întrebări cu privire la faptul dacă autoritățile ar fi putut face mai mult pentru a preveni atacul, în special într-o țară cu reglementări stricte privind armele de foc și unde violența cu arme de foc este rară. După un atac armat din 1996, în care 35 de persoane au fost ucise în orașul Port Arthur din Tasmania, au fost introduse controale stricte asupra armelor de foc, deși recent au existat îngrijorări cu privire la creșterea numărului de arme de foc în țară.

În ciuda reputației Australiei ca model de multiculturalism, războiul dintre Hamas și Israel a inflamat tensiunile. În două incidente notabile recente, o sinagogă din Melbourne a fost incendiată, iar la Sydney a izbucnit un incendiu la o afacere cu produse alimentare kosher. Autoritățile australiene au acuzat Iranul că a orchestrat aceste două atacuri și l-au expulzat pe ambasadorul iranian.

În ciuda acestei acțiuni, liderii israelieni au acuzat guvernul lui Albanese că este indulgent față de antisemitism și că nu face suficient pentru a proteja comunitatea evreiască locală, care numără aproximativ 120.000 de persoane.

Ministrul israelian de externe, Gideon Sa’ar, a declarat că împușcăturile de duminică „sunt rezultatul violențelor antisemite din străzile Australiei din ultimii doi ani”.

„Guvernul australian, care a primit nenumărate semnale de avertizare, trebuie să-și revină în fire!”, a declarat Sa’ar într-o postare pe rețelele de socializare.

Liderii musulmani locali au condamnat, de asemenea, împușcăturile. „Aceste acte de violență și crime nu au loc în societatea noastră”, a declarat Consiliul Național al Imamilor din Australia. „Cei responsabili trebuie să răspundă pe deplin pentru faptele lor”.

Ryvchin, membru al consiliului evreiesc, a declarat că recentele incidente antisemite l-au făcut să se teamă de posibilitatea unui atac mortal. Dar a spus că nu-i venea să creadă că există oameni înarmați care împușcă familii pe plaja Bondi.

„Va dura mult timp să procesăm, să jelim și să ne vindecăm”, a spus el.

