Administrația Trump anulează vizele șoferilor străini prinși conducând sub influența alcoolului

Departamentul de Stat revocă vizele a cinci cetățeni străini care au fost arestați pentru conducere sub influența alcoolului pe drumurile din SUA, inf

Departamentul de Stat revocă vizele a cinci cetățeni străini care au fost arestați pentru conducere sub influența alcoolului pe drumurile din SUA, informează Departamentul.

„Acești cinci cetățeni străini au încălcat legile noastre și au pus în pericol cetățenii noștri prin acțiunile lor periculoase și imprudente la volan”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott. „Nu vom permite cetățenilor străini care încalcă condițiile vizei, lezează legile noastre și pun în pericol cetățenii americani să rămână în Statele Unite”.

Un cetățean străin a fost arestat pentru tulburarea ordinii publice, opunere violentă la arestare, conducere sub influența alcoolului și violență domestică.

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„Comportamentul scandalos și periculos care pune în pericol comunitățile americane nu va fi niciodată tolerat”, a declarat oficialul. „Viza a fost revocată”.

Un alt cetățean străin a fost arestat pentru conducere sub influența alcoolului cu circumstanțe agravante, având o alcoolemie de aproape două ori mai mare decât limita legală, în timp ce transporta un minor.

„Comportamentul imprudent care pune în pericol viața unui copil pe șoselele americane este inacceptabil”, a declarat oficialul. „Viza a fost revocată”.

Un al treilea cetățean străin a fost arestat pentru conducere sub influența alcoolului, având o alcoolemie de peste trei ori mai mare decât limita legală. Ulterior, șoferul s-a prezentat în stare de ebrietate la un program de reabilitare pentru conducătorii auto sub influența alcoolului, impus de instanță.

„Nu va mai exista a doua șansă pentru vizitatorii străini care pun în pericol viețile americanilor”, a declarat oficialul. „Viza a fost revocată”.

Un alt cetățean străin a fost arestat pentru conducere sub influența alcoolului și pentru că a provocat vătămări unei alte persoane. Al cincilea a fost arestat pentru că a condus având asupra sa heroină și cu o alcoolemie de peste trei ori mai mare decât limita legală.

„Departamentul de Stat va acorda întotdeauna prioritate siguranței cetățenilor americani”, a declarat Pigott. „De aceea, Departamentul de Stat efectuează verificări continue ale titularilor de vize pentru a se asigura că cetățenii străini nu reprezintă un pericol pentru poporul american”.